Кисеты, ведерки и ретроридикюли: нашли 50 вечерних сумок

Сочиняем праздничный тотал-лук и в придачу к будуаркорным болеро с перьями и шинуазри-платьям (где искать, рассказывали здесь!), диско-ботильонам и туфелькам Марии-Антуанетты (еще больше нарядных пар — тут!) подбираем идеального фэшн-напарника. Фантазийный клатч-ракушка, кросс-боди в виде бутылки игристого, сверкающий ридикюль-помпон и жаккардовая омияге — собрали 50 отличных сумок для любого декабрьского сценария. 

Сhanel, TSUM Collect, 499 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 443 500 руб.

Belik x Chooo.Space, цена по запросу

Moschino, KM20, 376 800 руб.

Saint Laurent, Bronka Fashion, 271 320 руб.

Lina Gasanova, цена по запросу

Ulyana Sergeenko, 245 000 руб.

Erdem, DayNight, 236 610 руб.

Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.

Djozefinna embroidery, 110 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 105 000 руб.

Сoperni, Golden Line, 80 300 руб.

Edouard Rambaud, Meowshka Vintage, 71 000 руб.

Подводим фэшн-итоги года и заполняем пробелы (если почему-то еще не приобрели!) главными it-bags года. Берем в руки ультрамариновый саквояж Ulyana Sergeenko и занимаем свое место в зрительном зале Эрмитажа на фестивале Pianissimo. Не игнорируем кисеты (ключевой сумочный тренд сезона!) и семеним на предновогоднюю вечеринку с расшитым кристаллами мешочком Furla, бархатным с кисточками Present&Simple и винтажной находкой из кладовых Meowshka Vintage. А за анималистичные принты отвечают леопардовые клатчи The, пушистые -коровки Highcraft и багеты-зебры Imakebags. 

Peserico, «Кашемир и Шелк», 59 510 руб.

Misa Bags, 41 500 руб.

Imakebags, 35 120 руб.

Jolie Alien Objects, 32 000 руб.

Lancaster, «Московский универмаг», 30 900 руб.

The, 30 000 руб.

Lyna+, 30 000 руб.

12Storeez, 29 000 руб.

Vic Matie, No One, 27 640 руб.

M_U_R, 25 000 руб.

Korobeynikov, 24 900 руб.

Jenek, 24 000 руб.

Furla, 23 500 руб.

Альтернатива кисетам — сумки-узелки в духе японских омияге: в этом сезоне такие отшили Gate31 (в вишневом оттенке) и Nobrow Inc. (из плотного атласа). Фиксируем (пока еще!) микротренд: аскетичные микросумки из шелка или атласа, которые из состояния гигантских шоперов с показа Carven уменьшились до размера ридикюля. Подобные уже появились в новогодней коллекции Ivolga (гранд-версия тоже есть!). 

Ruel, 22 500 руб.

Madame Chatelet x 1811, 21 990 руб.

Highcraft, 21 400 руб.

Bitte Ruhe, 21 000 руб.

CNS, 20 800 руб.

Moveli, 19 890 руб.

Ekonika, 17 990 руб.

Meowshka Vintage, 17 000 руб.

Recoulage, 16 000 руб.

Askent, 16 000 руб.

2Mood, 14 980 руб.

Veravenera, 14 900 руб.

Перешагиваем в 2026-й с девизом «Чем пушистее, тем лучше!» (хором с Луиз Троттер из Bottega Veneta и Демной из Gucci) и заботливо пакуем всё самое необходимое в меховые клатчи Eclata, кучерявые кросс-боди Ekonika и пернатые ридикюли Madame Chatelet x 1811. За каноничным звонким стеклярусом выстраиваемся в очередь к Jolie Alien Objects, сверкающая сумка-кольчуга нашлась у Love Republic, а переливающийся металлик-клатч Сhanel дожидается добрых рук в TSUM Collect.

Ekonika, 10 990 руб.

Ushatava, 9 900 руб.

Eclata, 9 800 руб.

Donsje, «Кенгуру», 8 999 руб.

Present&Simple, 7 990 руб.

Novembre, 7 900 руб.

Lime, 6 999 руб.

Maison David, Rensez-Vous, 5 590 руб.

Gate31, 4 990 руб.

Ivolga, 4 800 руб.

Love Republic, 4 599 руб.

Nobrow Inc., 4 500 руб.

Раздаем mermaidcore-вайбы с чешуйчатой сумкой Dries Van Noten, поблескиваем золотистой авоськой Miu Miu и вальяжно шуршим лентами на клатче Bitte Ruhe. Плюс: на фоне неизбежной классики смело выделяемся за счет внезапных сумок-артписов. Наши фавориты — игристое Moschino, вау-ракушка Korobeynikov, ведерко Recoulage и лошадка (в честь символа года!) Donsje. 

