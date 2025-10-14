Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Цветные камни — главный ювелирный мастхэв года! Вот 35 украшений-доказательств

Просто больших или даже гигантских украшений (вспоминаем кросс-боди кольца с недавнего показа Zomer!) уже недостаточно: по boom-boom-канону камни на шоу Maison Margiela, Acne Studios и Lanvin окрасились во все цвета радуги — от изумрудно-зеленого до лилового и небесно-голубого. 

Серьги Parure Atelier, от 5 898 000 руб.

Кольцо Liza Borzaya, 4 845 000 руб.

Колье Dzhanelli, 2 350 000 руб.

Кольцо Сrivelli, 1 614 240 руб.

Колье Сasato, Mercury, 1 436 500 руб.

Кольцо Lera Treyger, 1 400 000 руб.

Серьги Mercury, 1 056 000 руб.

Кольцо Cluev, цена по запросу

Колье Posie, 1 015 800 руб.

Колье Lhasa, цена по запросу

Кольцо ALROSA Diamonds, 670 300 руб.

Гранд-ювелиры не отстают: в Parure Atelier сочинили увесистые серьги с баклажановой шпителью, в Liza Borzaya окружили ультрамариновый мегатанзанит изумрудным паве, к Posie выстраиваемся в очередь за лаконичным колье-галстуком с пятью аквамаринами, а к Сasato — за ювелирной шеренгой топазов и перидотов. 

Кольцо Milou, 600 000 руб.

Серьги Letter&Stones, 590 000 руб.

Кафф Adelya Jewellery, Poison Drop, 440 400 руб.

Серьги EdelStein, AllTime, 167 650 руб.

Кафф «RS1912 Русские самоцветы», 46 000 руб.

Кольцо Ushatava, 39 000 руб.

Моносерьга Alan Crocetti, Poison Drop, 37 000 руб.

Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.

Колье Puntus, 34 000 руб.

Колье LevashovaElagina, 33 000 руб.

Кольцо Moonswoon, 24 900 руб.

По совету фэшн-инфлюенсера Асмат Чкотуа и главной минимал-дивы Оксаны Рим (а еще — Келли Разерфорд и A$AP Rocky!) примеряем кидкорные кольца Lili Archive от Лилианы Григалашвили. Плюс: сбиваем спесь с надменных офисных луков серьгами-слаймами Letter&Stones и радужными браслетами Secrets. 

Браслет Secrets, 22 900 руб.

Моносерьга Cels Studio, 18 000 руб.

Кольцо Rushev, 17 200 руб.

Моносерьга Qari Qris, 15 300 руб.

Колье Mie, 14 900 руб.

Кольцо Youforia, 13 600 руб.

Браслет Moonka, 11 900 руб.

Серьги «Бронницкий ювелир», 9 990 руб.

Подвеска Detali, 9 900 руб.

Колье I Love Cameo, «Кенгуру», 5 499 руб.

Cерьги Lime, 2 799 руб.

Отрабатываем главные оттенки года за счет стейтмент-украшений: за пусетами с огненно-оранжевыми цитринами идем к Mercury, кобальтовый кафф с сапфирами Adelya Jewellery нашелся в Poison Drop, а серьги с неоновым миксом кислотно-зеленого и голубого «Бронницкий ювелир» стали частью разноцветной коллекции Tutti Frutti. Flowers for autumn: собираем ювелирный букет из колец-бутонов (с рубиновой сердцевиной!) Crivelli, пестрым колье LevashovaElagina и цветочных jewelry-айтемов Moonswoon. 

