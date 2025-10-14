Просто больших или даже гигантских украшений (вспоминаем кросс-боди кольца с недавнего показа Zomer!) уже недостаточно: по boom-boom-канону камни на шоу Maison Margiela, Acne Studios и Lanvin окрасились во все цвета радуги — от изумрудно-зеленого до лилового и небесно-голубого.
Кольцо Cluev, цена по запросу
Гранд-ювелиры не отстают: в Parure Atelier сочинили увесистые серьги с баклажановой шпителью, в Liza Borzaya окружили ультрамариновый мегатанзанит изумрудным паве, к Posie выстраиваемся в очередь за лаконичным колье-галстуком с пятью аквамаринами, а к Сasato — за ювелирной шеренгой топазов и перидотов.
По совету фэшн-инфлюенсера Асмат Чкотуа и главной минимал-дивы Оксаны Рим (а еще — Келли Разерфорд и A$AP Rocky!) примеряем кидкорные кольца Lili Archive от Лилианы Григалашвили. Плюс: сбиваем спесь с надменных офисных луков серьгами-слаймами Letter&Stones и радужными браслетами Secrets.
Отрабатываем главные оттенки года за счет стейтмент-украшений: за пусетами с огненно-оранжевыми цитринами идем к Mercury, кобальтовый кафф с сапфирами Adelya Jewellery нашелся в Poison Drop, а серьги с неоновым миксом кислотно-зеленого и голубого «Бронницкий ювелир» стали частью разноцветной коллекции Tutti Frutti. Flowers for autumn: собираем ювелирный букет из колец-бутонов (с рубиновой сердцевиной!) Crivelli, пестрым колье LevashovaElagina и цветочных jewelry-айтемов Moonswoon.
