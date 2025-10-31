Моносерьги-побеги, шубы-коровы и образцовые двойки: модный дайджест

Моя любовь к цветам случилась абсолютно неожиданно, хотя на то она и любовь, чтобы так с нами поступать. Новая коллекция не про любовь к ботанике, это больше чем любовь. Это мое вдохновение и маяк в непростые времена. Мы привыкли бороться, рвать жилы, достигать. А цветы про другое: про то, что можно просто быть, неся красоту, идти по жизни, не теряя мягкость, побеждая время и подчиняясь ему одновременно. Природа намного мудрее нас, на нее нельзя повлиять, нельзя форсировать события. Она для меня ориентир и любовь в нашем безумном мире.