Кисеты, ведерки и ретроридикюли: нашли 50 вечерних сумок

Подводим фэшн-итоги года и заполняем пробелы (если почему-то еще не приобрели!) главными it-bags года. Берем в руки ультрамариновый саквояж Ulyana Sergeenko и занимаем свое место в зрительном зале Эрмитажа на фестивале Pianissimo. Не игнорируем кисеты (ключевой сумочный тренд сезона!) и семеним на предновогоднюю вечеринку с расшитым кристаллами мешочком Furla, бархатным с кисточками Present&Simple и винтажной находкой из кладовых Meowshka Vintage. А за анималистичные принты отвечают леопардовые клатчи The, пушистые -коровки Highcraft и багеты-зебры Imakebags.