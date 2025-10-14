Просто больших или даже гигантских украшений (вспоминаем кросс-боди кольца с недавнего показа Zomer!) уже недостаточно: по boom-boom-канону камни на шоу Maison Margiela, Acne Studios и Lanvin окрасились во все цвета радуги — от изумрудно-зеленого до лилового и небесно-голубого.