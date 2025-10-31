Моносерьги-побеги, шубы-коровы и образцовые двойки: модный дайджест

Ювелирная ботаника Caviar Jewellery, меховые ретро-папахи и пушистые гетры Only me, хрестоматийный тейлоринг Boggi Milano и другие важные фэшн-новости этой недели в материале Собака.ru.
Rockabi
Фаундер Rockabi и лауреат премии «ТОП50» Наталья Сухотерина пригласила друзей бренда (среди них — lazy-luxury-дива Яна Короед и фэшн-инфлюенсер Алина Шкарупа!) на презентацию осенне-зимней коллекции Timeless. Во время бранча эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри прочитала лекцию о современном минимализме через призму кинематографа, культовых фэшн-съемок и коллекции Rockabi. После гости поучаствовали в мастер-классе по изготовлению трендовых брелоков из натуральной кожи и создали настоящие капсулы времени с письмами самим себе в будущее.
Caviar Jewellery
Спустя год (именно столько прошло с предыдущего дропа Bubble World!) ювелиры Caviar Jewellery вернулись с новой коллекцией «Больше, чем любовь». В ее основе — образ листка. Где-то флористические мотивы еле узнаются, например, в жестком браслете с только-только зарождающимися молодыми листочками. А вот моносерьга, наоборот, состоит из целого побега, который изящно ниспадает до плеч. Коллекцию разделили на три дропа — в первый вошло десять изделий (каффы, кольца, серьги, браслет и колье). Во второй части увидим похожие силуэты, но с инкрустацией фианитов. Третий дроп будет более экспериментальным — в него войдут украшения, покрытые титаном и отсылающие к эстетике dark fashion.
Ольга Базарова, основатель Caviar Jewellery
Моя любовь к цветам случилась абсолютно неожиданно, хотя на то она и любовь, чтобы так с нами поступать. Новая коллекция не про любовь к ботанике, это больше чем любовь. Это мое вдохновение и маяк в непростые времена. Мы привыкли бороться, рвать жилы, достигать. А цветы про другое: про то, что можно просто быть, неся красоту, идти по жизни, не теряя мягкость, побеждая время и подчиняясь ему одновременно. Природа намного мудрее нас, на нее нельзя повлиять, нельзя форсировать события. Она для меня ориентир и любовь в нашем безумном мире.
Lime
Поздравляем Lime с масштабным переездом: покинув небольшое пространство на первом этаже ТЦ «Галерея», бренд занял целых 3989 кв.м. по соседству. При входе покупателей встречает двухэтажный стеклянный фасад с витринами во всю высоту (почти 6 метров!). Внутри — два отдела с женской и детской коллекциями. Отдел Woman занимает первый этаж. Помимо секций с трендовыми капсулами и базовыми моделями здесь появилась зона линии Studio, комнаты нижнего белья, обуви и целых 39 примерочных. А за вещами из коллекции Kids поднимаемся на второй этаж: под охраной двухметрового игрушечного медведя находятся секции для детей 3-6 и 7-14 лет. Важно: в данный момент линия Man представлена в прежнем пространстве Lime, на первом этаже ТЦ «Галерея». Подробно мы рассказывали о новом пространстве здесь.
Arny Praht
Hot news: сумочные профи Arny Praht отдают аксессуары из прошлых коллекций со скидками до 70%. Гаражная распродажа проходит в петербургском флагмане на Большом проспекте П.С., 92 до конца недели. Плюс: успеваем отхватить айтемы At Ease, Humanist и Rishi (тоже участвуют в Garage Sale в пространстве Arny Praht).
Only me
Пушистое всё — важнейший тренд сезона и девиз главных по экомеху в Петербурге Only me. Новой осенне-зимней коллекцией команда планирует закрыть все наши fur-потребности. Примеряем лаконичные шубы в винтажном стиле или меняем их на акцентные, например, изумрудную или с коровьим принтом. Не забываем про мохнатые аксессуары: пополняем коллекцию кучерявыми сумками, ретро-папахами, пятнистыми воротничками и лохматыми гетрами.
Delo
Дизайн-студия и бренд всего для дома (от мебели до одежды) пополнил линейку пижам классными унисекс-сетами из поплина в пяти новых оттенках. По пижамкорному канону носим комплекты не только дома, но и во время воскресных завтраков в Aster Bakery и летних прогулок по Таврическому (одобрено фаундером Арсением Бродачом и креативным директором Екатериной Ростовой!).
Boggi Milano
В центре внимания новой коллекции итальянцев Boggi Milano — традиции портновского искусства, которые отразились не только в эталонном пошиве пальто и двоек, но и в выборе материалов. Помимо качественной мериносовой шерсти, шелка и кашемира использовали гребенную фланель от легендарной итальянской мануфактуры Vitale Barberis Canonico (существует с 1663 года!) — из нее отшили классические брюки и универсальные куртки-рубашки.
Комментарии (0)