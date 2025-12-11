Выбрали 55 праздничных аксессуаров: меховые горжетки, готические вуали и кружевные гольфы

Отрабатываем главные тренды года за счет стейтмент-аксессуаров. За перьевыми гранд-шарфами Valentino выстраиваемся в очередь в ДЛТ, меховые пелерины отшили 1811 и фрешмены Solove, а пушистые шарфы всех мастей обитают в Level44 и Revalu. Банты — наш праздничный (и не только!) фэшн-краш. К придачу к блузам Saint Laurent и ретроплатьицам Prada запасаемся кокеткорными перчатками Meowshka, брошами для обуви RxBshoes и камербандами из коллаборации Studio29 x Rogov. А еще — говорим «да» восточной чалме Pervert (миксуем с ультрамодными шароварами и роскошными платьями-кафтанами!) и беспалым капроновым носкам Nexdore (по примеру фэшн-журналиста Насти Полетаевой!).