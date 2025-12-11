Выбрали 55 праздничных аксессуаров: меховые горжетки, готические вуали и кружевные гольфы

Аксессуары — самые надежные союзники в предновогоднем фэшн-марафоне. Им под силу не только усилить вау-эффект праздничных луков, но и изменить до неузнаваемости офисные двойки (читай: примирить в ежедневнике горящие дедлайны с нескончаемыми вечерними мероприятиями!). Собрали 55 главных фаворитов в одном месте — от жемчужных портупей Tatyana Kochnova Atelier до атласных камербандов Izeta и пернатых шляп Cocoshnick.
Отрабатываем главные тренды года за счет стейтмент-аксессуаров. За перьевыми гранд-шарфами Valentino выстраиваемся в очередь в ДЛТ, меховые пелерины отшили 1811 и фрешмены Solove, а пушистые шарфы всех мастей обитают в Level44 и Revalu. Банты — наш праздничный (и не только!) фэшн-краш. К придачу к блузам Saint Laurent и ретроплатьицам Prada запасаемся кокеткорными перчатками Meowshka, брошами для обуви RxBshoes и камербандами из коллаборации Studio29 x Rogov. А еще — говорим «да» восточной чалме Pervert (миксуем с ультрамодными шароварами и роскошными платьями-кафтанами!) и беспалым капроновым носкам Nexdore (по примеру фэшн-журналиста Насти Полетаевой!).
Главные трендсеттеры — от Altuzarra до Valentino и Diesel — увеличили количество поясов и ремней на подиумах почти на 200% (как сообщает Tagwalk!). Миксуем их не только с джинсами и офискорными брюками, но и наслаиваем поверх нарядных макси-платьев, полупрозрачных накидок из шифона и маскулинных жакетов. Для подиумных стайлинг-трюков запасаемся золотистым диско-поясом Kalmanovich, пайеточным кушаком Namelazz и сложносочиненным камербандом Asya Semyonova (важнейший тренд наступающего года!).
Держим голову в тепле и красоте с помощью пернатых шляп Cocoshnick и атласных кепи с вуалью Daniil Antsiferov. Довыполняем декабрьский план по блесткам и наряжаемся в драгоценные шарфики Liza Borzaya (из розового золота!), сверкающие перчатки Walk of Shame и чепчики Rejo. Апгрейдим повседневный лук для вечернего мероприяти — цепляем на лацкан офисного жакета брошь-плакетку Annuko, надеваем на рубашку цепь-кольчугу Omut или обворачиваем вокруг костюмных брюк гигантоманский пояс-бант Fashion Rebels.
Комментарии (0)