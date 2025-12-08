Кисеты, ведерки и ретроридикюли: нашли 50 вечерних сумок

Сочиняем праздничный тотал-лук и в придачу к будуаркорным болеро с перьями и шинуазри-платьям (где искать, рассказывали здесь!), диско-ботильонам и туфелькам Марии-Антуанетты (еще больше нарядных пар — тут!) подбираем идеального фэшн-напарника. Фантазийный клатч-ракушка, кросс-боди в виде бутылки игристого, сверкающий ридикюль-помпон и жаккардовая омияге — собрали 50 отличных сумок для любого декабрьского сценария.
Belik x Chooo.Space, цена по запросу
Подводим фэшн-итоги года и заполняем пробелы (если почему-то еще не приобрели!) главными it-bags года. Берем в руки ультрамариновый саквояж Ulyana Sergeenko и занимаем свое место в зрительном зале Эрмитажа на фестивале Pianissimo. Не игнорируем кисеты (ключевой сумочный тренд сезона!) и семеним на предновогоднюю вечеринку с расшитым кристаллами мешочком Furla, бархатным с кисточками Present&Simple и винтажной находкой из кладовых Meowshka Vintage. А за анималистичные принты отвечают леопардовые клатчи The, пушистые -коровки Highcraft и багеты-зебры Imakebags.
Альтернатива кисетам — сумки-узелки в духе японских омияге: в этом сезоне такие отшили Gate31 (в вишневом оттенке) и Nobrow Inc. (из плотного атласа). Фиксируем (пока еще!) микротренд: аскетичные микросумки из шелка или атласа, которые из состояния гигантских шоперов с показа Carven уменьшились до размера ридикюля. Подобные уже появились в новогодней коллекции Ivolga (гранд-версия тоже есть!).
Перешагиваем в 2026-й с девизом «Чем пушистее, тем лучше!» (хором с Луиз Троттер из Bottega Veneta и Демной из Gucci) и заботливо пакуем всё самое необходимое в меховые клатчи Eclata, кучерявые кросс-боди Ekonika и пернатые ридикюли Madame Chatelet x 1811. За каноничным звонким стеклярусом выстраиваемся в очередь к Jolie Alien Objects, сверкающая сумка-кольчуга нашлась у Love Republic, а переливающийся металлик-клатч Сhanel дожидается добрых рук в TSUM Collect.
Раздаем mermaidcore-вайбы с чешуйчатой сумкой Dries Van Noten, поблескиваем золотистой авоськой Miu Miu и вальяжно шуршим лентами на клатче Bitte Ruhe. Плюс: на фоне неизбежной классики смело выделяемся за счет внезапных сумок-артписов. Наши фавориты — игристое Moschino, вау-ракушка Korobeynikov, ведерко Recoulage и лошадка (в честь символа года!) Donsje.
