Кото-пуховики, клатчи-питоны и леопардовые пальто: модный дайджест

Спецы по урбан-кэжуалу Shu мотивируют не забрасывать спорт, даже когда очень лень и есть дела поважнее («Сумерки» сами себя не пересмотрят!), и показывают классные новинки для бега. Команда уделила особое внимание комфорту во время тренировок: одежда и аксессуары созданы из легких (вес каждой вещи — от 30 до 530 граммов!) и технологичных тканей, за счет чего отлично сохраняют тепло и позволяют воздуху циркулировать, не допуская перегрева и переохлаждения. В дроп вошли куртки, жилеты с капюшоном, объемные брюки и шорты, лонгсливы и футболки. Из аксессуаров присматриваемся к термолонгсливу, гетрам и шапке-бифлексу с принтом в виде бегового трека.