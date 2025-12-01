Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Юбки-елки, платья Снегурочки и жакеты с черной икрой: выбрали 55 впечатляющих нарядов для новогодних вечеринок

Вихри пайеток, метели перьев, наводнение тафты и туманы кружева — наш фэшн-прогноз на декабрь. Скрываться бессмысленно, поэтому предлагаем расслабиться и получать удовольствие — вот целых 55 способов. 

Платье Valentino, ДЛТ, 699 500 руб.

Платье Valentino, ДЛТ, 699 500 руб.

Блуза Saint Laurent, ДЛТ, 692 500 руб.

Блуза Saint Laurent, ДЛТ, 692 500 руб.

Сет из платья и блузы Tatyana Kochnova, 510 000 руб.

Сет из платья и блузы Tatyana Kochnova, 510 000 руб.

Платье Ranevsky, 500 000 руб.

Платье Ranevsky, 500 000 руб.

Топ Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.

Топ Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.

Платье Say No More, 175 000 руб.

Платье Say No More, 175 000 руб.

Топ Cois, 148 000 руб.

Топ Cois, 148 000 руб.

Платье Daniil Antsiferov, ДЛТ, 125 000 руб.

Платье Daniil Antsiferov, ДЛТ, 125 000 руб.

Болеро Say No More, 89 000 руб.

Болеро Say No More, 89 000 руб.

Платье Sanchy, цена по запросу (доступно в шоуруме Sanchy в единственном экземпляре)

Платье Sanchy, цена по запросу (доступно в шоуруме Sanchy в единственном экземпляре)

Платье Walk of Shame, 85 000 руб.

Платье Walk of Shame, 85 000 руб.

Комбинезон Pervert, 85 000 руб.

Комбинезон Pervert, 85 000 руб.

Платье Kalmanovich, 85 000 руб.

Платье Kalmanovich, 85 000 руб.

Проводим декабрь с дресс-кодом «Некуда надеть» и выгуливаем всё самое нарядное по поводу и без. Выдвигаемся в бар-хайлайт года и провожаем 2025-ый на вечеринках в «Серже» в декадентских мини Daniil Antsiferov и ар-деко топах с кружевом Cois. Закрываем круг театральной активности и успеваем на все гранд-спектакли (от «Щелкунчика» в Мариинке до «Стульев» в постановке легендарного Мориса Бежара в Большого драматического театра!) — блистаем в алом шинаузри-платье Kalmanovich, кутаемся в атласное пальто-кокон Saint Tokyo и шелестим бахромой на приталенном черном-макси Arligent. Плюс: раздвигаем границы офискора и миксуем приталенный жакет Yuliawave с вау-кэтсьютом Pervert, пайеточной блузой на завязках The Rozie украшаем строгие костюмные брюки и смело надеваем переливающиеся шаровары 12Storeez с базовой белой рубашкой. 

Корсет Lina Gasanova, 82 000 руб.

Корсет Lina Gasanova, 82 000 руб.

Топ Dries Van Noten, DayNight, 73 920 руб.

Топ Dries Van Noten, DayNight, 73 920 руб.

Жакет Yuliawave, 68 000 руб.

Жакет Yuliawave, 68 000 руб.

Капри Kalmanovich, 62 500 руб.

Капри Kalmanovich, 62 500 руб.

Костюм Level44, 59 900 руб.

Костюм Level44, 59 900 руб.

Юбка Sorelle Era, 50 000 руб. (скоро в продаже)

Юбка Sorelle Era, 50 000 руб. (скоро в продаже)

Жакет Rockabi, 49 000 руб.

Жакет Rockabi, 49 000 руб.

Топ Cois, 46 000 руб.

Топ Cois, 46 000 руб.

Пальто Saint Tokyo, 45 900 руб.

Пальто Saint Tokyo, 45 900 руб.

Платье Glumkimberly, 44 000 руб.

Платье Glumkimberly, 44 000 руб.

Комбинезон Level44, 39 900 руб.

Комбинезон Level44, 39 900 руб.

Платье Namelazz, 39 900 руб.

Платье Namelazz, 39 900 руб.

Платье Kolesman, 39 000 руб.

Платье Kolesman, 39 000 руб.

Платье Fashion Rebels, 36 900 руб.

Платье Fashion Rebels, 36 900 руб.

Пользуемся случаем и отрабатываем главные тренды уходящего (и наступающего!) года. За кружевными тотал-луками выстраиваемся в очередь к локалам Autentiments (отшили секси-сет из плечистого боди и юбки-карандаша в лучших традициях Saint Laurent!) и Kalmanovich (приготовили цирковой дуэт из кейпа и капри с воланами!). Делаем реверанс fur-мании с помощью платья Снегурочки с меховой отделкой Kolesman и пушистой юбки-елки Solove. Раздаем готический фэшн в двусмысленных макси-платьях Namelazz, вампирских жилетах Ulyana Sergeenko и архитектурных топах Asya Semyonova. Плюс: примеряем корсетные макси Say No More, будуаркорные комбинации 1811 и кейпоподобные блузы Gate31. 

Юбка My812, 33 000 руб.

Юбка My812, 33 000 руб.

Жакет Abitu, 32 000 руб.

Жакет Abitu, 32 000 руб.

Боди Autentiments, 29 900 руб.

Боди Autentiments, 29 900 руб.

Юбка Say No More, 28 900 руб.

Юбка Say No More, 28 900 руб.

Платье Annuko, 26 900 руб.

Платье Annuko, 26 900 руб.

Блуза Mesh N'Flesh, 25 500 руб.

Блуза Mesh N'Flesh, 25 500 руб.

Брюки 12Storeez, 25 000 руб.

Брюки 12Storeez, 25 000 руб.

Брюки Autentiments, 25 000 руб.

Брюки Autentiments, 25 000 руб.

Юбка Nikonorova, 24 900 руб.

Юбка Nikonorova, 24 900 руб.

Платье Betife, 24 000 руб.

Платье Betife, 24 000 руб.

Платье 1811, 23 990 руб.

Платье 1811, 23 990 руб.

Платье Arligent, 22 990 руб.

Платье Arligent, 22 990 руб.

Топ Botrois, 19 900 руб.

Топ Botrois, 19 900 руб.

Юбка Azalie, 19 800 руб.

Юбка Azalie, 19 800 руб.

Снежинки и Алладины с детских утренников — out, фэшн-архетипы Gucci — in. По случаю новогодней вечеринки-маскарада (за идею можете не благодарить!) примеряем амплуа La Drama Queen, а вместе с ним — болеро с перьями Say No More. Чувствуете себя La Mecenate (Меценатка) — без лишней скромности надевайте роскошное (на грани разорения!) платье-золотой слиток Ranevsky . Для La Contessa (Графиня) нашлось флористическое макси с драпировками Walk of Shame, а для пронзительной Miss Aperitivo — сверкающее мини от фэшн-фрешменов Haspikl (уже выгуляла стилист Анна Слоникова!). 

Топ Ushatava, 18 900 руб.

Топ Ushatava, 18 900 руб.

Жакет Selfmade, 18 900 руб.

Жакет Selfmade, 18 900 руб.

Шорты Botrois, 17 900 руб.

Шорты Botrois, 17 900 руб.

Юбка Novembre, 17 800 руб.

Юбка Novembre, 17 800 руб.

Юбка Solove, 17 000 руб.

Юбка Solove, 17 000 руб.

Блуза The Rozie, 16 100 руб.

Блуза The Rozie, 16 100 руб.

Пальто Lime, 15 999 руб.

Пальто Lime, 15 999 руб.

Блуза Gate31, 15 990 руб.

Блуза Gate31, 15 990 руб.

Топ 2Mood, 11 980 руб.

Топ 2Mood, 11 980 руб.

Топ Asya Semyonova, 11 990 руб.

Топ Asya Semyonova, 11 990 руб.

Платье May of May, 10 920 руб.

Платье May of May, 10 920 руб.

Топ Eclata, 10 500 руб.

Топ Eclata, 10 500 руб.

Платье Haspikl, 9 500 руб.

Платье Haspikl, 9 500 руб.

Красные трусы — хорошо, а целый алый лук — лучше. Притягиваем удачу и финансовое благополучие с помощью стейтмент-комбинезона Level44 и ультрамодного платья-бандо Fashion Rebels. Минуем ночь X в рядах модного авангарда: отыгрываем удачную фэшн-комбинацию в топе-шахматах Cois (шах и мат!) и вальяжничаем в редчайшем леопардовом платье-шаре Sanchy (существует в единственном экземпляре!). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: