Моносерьги-побеги, шубы-коровы и образцовые двойки: модный дайджест

Ювелирная ботаника Caviar Jewellery, меховые ретро-папахи и пушистые гетры Only me, хрестоматийный тейлоринг Boggi Milano и другие важные фэшн-новости этой недели в материале Собака.ru.

Rockabi

Бранч-презентация коллекции Timeless

Бранч-презентация коллекции Timeless

Бранч-презентация коллекции Timeless

Бранч-презентация коллекции Timeless

Бранч-презентация коллекции Timeless

Бранч-презентация коллекции Timeless

Фаундер Rockabi и лауреат премии «ТОП50» Наталья Сухотерина пригласила друзей бренда (среди них — lazy-luxury-дива Яна Короед и фэшн-инфлюенсер Алина Шкарупа!) на презентацию осенне-зимней коллекции Timeless. Во время бранча эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри прочитала лекцию о современном минимализме через призму кинематографа, культовых фэшн-съемок и коллекции Rockabi. После гости поучаствовали в мастер-классе по изготовлению трендовых брелоков из натуральной кожи и создали настоящие капсулы времени с письмами самим себе в будущее. 

Caviar Jewellery

Серьги Caviar Jewellery, 18 900 руб.

Серьги Caviar Jewellery, 18 900 руб.

Кольцо Caviar Jewellery, 18 100 руб.

Кольцо Caviar Jewellery, 18 100 руб.

Спустя год (именно столько прошло с предыдущего дропа Bubble World!) ювелиры Caviar Jewellery вернулись с новой коллекцией «Больше, чем любовь». В ее основе — образ листка. Где-то флористические мотивы еле узнаются, например, в жестком браслете с только-только зарождающимися молодыми листочками. А вот моносерьга, наоборот, состоит из целого побега, который изящно ниспадает до плеч. Коллекцию разделили на три дропа — в первый вошло десять изделий (каффы, кольца, серьги, браслет и колье). Во второй части увидим похожие силуэты, но с инкрустацией фианитов. Третий дроп будет более экспериментальным — в него войдут украшения, покрытые титаном и отсылающие к эстетике dark fashion.

Ольга Базарова, основатель Caviar Jewellery

Моя любовь к цветам случилась абсолютно неожиданно, хотя на то она и любовь, чтобы так с нами поступать. Новая коллекция не про любовь к ботанике, это больше чем любовь. Это мое вдохновение и маяк в непростые времена. Мы привыкли бороться, рвать жилы, достигать. А цветы про другое: про то, что можно просто быть, неся красоту, идти по жизни, не теряя мягкость, побеждая время и подчиняясь ему одновременно. Природа намного мудрее нас, на нее нельзя повлиять, нельзя форсировать события. Она для меня ориентир и любовь в нашем безумном мире.

Lime

Магазин Lime в ТЦ «Галерея»

Магазин Lime в ТЦ «Галерея»

Магазин Lime в ТЦ «Галерея»

Магазин Lime в ТЦ «Галерея»

Магазин Lime в ТЦ «Галерея»

Магазин Lime в ТЦ «Галерея»

Поздравляем Lime с масштабным переездом: покинув небольшое пространство на первом этаже ТЦ «Галерея», бренд занял целых 3989 кв.м. по соседству. При входе покупателей встречает двухэтажный стеклянный фасад с витринами во всю высоту (почти 6 метров!). Внутри — два отдела с женской и детской коллекциями. Отдел Woman занимает первый этаж. Помимо секций с трендовыми капсулами и базовыми моделями здесь появилась зона линии Studio, комнаты нижнего белья, обуви и целых 39 примерочных. А за вещами из коллекции Kids поднимаемся на второй этаж: под охраной двухметрового игрушечного медведя находятся секции для детей 3-6 и 7-14 лет. Важно: в данный момент линия Man представлена в прежнем пространстве Lime, на первом этаже ТЦ «Галерея». Подробно мы рассказывали о новом пространстве здесь

Arny Praht

Сумка и кошелек Arny Praht

Сумка и кошелек Arny Praht

Сумка Arny Praht

Сумка Arny Praht

Hot news: сумочные профи Arny Praht отдают аксессуары из прошлых коллекций со скидками до 70%. Гаражная распродажа проходит в петербургском флагмане на Большом проспекте П.С., 92 до конца недели. Плюс: успеваем отхватить айтемы At Ease, Humanist и Rishi (тоже участвуют в Garage Sale в пространстве Arny Praht). 

Only me

Папаха из экомеха Only me, 6 980 руб.

Папаха из экомеха Only me, 6 980 руб.

Куртка из экомеха Only me, 29 980 руб.

Куртка из экомеха Only me, 29 980 руб.

Гетры из экомеха Only me, 6 980 руб.

Гетры из экомеха Only me, 6 980 руб.

Пушистое всё — важнейший тренд сезона и девиз главных по экомеху в Петербурге Only me. Новой осенне-зимней коллекцией команда планирует закрыть все наши fur-потребности. Примеряем лаконичные шубы в винтажном стиле или меняем их на акцентные, например, изумрудную или с коровьим принтом. Не забываем про мохнатые аксессуары: пополняем коллекцию кучерявыми сумками, ретро-папахами, пятнистыми воротничками и лохматыми гетрами. 

Delo

Пижамная рубашка Delo, 7 500 руб.

Пижамная рубашка Delo, 7 500 руб.

Дизайн-студия и бренд всего для дома (от мебели до одежды) пополнил линейку пижам классными унисекс-сетами из поплина в пяти новых оттенках. По пижамкорному канону носим комплекты не только дома, но и во время воскресных завтраков в Aster Bakery и летних прогулок по Таврическому (одобрено фаундером Арсением Бродачом и креативным директором Екатериной Ростовой!).

Boggi Milano

Boggi Milano FW'25

Boggi Milano FW'25

В центре внимания новой коллекции итальянцев Boggi Milano — традиции портновского искусства, которые отразились не только в эталонном пошиве пальто и двоек, но и в выборе материалов. Помимо качественной мериносовой шерсти, шелка и кашемира использовали гребенную фланель от легендарной итальянской мануфактуры Vitale Barberis Canonico (существует с 1663 года!) — из нее отшили классические брюки и универсальные куртки-рубашки.

