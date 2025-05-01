Запасы металлов: почему снова все хотят носить заклепки и люверсы?

Люверс-вирус имени тех самых балеток Alaia (Питер Мюлье повторил фэшн-успех Аззедина Алайи, который отшивал платья с металлическим декором еще в 1976!) подхватили Миучча Прада и Раф Симонс, сочинив космические миди с гипертрофированными люверсами. В осенне-зимнем сезоне к клубу неравнодушных присоединились Люк и Люси Мейер (тогда еще!) из Jil Sander, украсившие люверсами рубашки и килты, и Давид Кома из Blumarine, сочинивший из колечек на джинсах целые пятна Роршаха. А худруки Egonlab Флорентин Глемарек и Кевин Номпейкс, которые пошли по гигантоманским стопам Prada и даже еще дальше — продели в люверсы густую бахрому из кожи.

Любовь к металлик-декору поддержал Джозеф Альтузарра в бренде имени себя, но сделал ставку на заклепки — изменил привычный размер на внушительный и обшил полушариями клатчи, сумки-мешки, объемные свитеры, кожаные миди-юбки и даже пальто. Алессандро Микеле, как Мюлье, покопался в архивах, доставшегося ему дома — в фэшн-складах Valentino откопал культовые заклепки Rockstud, которые из пирамидок превратились в сферы и украсили болтающиеся на меховом плече хобо с бахромой. В сторону аксессуаров пошли Isabel Marant и Louis Vuitton — показали ботильоны с перетянутым голенищем (предсказываем статус it-пары года или как минимум судьбу нашумевших Bekett Sneakers!) и уютные валенки из кожи с подкладкой из овчины.