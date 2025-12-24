Нашли 30 безупречных пижам для новогодних каникул

Если в обычное время человек проводит дома примерно 70 часов в неделю, но в каникулы это число неумолимо приближается к 140. Готовимся к lazy-прайму и запасаемся лучшими пижамами — по одной на каждый день. Выбрали 30 самых завораживающих — от пайеточных кимоно до кокеткорных панталонов с оборками и сетов из изумрудного бархата.
Пижама Bottega Veneta, ДЛТ, 351 500 руб.
Мэтчимся с новогодней «Мимозой» и наряжаемся с плеч до стоп в фэшн-букет Bottega Veneta (а заодно делаем shout-out одной из лучших коллекций 2025-го — дебют новоиспеченного худрука бренда Луиз Троттер!)
Сорочка Carine Gilson, ДЛТ, 161 500 руб.
Опережаем модное расписание и вкрапляем в гардероб трендовую палитру 2026 года. Наш фаворит — шафрановая сорочка от бельевых кутюрье Carine Gilson
Важнейший мастхэв (forever and ever!) — каноничная полосатая пижама: по случаю праздника миксуем ее с шелковыми мюлями и трендовым боа, а для уличных луков дополняем босоножками на небольшом каблуке, тренчем и нерд-оправой с прозрачными стеклами
Пижама Dan Maralex, «Кенгуру», 56 000 руб.
Вместо того, чтобы посылать его на небо всего лишь за одной звездочкой, лучше отправиться в «Кенгуру» за космическим пижамным костюмом Dan Maralex
Наше пижамкорное вау — сверкающее кимоно от петербургского ателье basa (без труда приживется на домашней вечеринке и декабрьской премьере в Мариинке!)
Пижама Frette, Bronka Fashion, 46 540 руб.
Воротники-стойки — заметный подиумный тренд (заверено шоу Alaia и The Row!). Причем не только на верхней одежде, но и на рубашках (в том числе пижамных)
Наша римская империя в мире пижам — пасторальный сет от петербуржцев Corporelle, который создан вручную из дикого шелка (соткан, кстати, тоже не на машинке, а руками мастериц!) и существует всего в пяти экземплярах
Шорты Peserico, «Кашемир и Шелк», 45 952 руб.
Не снимали кроше всё лето, а зимой продолжаем носить дома — в тандеме с махровым халатом и тапулями из овечьей шерсти
В ночь Х не ограничиваемся только красным бельем (на удачу!) и усиливаем магический эффект с помощью атласного вау-кимоно от бельевых виртуозов Petra
Костюм St.Casanier, 27 000 руб.
Если и проводить каникулы дома, то только так — с бокалом игристого, бутербродом с икрой и в потрясающей пижаме в стиле 60-х St.Casanier (нарядная профпригодность уже подтверждена фэшн-журналистом Настей Полетаевой во время домашней вечеринки по случаю украшения елки!)
Знаем, но не можем доказать, что именно в этой пижаме провел бы свои каникулы Бонифаций
Пижама Any Wowzers, 25 000 руб.
Если ваша лошадь 2026 года — это зебра, то смело забирайте полосатую пижаму Any Wowzers
Пижама Principe di Bologna, No One, 24 990 руб.
Для алых тотал-луков (на радость Красной Огненной Лошади!) примеряем пижамный сет Principe di Bologna в комбо с кашемировыми носками и тапками в тон
Халат Rya, «Московский Универмаг», 23 500 руб.
Приручаем экстремально прозрачный халат Rya по методичке Jacques Wei — накидываем его поверх базовой белой майки в рубчик и трикотажных микро-шорт в тон (еще больше стайлинг-трюков с прозрачными айтемами ищите здесь!)
Всё чаще замечаем цветы в осенне-зимних коллекция — от кутюрных кампейнов Balenciaga и показов Maison Margiela до новогодней коллекции 12Storeez
Пижамная рубашка Eclata, 19 000 руб.
Это комбо: на примере лукбука Eclata женим костюм из изумрудного бархата с трендовым шарфом-поясом с бахромой и баклажановым кисетом
Кимоно «Остров имени тебя», 17 500 руб.
На волне востокомании следом за шароварами забираем в коллекцию полосатое кимоно «Остров имени тебя» (на ура отработает в трио с бархатными бабушами и чалмой!)
Энтони Ваккарелло объявил кружево главным материалом года: не спорим и провожаем 2025 в будуаркорном сете Autentiments (при желании можно заменить шорты на ультрамодные капри или мини-юбку из новогодней коллекции бренда!)
Сначала ретропанталоны приручила худрук Chloe Чемена Камали, замиксовав их с прозрачными топами на тонких бретелях и псевдовинтажными кулонами, а теперь брюки появились в коллекции Maison — фаундер бренда Оксана Милковская советует носить их с топом с завязками и атласными чешками
В точно такой же пижаме на улицах Нью-Йорка была замечена Сара Джессика Паркер во время съемок «И просто так» — по примеру фэшн-иконы сочетаем вариант от Primrose с металлик-лодочками и теннисным колье
Без перьев в следующем году никуда — будь то гранд-боа с подземного показа Chanel, или неоновые клатчи Ferragamo, или пшеничные пижамы AnnMel
Блумерсы всё еще с нами — заверено кутюрным показом Christian Dior, коллекцией No.21 и гуру базового гардероба Pitkina
При желании меняем кокеткорную пижаму с перьями AnnMel на готический макси-халат Lulight — дополняем сверкающими сабо и длинным контрастным поясом из той же ткани
Если в мире «Девчат» вы не Анфиса, а скорее Тося, то эта наивная пижама с рюшами Chois точно для вас
Пока другие ходят в комбинезонах в спортзал, мы займемся действительно важными делами — устроим марафон по просмотру «Гарри Поттера» и соревнования по поеданию оливье в шоколадном кэтсьюте Chimes
Звание главных брюк года гордо носят шаровары, а мы — их. И даже дома (при поддержке шелкового бра и сабо с объемным бутоном)
Пижама I am pijama, 5 900 руб.
Синоним Нового года — красно-белый сет Санты Клауса от I am pijama
Пижамная рубашка Lime, 4 999 руб.
Если ваш год прошел под знаком свэга, советуем проводить его по достоинству — в астрологическом сете Lime
Кто-то: «Ты думаешь только о своем питомце»
Я: «Нет, ты что!»
В то же время моя пижама:
Неглиже-кор — не просто ключевой подиумный тренд (останется с нами как минимум до следующей осени!), но и наша домашняя база
Комментарии (0)