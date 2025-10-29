Это комбо! Высокие перчатки + гранд-браслеты — лучший аксессуарный тандем этого сезона

Союз двух важнейших трендов — match made in heaven на аксессуарном. Здесь всё, как в идеальной паре: перчатки позволяют браслетам блистать даже в холодное время года, а украшения эффектно дополняют и совершенствуют своего партнера (взаимоподдержка и никакого абьюза!). Примеряем амплуа фэшн-свахи и женим айтемы по подиумному канону Dilara Findikoglu, Chanel и Balmain.
На примере шоу Ashlyn и Paul Costelloe примеряем кожаные перчатки в паре с литыми металлик-браслетами — трюк отлично сработает в сочетании с базовыми пальто и винтажными шубами. Для дресс-кода black-tie переодеваемся в нарядное макси Cucculelli Shaheen и дополняем его комбо латексных бдсм-перчаток и гранд-браслетов. Приспосабливаем стайлинг-прием к повседневной жизни по методичке Chanel — миксуем сет из атласных перчаток и ювелирных браслетов с лаконичным трикотажным костюмом.
Горько-шоколадные перчатки из замши Ekonika x Kalmanovich — хорошо, а в тандеме с волнистыми браслетами Sevenworlds — лучше! При желании меняем коричневую замшу на черную кожу Askent, а золото — на ретрофутуристичное серебро от локальных ювелиров Caviar Jewellery. Практикуем микс фактур и в пару к уютным перчаткам из кашемира Lyna+ подбираем кожаные браслеты Saint Laurent.
Повторяем гранжевый лук с показа Dilara Findikoglu с помощью темно-зеленых перчаток Giorgio Armani (при необходимости замените на латексные!) и шипастых браслетов Gosha Kartsev. Для эффектного колорблока запасаемся баклажановыми перчатками 12Storeez и неоновыми браслетами Swarovski (цветные камни — jewelry-хит сезона!). Отрабатываем два тренда одновременно с заклепочными перчатками Valentino и брутальным браслетом Alexander Karpinsky. А чтобы сбить лишнюю спесь с белоснежных Celine, зовем на помощь ироничный браслет-лапку Letters&Stones (в каждом коготке — по муассаниту!).
