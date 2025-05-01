Запасы металлов: почему снова все хотят носить заклепки и люверсы?

Теперь заклепки и люверсы — это не что-то на скуфском, а громко звенящий тренд, вернувшийся на подиумы Alaia, Prada и Jil Sander. По этому поводу вспоминаем, где лежит тот самый ремень, как у Бейонсе и Виктория Бекхэм в 2010-х, а если он все-таки не пережил очередную импульсивную чистку гардероба, то вот классные айтемы на замену и подиумные стайлинг-трюки в придачу.
Люверс-вирус имени тех самых балеток Alaia (Питер Мюлье повторил фэшн-успех Аззедина Алайи, который отшивал платья с металлическим декором еще в 1976!) подхватили Миучча Прада и Раф Симонс, сочинив космические миди с гипертрофированными люверсами. В осенне-зимнем сезоне к клубу неравнодушных присоединились Люк и Люси Мейер (тогда еще!) из Jil Sander, украсившие люверсами рубашки и килты, и Давид Кома из Blumarine, сочинивший из колечек на джинсах целые пятна Роршаха. А худруки Egonlab Флорентин Глемарек и Кевин Номпейкс, которые пошли по гигантоманским стопам Prada и даже еще дальше — продели в люверсы густую бахрому из кожи.
Любовь к металлик-декору поддержал Джозеф Альтузарра в бренде имени себя, но сделал ставку на заклепки — изменил привычный размер на внушительный и обшил полушариями клатчи, сумки-мешки, объемные свитеры, кожаные миди-юбки и даже пальто. Алессандро Микеле, как Мюлье, покопался в архивах, доставшегося ему дома — в фэшн-складах Valentino откопал культовые заклепки Rockstud, которые из пирамидок превратились в сферы и украсили болтающиеся на меховом плече хобо с бахромой. В сторону аксессуаров пошли Isabel Marant и Louis Vuitton — показали ботильоны с перетянутым голенищем (предсказываем статус it-пары года или как минимум судьбу нашумевших Bekett Sneakers!) и уютные валенки из кожи с подкладкой из овчины.
За сверкающими люверсами в стразах выстраиваемся в очередь в ДЛТ — если вы выпускница и готовы отдать денежный эквивалент года обучения в СПбГУ за платье, то Valentino уже ждет вас. Для люверс-комбо в духе показа Altuzarra миксуем платье MSGM с удлиненным жакетом Choux или берем все сразу в одном месте — гранж-виртуозы Arligent отшили целую люверс-капсулу из кроп-куртки, мини-юбки и джинсов. Отрабатываем сразу три тренда — кантри-шик, танкетка и заклепки — с подкрадулями Khaite. А на случай тусовок в «Грибоедове» присматриваемся к панковским шпилькам All-In и топу в стиле нулевых Blumarine.
В прошлом году «платье Золушки» авторства Ксюши Смо для ее бренда SAMB заслужило звание платья-спасения от аномальной жары и забрало все внимание от полуневидимых айтемов с металлик-колечками — исправляемся и запасаемся (а о том, как носить прозрачное в городе, рассказали здесь!). Приручаем брутальный декор с помощью аксессуаров — за ностальгическим ремнем как у Нюты из «Ранеток» идем в Ekonika, кремовый багет с заклепками был найден у Misa Bags, а графичный клатч — у Asia st 71.
Алекса Чанг миксует подиумную хобо Valentino с преппи-юбкой, винтажной кожаной курткой и акцентным шарфом
Фэшн-редактор Леандра Медин говорит «да» заклепочным подкрадулям и выгуливает их при поддержке лаконичного total black (плюс: запоминаем стайлинг-трюк с ремнем и носим его не только в шлевках, но и прямо на голое тело!)
Виктория Монтанари выгуливает total look с шоу Prada SS'25 и дополняет его дофаминовыми ретро-туфлями на массивном каблуке
Главный камбэк сезона — заклепочные ремни из 2010: для фестиваля Coachella инфлюенсер Эмили Синдлев сочетает его с микро-юбкой из денима
Рэйчел Ховарт женит два тренда в одном образе — асимметричное платье с гранд-люверсами и гранжевую сумку с заклепками
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