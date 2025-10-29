Обновленный Lime открылся в «Галерее»: что нужно знать о самом большом фэшн-бутике бренда в Петербурге

Поздравляем Lime с масштабным переездом: покинув небольшое пространство на первом этаже ТЦ «Галерея», бренд занял целых 3989 кв.м. по соседству. Раскладываем обновленную офлайн-точку по полочкам (а еще — по коврам, столам и витринам!) и объясняем, почему туда точно стоит отправиться по поводу и без.
17 октября в ТЦ «Галерея» открылся обновленный и самый большой в Петербурге бутик Lime. При входе покупателей встречает двухэтажный стеклянный фасад с витринами во всю высоту (почти 6 метров!).
Внутри — два отдела с женской и детской коллекциями. Отдел Woman занимает первый этаж. Помимо секций с трендовыми капсулами и базовыми моделями здесь появилась зона линии Studio, комнаты нижнего белья, обуви и целых 39 примерочных. А за вещами из коллекции Kids поднимаемся на второй этаж: под охраной двухметрового игрушечного медведя находятся секции для детей 3-6 и 7-14 лет. Важно: в данный момент линия Man представлена в прежнем пространстве LIMÉ, на первом этаже ТЦ «Галерея».
Важное обновление — кассы самообслуживания (17 штук!). Их особенность в том, что вам не нужно сканировать каждую вещь по отдельности — встроенные датчики автоматически считывают все штрихкоды, как только вещи оказываются на кассе. Благодаря такому механизму процесс оплаты занимает всего несколько секунд.
В то время, пока фэшн-ритейлеры всё чаще делают ставку на онлайн (непомерная арендная плата во время рецессии — роскошь на грани разорения!), команда Lime уверена, что вне зависимости от экономической ситуации офлайн-шопинг не теряет значения. Клиентам важно не только оценивать изделия перед покупкой (материал, фактуру, посадку), но и получать приятный и, что не менее важно, реальный опыт.
Физическое присутствие в офлайн-пространстве сказывается на общем восприятии и связи с брендом. Как известно (социологам!), люди все меньше ценят вещи и все больше — значимый и разнообразный опыт. За экспириенс-составляющую в новом Lime отвечают архитектурные решения (создание ощущения уюта за счет деления пространства на комнаты), дизайн-концепт (фактурные ковры и акцентные столы из камня и стали) и музыка (Lime сотрудничает с локальными диджеями, которые каждый сезон обновляют плейлисты актуальными треками).
Фэшн-мастхэвы нового пространства Lime
Провели масштабную ревизию осенне-зимней коллекции Lime и выбрали главные айтемы, за которыми точно стоит отправиться в оффлайн-пространство. В придачу к образцовой базе запасаемся важнейшими трендами сезона. Примеряем гранд-шубу в паре с ретро-ночнушкой из жаккарда. Готовимся к новогоднему марафону заранее и присматриваем еловый жакет с пайетками и драпированный сет из топа и алладинов (планируют сохранить статус фэшн-хита как минимум до следующей осени!). Плюс: говорим «да» сапогам с широким голенищем из натуральной шоколадной замши — пригодятся для бохо-сочетаний с вельветовыми брюками или джинсовыми мини-юбками.
