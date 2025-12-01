Юбки-елки, платья Снегурочки и жакеты с черной икрой: выбрали 55 впечатляющих нарядов для новогодних вечеринок

Проводим декабрь с дресс-кодом «Некуда надеть» и выгуливаем всё самое нарядное по поводу и без. Выдвигаемся в бар-хайлайт года и провожаем 2025-ый на вечеринках в «Серже» в декадентских мини Daniil Antsiferov и ар-деко топах с кружевом Cois. Закрываем круг театральной активности и успеваем на все гранд-спектакли (от «Щелкунчика» в Мариинке до «Стульев» в постановке легендарного Мориса Бежара в Большого драматического театра!) — блистаем в алом шинаузри-платье Kalmanovich, кутаемся в атласное пальто-кокон Saint Tokyo и шелестим бахромой на приталенном черном-макси Arligent. Плюс: раздвигаем границы офискора и миксуем приталенный жакет Yuliawave с вау-кэтсьютом Pervert, пайеточной блузой на завязках The Rozie украшаем строгие костюмные брюки и смело надеваем переливающиеся шаровары 12Storeez с базовой белой рубашкой.