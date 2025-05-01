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Запасы металлов: почему снова все хотят носить заклепки и люверсы?

Теперь заклепки и люверсы — это не что-то на скуфском, а громко звенящий тренд, вернувшийся на подиумы Alaia, Prada и Jil Sander. По этому поводу вспоминаем, где лежит тот самый ремень, как у Бейонсе и Виктория Бекхэм в 2010-х, а если он все-таки не пережил очередную импульсивную чистку гардероба, то вот классные айтемы на замену и подиумные стайлинг-трюки в придачу. 

Prada SS'25

Prada SS'25

Valentino FW'25

Valentino FW'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Jil Sander FW'25

Jil Sander FW'25

Isabel Marant FW'25

Isabel Marant FW'25

Blumarine FW'25

Blumarine FW'25

Bally FW'25

Bally FW'25

Egonlab FW'25

Egonlab FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Люверс-вирус имени тех самых балеток Alaia (Питер Мюлье повторил фэшн-успех Аззедина Алайи, который отшивал платья с металлическим декором еще в 1976!) подхватили Миучча Прада и Раф Симонс, сочинив космические миди с гипертрофированными люверсами. В осенне-зимнем сезоне к клубу неравнодушных присоединились Люк и Люси Мейер (тогда еще!) из Jil Sander, украсившие люверсами рубашки и килты, и Давид Кома из Blumarine, сочинивший из колечек на джинсах целые пятна Роршаха. А худруки Egonlab Флорентин Глемарек и Кевин Номпейкс, которые пошли по гигантоманским стопам Prada и даже еще дальше — продели в люверсы густую бахрому из кожи. 

Любовь к металлик-декору поддержал Джозеф Альтузарра в бренде имени себя, но сделал ставку на заклепки — изменил привычный размер на внушительный и обшил полушариями клатчи, сумки-мешки, объемные свитеры, кожаные миди-юбки и даже пальто. Алессандро Микеле, как Мюлье, покопался в архивах, доставшегося ему дома — в фэшн-складах Valentino откопал культовые заклепки Rockstud, которые из пирамидок превратились в сферы и украсили болтающиеся на меховом плече хобо с бахромой. В сторону аксессуаров пошли Isabel Marant и Louis Vuitton — показали ботильоны с перетянутым голенищем (предсказываем статус it-пары года или как минимум судьбу нашумевших Bekett Sneakers!) и уютные валенки из кожи с подкладкой из овчины. 

Valentino, ДЛТ, 699 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 699 500 руб.

Khaite, TSUM Collect, 190 500 руб.

Khaite, TSUM Collect, 190 500 руб.

All-In, KM20, 146 800 руб.

All-In, KM20, 146 800 руб.

Isabel Marant, TSUM Collect, 52 000 руб.

Isabel Marant, TSUM Collect, 52 000 руб.

Choux, 49 980 руб.

Choux, 49 980 руб.

Idol, 45 990 руб.

Idol, 45 990 руб.

Arligent, 44 990 руб.

Arligent, 44 990 руб.

Misa Bags, 41 500 руб.

Misa Bags, 41 500 руб.

MSGM, «Кенгуру», 37 000 руб.

MSGM, «Кенгуру», 37 000 руб.

Blumarine, KM20, 27 300 руб.

Blumarine, KM20, 27 300 руб.

SAMB, Selected., 27 000 руб.

SAMB, Selected., 27 000 руб.

Asia st 71, 21 000 руб.

Asia st 71, 21 000 руб.

Solove, 5 000 руб.

Solove, 5 000 руб.

You Wanna, 4 475 руб.

You Wanna, 4 475 руб.

Ekonika, 3 990 руб.

Ekonika, 3 990 руб.

O'stin, 3 599 руб.

O'stin, 3 599 руб.

За сверкающими люверсами в стразах выстраиваемся в очередь в ДЛТ — если вы выпускница и готовы отдать денежный эквивалент года обучения в СПбГУ за платье, то Valentino уже ждет вас. Для люверс-комбо в духе показа Altuzarra миксуем платье MSGM с удлиненным жакетом Choux или берем все сразу в одном месте — гранж-виртуозы Arligent отшили целую люверс-капсулу из кроп-куртки, мини-юбки и джинсов. Отрабатываем сразу три тренда — кантри-шик, танкетка и заклепки — с подкрадулями Khaite. А на случай тусовок в «Грибоедове» присматриваемся к панковским шпилькам All-In и топу в стиле нулевых Blumarine.

В прошлом году «платье Золушки» авторства Ксюши Смо для ее бренда SAMB заслужило звание платья-спасения от аномальной жары и забрало все внимание от полуневидимых айтемов с металлик-колечками — исправляемся и запасаемся (а о том, как носить прозрачное в городе, рассказали здесь!). Приручаем брутальный декор с помощью аксессуаров — за ностальгическим ремнем как у Нюты из «Ранеток» идем в Ekonika, кремовый багет с заклепками был найден у Misa Bags, а графичный клатч — у Asia st 71. 

Алекса Чанг миксует подиумную хобо Valentino с преппи-юбкой, винтажной кожаной курткой и акцентным шарфом

Алекса Чанг миксует подиумную хобо Valentino с преппи-юбкой, винтажной кожаной курткой и акцентным шарфом

Фэшн-редактор Леандра Медин говорит «да» заклепочным подкрадулям и выгуливает их при поддержке лаконичного total black (плюс: запоминаем стайлинг-трюк

Фэшн-редактор Леандра Медин говорит «да» заклепочным подкрадулям и выгуливает их при поддержке лаконичного total black (плюс: запоминаем стайлинг-трюк с ремнем и носим его не только в шлевках, но и прямо на голое тело!)

Виктория Монтанари выгуливает total look с шоу Prada SS'25 и дополняет его дофаминовыми ретро-туфлями на массивном каблуке

Виктория Монтанари выгуливает total look с шоу Prada SS'25 и дополняет его дофаминовыми ретро-туфлями на массивном каблуке

Главный камбэк сезона — заклепочные ремни из 2010: для фестиваля Coachella инфлюенсер Эмили Синдлев сочетает его с микро-юбкой из денима

Главный камбэк сезона — заклепочные ремни из 2010: для фестиваля Coachella инфлюенсер Эмили Синдлев сочетает его с микро-юбкой из денима

Рэйчел Ховарт женит два тренда в одном образе — асимметричное платье с гранд-люверсами и гранжевую сумку с заклепками

Рэйчел Ховарт женит два тренда в одном образе — асимметричное платье с гранд-люверсами и гранжевую сумку с заклепками

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