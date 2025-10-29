Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Это комбо! Высокие перчатки + гранд-браслеты — лучший аксессуарный тандем этого сезона

Союз двух важнейших трендов — match made in heaven на аксессуарном. Здесь всё, как в идеальной паре: перчатки позволяют браслетам блистать даже в холодное время года, а украшения эффектно дополняют и совершенствуют своего партнера (взаимоподдержка и никакого абьюза!). Примеряем амплуа фэшн-свахи и женим айтемы по подиумному канону Dilara Findikoglu, Chanel и Balmain. 

Dilara Findikoglu SS'26

Chanel Resort'26

Ashlyn SS'26

Balmain Resort'26

Paul Costelloe FW'25

Cucculelli Shaheen SS'26

Mark Fast FW'25

На примере шоу Ashlyn и Paul Costelloe примеряем кожаные перчатки в паре с литыми металлик-браслетами — трюк отлично сработает в сочетании с базовыми пальто и винтажными шубами. Для дресс-кода black-tie переодеваемся в нарядное макси Cucculelli Shaheen и дополняем его комбо латексных бдсм-перчаток и гранд-браслетов. Приспосабливаем стайлинг-прием к повседневной жизни по методичке Chanel — миксуем сет из атласных перчаток и ювелирных браслетов с лаконичным трикотажным костюмом. 

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 112 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 57 850 руб.

Coperni, KM20, 52 600 руб.

Ulyana Sergeenko, 49 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 28 950 руб.

Giorgio Armani, Oskelly, 24 000 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

Lyna+, 16 000 руб.

Ekonika x Kalmanovich, 15 990 руб.

Askent, 7 100 руб.

Love Republic, 5 999 руб.

Asya Semyonova, 5 590 руб.

Lime, 4 599 руб.

Горько-шоколадные перчатки из замши Ekonika x Kalmanovich — хорошо, а в тандеме с волнистыми браслетами Sevenworlds — лучше! При желании меняем коричневую замшу на черную кожу Askent, а золото — на ретрофутуристичное серебро от локальных ювелиров Caviar Jewellery. Практикуем микс фактур и в пару к уютным перчаткам из кашемира Lyna+ подбираем кожаные браслеты Saint Laurent. 

Аутло, 282 000 руб.

Alexander Karpinsky, 205 000 руб.

Letters&Stones, 200 000 руб.

Vahe, Milou, 161 280 руб.

Lhasa, 160 000 руб.

Saint Laurent, Poison Drop, 145 500 руб.

Lera Treyger, 110 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 92 400 руб.

Dzhanelli, 80 000 руб.

Gosha Kartsev, Poison Drop, 80 000 руб.

«Бронницкий ювелир», 61 854 руб.

Sevenworlds, 39 500 руб.

Caviar Jewellery, 32 400 руб.

Swarovski, ДЛТ, 23 500 руб.

Rushev, 8 900 руб.

Повторяем гранжевый лук с показа Dilara Findikoglu с помощью темно-зеленых перчаток Giorgio Armani (при необходимости замените на латексные!) и шипастых браслетов Gosha Kartsev. Для эффектного колорблока запасаемся баклажановыми перчатками 12Storeez и неоновыми браслетами Swarovski (цветные камни — jewelry-хит сезона!). Отрабатываем два тренда одновременно с заклепочными перчатками Valentino и брутальным браслетом Alexander Karpinsky. А чтобы сбить лишнюю спесь с белоснежных Celine, зовем на помощь ироничный браслет-лапку Letters&Stones (в каждом коготке — по муассаниту!).

