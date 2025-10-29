Это комбо! Высокие перчатки + гранд-браслеты — лучший аксессуарный тандем этого сезона

Союз двух важнейших трендов — match made in heaven на аксессуарном. Здесь всё, как в идеальной паре: перчатки позволяют браслетам блистать даже в холодное время года, а украшения эффектно дополняют и совершенствуют своего партнера (взаимоподдержка и никакого абьюза!). Примеряем амплуа фэшн-свахи и женим айтемы по подиумному канону Dilara Findikoglu, Chanel и Balmain.