Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Как вау-шарфы вытеснили все заурядные аксессуары с подиумов и стали главным фэшн-мастхэвом сезона?

Уныние в осенне-зимнем сезоне не чуждо даже звездным фэшн-игрокам — от худруков The Row сестер Олсен до романтичной Симон Роша и эклектичного чудака Франческо Риссо из Marni. Их средство от меланхолии — дикие шарфы, которые и согреют, и развеселят, и главные тренды отработают. С одобрения трендсеттеров отказываемся от примитивных вязаных полотен в пользу кожаных гранд-косынок, лохматых шарфов-командоров, меховых горжеток и даже просто кашемировых колготок (а так можно было?).

Stella McCartney FW'25

Stella McCartney FW'25

Givenchy FW'25

Givenchy FW'25

The Row Resort'26

The Row Resort'26

Marni FW'25

Marni FW'25

Etro FW'25

Etro FW'25

Burberry FW'25

Burberry FW'25

Coperni FW'25

Coperni FW'25

Vivetta FW'25

Vivetta FW'25

Emporio Armani FW'25

Emporio Armani FW'25

Simone Rocha FW'25

Simone Rocha FW'25

Главные шарфы сезона — пушистые. Для своего последнего шоу в Marni Франческо Риссо сочинил гипертрофированные варианты из меха — носим поверх пальто на улице и в тандеме с жакетами и нарядными макси-платьями во время разгульных Champagne Weekend в культовом баре «Серж». Дэниел Ли для показа Burberry замиксовал ворсистый гранд-шарф с лаконичным трикотажным платьем, а в Emporio Armani поженили боа с бахромой — волосатое нечто дополнило вечерний сет из полупрозрачного топа и бархатных брюк (запоминаем лук для предновогоднего фэшн-марафона). В Stella McCartney и Etro интерпретировали тренд по-своему и предложили как следует утеплиться с помощью гигантских вязаных шарфов с энергично болтающимися пряжей. 

Серьезную конкуренцию им составили сюрреалистичные шарфы (или всё, что ими претворяется!). Так, на показе Vivetta увидели полосатый гибрид шарфа и галстука, в Coperni повязали вокруг шеи трикотажный джемпер, а сестры Олсен в The Row посоветовали рассмотреть на роль шарфа кашемировые колготки. 

Burberry, ДЛТ, 121 500 руб.

Burberry, ДЛТ, 121 500 руб.

Thngs, 95 000 руб.

Thngs, 95 000 руб.

Balenciaga, Second Friend Store, 80 731 руб.

Balenciaga, Second Friend Store, 80 731 руб.

Fendi, TSUM Collect, 79 950 руб.

Fendi, TSUM Collect, 79 950 руб.

Level44, 58 700 руб.

Level44, 58 700 руб.

Chanel, Second Friend Store, 56 133 руб.

Chanel, Second Friend Store, 56 133 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 54 850 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 54 850 руб.

Free Age, 50 200 руб.

Free Age, 50 200 руб.

Cocoshnick, 30 000 руб.

Cocoshnick, 30 000 руб.

Gapanovich, от 20 000 руб.

Gapanovich, от 20 000 руб.

MirStores, 19 990 руб.

MirStores, 19 990 руб.

My812, 16 900 руб.

My812, 16 900 руб.

MNRV, 16 900 руб.

MNRV, 16 900 руб.

От пушистомании не спрятались и локальные бренды: MNRV показали фантазийный шарф-рукав, в Revalu отыскали классическую горжетку в необычном малиновом оттенке, за мохнатым аксессуаром в оттенке сладкой ваты выстраиваемся в очередь в Sorelle Era, а за базовым серым — в Asya Semyonova. Проповедуем фэшн-мультифункциональность и запасаемся шарфами с капюшонами Burberry (узнаваемый тартан в желтой палитре) и Free Age (в трендовую полоску), а еще примеряем оригинальный айтем Annuko, который сразу и шарф, и топ, и пелерина, и юбка. 

Ugly Sweater Club, 16 000 руб.

Ugly Sweater Club, 16 000 руб.

N97, Subbota, 15 600 руб.

N97, Subbota, 15 600 руб.

Carne Bollente, КМ20, 12 600 руб.

Carne Bollente, КМ20, 12 600 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, KM20, 12 300 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, KM20, 12 300 руб.

Annuko, 11 900 руб.

Annuko, 11 900 руб.

Namelazz, 11 900 руб.

Namelazz, 11 900 руб.

Revalu, 10 900 руб.

Revalu, 10 900 руб.

Sorelle Era, 10 000 руб.

Sorelle Era, 10 000 руб.

Ekonika, 7 990 руб.

Ekonika, 7 990 руб.

Asya Semyonova, 6 990 руб.

Asya Semyonova, 6 990 руб.

Azalie, 6 890 руб.

Azalie, 6 890 руб.

Azalie, 6 230 руб.

Azalie, 6 230 руб.

Novaya, 5 200 руб.

Novaya, 5 200 руб.

Наш ответ колготкам The Row — цветочные рукава Azalie, а за шарфами с ироничными надписями, как на показе Simone Rocha, отправляемся к Carne Bollente (прописались в КМ20!). Гранж-рванина Balenciaga ожидает добрую пару плеч в Second Friend Store, зубастые монстрики Fendi (это вам не Labubu!) из TSUM Collect обещают веселить нового хозяина каждый день, а роскошный шарф из кобальтового шелка с кисточками Thngs (новорожденный бренд фотографа Павла Харатьяна с ноги вошел в список нишевого люкса!) обеспечит приставкой «бум-бум» повседневные трикотажные костюмы и первоянварские пижамы на похмельных вечеринках. 

Леандра Медин и ее сложносочиненный шарф-манишка

Леандра Медин и ее сложносочиненный шарф-манишка 

Фиксируем стайлинг-трюк на случай помпезной новогодней вечеринки или солидной театральной премьеры: по примеру Андреа Риччи надеваем длинный шарф из

Фиксируем стайлинг-трюк на случай помпезной новогодней вечеринки или солидной театральной премьеры: по примеру Андреа Риччи надеваем длинный шарф из белоснежного шелка поверх черного макси-платья из атласа (получаем цветовой контраст при гармонии текстур!)

Забираем в вишлист кокетливый шарф с помпонами Бланки Миро и украшаем с его помощью любой базовый лук

Забираем в вишлист кокетливый шарф с помпонами Бланки Миро и украшаем с его помощью любой базовый лук

Лео-пятнышки всё еще с нами: следом за фэшн-инфлюенсром Анной Винк выгуливаем мохнатый шарф в тандеме с мотокурткой из алой кожи

Лео-пятнышки всё еще с нами: следом за фэшн-инфлюенсром Анной Винк выгуливаем мохнатый шарф в тандеме с мотокурткой из алой кожи

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: