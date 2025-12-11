Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Выбрали 55 праздничных аксессуаров: меховые горжетки, готические вуали и кружевные гольфы

Аксессуары — самые надежные союзники в предновогоднем фэшн-марафоне. Им под силу не только усилить вау-эффект праздничных луков, но и изменить до неузнаваемости офисные двойки (читай: примирить в ежедневнике горящие дедлайны с нескончаемыми вечерними мероприятиями!). Собрали 55 главных фаворитов в одном месте — от жемчужных портупей Tatyana Kochnova Atelier до атласных камербандов Izeta и пернатых шляп Cocoshnick. 

Шарф из розового золота Liza Borzaya, 3 600 000 руб.

Ожерелье-портупея Tatyana Kochnova Atelier, 400 000 руб.

Шарф Valentino, ДЛТ, 290 500 руб.

Баска «Крестецкая строчка», 285 000 руб.

Пояс-корсет Tatyana Kochnova Atelier, 200 000 руб.

Топ Cois, 148 000 руб.

Шаль Meowshka, цена по запросу

Пояс-корсет Elisabetta Franchi, «Кенгуру», 85 000 руб.

Накидка 1811, 79 990 руб.

Перчатки Meowshka, 72 000 руб.

Передник Glumkimberly, 50 000 руб.

Чалма Pervert, 45 000 руб.

Галстук Ulyana Sergeenko, 40 000 руб.

Кепи Daniil Antsiferov, 40 000 руб.

Отрабатываем главные тренды года за счет стейтмент-аксессуаров. За перьевыми гранд-шарфами Valentino выстраиваемся в очередь в ДЛТ, меховые пелерины отшили 1811 и фрешмены Solove, а пушистые шарфы всех мастей обитают в Level44 и Revalu. Банты — наш праздничный (и не только!) фэшн-краш. К придачу к блузам Saint Laurent и ретроплатьицам Prada запасаемся кокеткорными перчатками Meowshka, брошами для обуви RxBshoes и камербандами из коллаборации Studio29 x Rogov. А еще — говорим «да» восточной чалме Pervert (миксуем с ультрамодными шароварами и роскошными платьями-кафтанами!) и беспалым капроновым носкам Nexdore (по примеру фэшн-журналиста Насти Полетаевой!).

Пояс Kalmanovich, 36 250 руб.

Бант-трансформер Fashion Rebels, 35 900 руб.

Шляпа Cocoshnick, 35 000 руб.

Баска Say No More, 35 000 руб.

Броши для обуви RxBshoes, 30 000 руб.

Палантин Autentiments, 29 900 руб.

Вуаль Yana, 29 000 руб.

Пояс Izeta, 29 000 руб.

Накидка Lina Gasanova, 28 500 руб.

Пояс Roseville, 26 000 руб.

Шапочка Masterpeace, 25 000 руб.

Перчатки Nastaze, 23 000 руб.

Колье Petra, 22 900 руб.

Главные трендсеттеры — от Altuzarra до Valentino и Diesel — увеличили количество поясов и ремней на подиумах почти на 200% (как сообщает Tagwalk!). Миксуем их не только с джинсами и офискорными брюками, но и наслаиваем поверх нарядных макси-платьев, полупрозрачных накидок из шифона и маскулинных жакетов. Для подиумных стайлинг-трюков запасаемся золотистым диско-поясом Kalmanovich, пайеточным кушаком Namelazz и сложносочиненным камербандом Asya Semyonova (важнейший тренд наступающего года!). 

Цепь на тело Omut, 22 000 руб.

Кейп Solove, 19 000 руб.

Вуаль Panfil, 18 000 руб.

Накидка Abitu, 15 000 руб.

Шарф Level44, 14 900 руб.

Гольфы Say No More, 12 900 руб.

Шарф Namelazz, 11 900 руб.

Горжетка Revalu, 11 900 руб.

Пояс Asya Semyonova, 10 990 руб.

Шапочка Mesh n'Flesh, 10 900 руб.

Брошь Annuko, 10 900 руб.

Чепчик Rejo, 9 900 руб.

Перчатки Walk of Shame, 8 900 руб.

Держим голову в тепле и красоте с помощью пернатых шляп Cocoshnick и атласных кепи с вуалью Daniil Antsiferov. Довыполняем декабрьский план по блесткам и наряжаемся в драгоценные шарфики Liza Borzaya (из розового золота!), сверкающие перчатки Walk of Shame и чепчики Rejo. Апгрейдим повседневный лук для вечернего мероприяти — цепляем на лацкан офисного жакета брошь-плакетку Annuko, надеваем на рубашку цепь-кольчугу Omut или обворачиваем вокруг костюмных брюк гигантоманский пояс-бант Fashion Rebels. 

Митенки MNRV, 8 900 руб.

Рукава Asya Semyonova, 7 990 руб.

Муфта Choux, 7 980 руб.

Горжетка Kolesman, 7 500 руб.

Накидка-кейп Eclata, 6 900 руб.

Чалма Veravenera, 6 500 руб.

Воротник MNRV, 6 100 руб.

Брошь Your Antihero, 5 600 руб.

Пояс Studio29, 4 900 руб.

Гольфы Radvga, 4 300 руб.

Повязка Selfmade, 2 900 руб.

Носки Nextdore, 1 990 руб.

Гольфы All We Need, 1 590 руб.

