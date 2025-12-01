Юбки-елки, платья Снегурочки и жакеты с черной икрой: выбрали 55 впечатляющих нарядов для новогодних вечеринок

Вихри пайеток, метели перьев, наводнение тафты и туманы кружева — наш фэшн-прогноз на декабрь. Скрываться бессмысленно, поэтому предлагаем расслабиться и получать удовольствие — вот целых 55 способов.
Платье Sanchy, цена по запросу (доступно в шоуруме Sanchy в единственном экземпляре)
Проводим декабрь с дресс-кодом «Некуда надеть» и выгуливаем всё самое нарядное по поводу и без. Выдвигаемся в бар-хайлайт года и провожаем 2025-ый на вечеринках в «Серже» в декадентских мини Daniil Antsiferov и ар-деко топах с кружевом Cois. Закрываем круг театральной активности и успеваем на все гранд-спектакли (от «Щелкунчика» в Мариинке до «Стульев» в постановке легендарного Мориса Бежара в Большого драматического театра!) — блистаем в алом шинаузри-платье Kalmanovich, кутаемся в атласное пальто-кокон Saint Tokyo и шелестим бахромой на приталенном черном-макси Arligent. Плюс: раздвигаем границы офискора и миксуем приталенный жакет Yuliawave с вау-кэтсьютом Pervert, пайеточной блузой на завязках The Rozie украшаем строгие костюмные брюки и смело надеваем переливающиеся шаровары 12Storeez с базовой белой рубашкой.
Пользуемся случаем и отрабатываем главные тренды уходящего (и наступающего!) года. За кружевными тотал-луками выстраиваемся в очередь к локалам Autentiments (отшили секси-сет из плечистого боди и юбки-карандаша в лучших традициях Saint Laurent!) и Kalmanovich (приготовили цирковой дуэт из кейпа и капри с воланами!). Делаем реверанс fur-мании с помощью платья Снегурочки с меховой отделкой Kolesman и пушистой юбки-елки Solove. Раздаем готический фэшн в двусмысленных макси-платьях Namelazz, вампирских жилетах Ulyana Sergeenko и архитектурных топах Asya Semyonova. Плюс: примеряем корсетные макси Say No More, будуаркорные комбинации 1811 и кейпоподобные блузы Gate31.
Снежинки и Алладины с детских утренников — out, фэшн-архетипы Gucci — in. По случаю новогодней вечеринки-маскарада (за идею можете не благодарить!) примеряем амплуа La Drama Queen, а вместе с ним — болеро с перьями Say No More. Чувствуете себя La Mecenate (Меценатка) — без лишней скромности надевайте роскошное (на грани разорения!) платье-золотой слиток Ranevsky . Для La Contessa (Графиня) нашлось флористическое макси с драпировками Walk of Shame, а для пронзительной Miss Aperitivo — сверкающее мини от фэшн-фрешменов Haspikl (уже выгуляла стилист Анна Слоникова!).
Красные трусы — хорошо, а целый алый лук — лучше. Притягиваем удачу и финансовое благополучие с помощью стейтмент-комбинезона Level44 и ультрамодного платья-бандо Fashion Rebels. Минуем ночь X в рядах модного авангарда: отыгрываем удачную фэшн-комбинацию в топе-шахматах Cois (шах и мат!) и вальяжничаем в редчайшем леопардовом платье-шаре Sanchy (существует в единственном экземпляре!).
