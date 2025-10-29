Обновленный Lime открылся в «Галерее»: что нужно знать о самом большом фэшн-бутике бренда в Петербурге

17 октября в ТЦ «Галерея» открылся обновленный и самый большой в Петербурге бутик Lime. При входе покупателей встречает двухэтажный стеклянный фасад с витринами во всю высоту (почти 6 метров!).

Внутри — два отдела с женской и детской коллекциями. Отдел Woman занимает первый этаж. Помимо секций с трендовыми капсулами и базовыми моделями здесь появилась зона линии Studio, комнаты нижнего белья, обуви и целых 39 примерочных. А за вещами из коллекции Kids поднимаемся на второй этаж: под охраной двухметрового игрушечного медведя находятся секции для детей 3-6 и 7-14 лет. Важно: в данный момент линия Man представлена в прежнем пространстве LIMÉ, на первом этаже ТЦ «Галерея».