Кото-пуховики, клатчи-питоны и леопардовые пальто: модный дайджест

Ностальгичные лео-шубы Zarina x Rogov (хайлайт второй мегауспешной коллаборации!), образцовый тейлоринг Yana (спойлер: дело рук дизайнера Даниила Берга!), дофаминовый трикотаж My812 и другие важные фэшн-новости этой недели в материале Собака.ru.
My812
Пока мировые трендсеттеры — от The Row до Burberry и Marni — справляются с осенней меланхолией с помощью стейтмент-шарфов, локальные фэшн-романтики My812 делают ставку на пестрый трикотаж. В новый дроп вошли кучерявые жилеты, мини-юбки, лонгсливы из тонкой шерсти, асимметричные футболки и топы на завязках — всё в непривычных для бренда ярких оттенках. Стилисты бренда советуют носить цветные айтемы в качестве акцента, например, замиксовать розовый топ-бандо с черными костюмными брюками. Или поженить два оттенка в одном образе — по примеру лукбука сочетаем пастельно-розовую мини с алым жилетом или зеленой трикотажной майкой.
Jenek
Hot news: сумочные профи Jenek выпустили второй лимитированный дроп шопперов. Судя по ажиотажу на первый, советуем не медлить и быстрее хватать свой Oease в добрые руки (притом, что варианты в трендовых шоколадном и лазурном уже солдаут!).
SHU
Спецы по урбан-кэжуалу Shu мотивируют не забрасывать спорт, даже когда очень лень и есть дела поважнее («Сумерки» сами себя не пересмотрят!), и показывают классные новинки для бега. Команда уделила особое внимание комфорту во время тренировок: одежда и аксессуары созданы из легких (вес каждой вещи — от 30 до 530 граммов!) и технологичных тканей, за счет чего отлично сохраняют тепло и позволяют воздуху циркулировать, не допуская перегрева и переохлаждения. В дроп вошли куртки, жилеты с капюшоном, объемные брюки и шорты, лонгсливы и футболки. Из аксессуаров присматриваемся к термолонгсливу, гетрам и шапке-бифлексу с принтом в виде бегового трека.
Lime
Рассматриваем сентиментальный фэшн-кампейн Lime, в котором снялась артистка Большого театра и героиня сентябрьского номера Собака.ru Пелагея Нецветаева-Долгалева. За чуткий стайлинг (бунинская «Митина любовь» встречает набоковскую «Машеньку»!) отвечала Анна Слоникова (любимая ученица Алены Долецкой!), нежно замиксовавшая боди в воротниках-рабатах с жаккардовыми юбками, меховыми накидками и клатчами-серпентами!
Zarina x Rogov
Коллаборация недели — суперуспешная (рейлы опустели за первые 10 минут оффлайн-продаж!) совместная коллекция стилиста Александра Рогова и Zarina. В онлайне новинки Rogov x Zarina (пока еще!) есть — примеряем красные твидовые костюмы, натягиваем пестрые кардиганы, присматриваемся к мегаобъемным фермуарам и укутываемся в уютные клетчатые шарфы!
Au Pont Rouge
В Универмаге стартовали Autumn Days: до 31 октября отдают гранж-деним Diesel, трендовые ботинки-хайкеры Hikes, стритвирные айтемы Études и не только со скидками до 25%. Плюс: есть возможность поучаствовать в розыгрыше фирменного сета Au Pont Rouge (футболка, ежедневник и зонт). Условие только одно — совершить покупку от 30 000 руб.
Yana
Громкие назначения не обошли стороной и локальную фэшн-индустрию: дизайнер Даниил Берг дебютировал в роли нового креативного директора Yana с коллекцией с говорящим названием New Renaissance. Отправной точкой стала униформа: переосмыслив традиционную двойку, Берг сочинил плечистые power-смокинги, архитектурные жакеты с экстремально зауженной талией и ультрамодные юбки-карандаши (вам из переливающегося жаккарда или полупрозрачного кружева?). Феминность здесь соседствует с маскулинностью: в пошиве использовались характерные элементы мужского костюма (ручная вспушка, гульфики и шлицы). Дуальность проявилась и в сочетании утилитарности офискора с нарочитой нарядностью расшитых стразами пальто, пышных юбок-годе и сложносочиненных платьев из вишневого шифона.
Комментарии (0)