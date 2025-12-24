Нашли 30 безупречных пижам для новогодних каникул

Если в обычное время человек проводит дома примерно 70 часов в неделю, но в каникулы это число неумолимо приближается к 140. Готовимся к lazy-прайму и запасаемся лучшими пижамами — по одной на каждый день. Выбрали 30 самых завораживающих — от пайеточных кимоно до кокеткорных панталонов с оборками и сетов из изумрудного бархата.