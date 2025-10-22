Как вау-шарфы вытеснили все заурядные аксессуары с подиумов и стали главным фэшн-мастхэвом сезона?

Главные шарфы сезона — пушистые. Для своего последнего шоу в Marni Франческо Риссо сочинил гипертрофированные варианты из меха — носим поверх пальто на улице и в тандеме с жакетами и нарядными макси-платьями во время разгульных Champagne Weekend в культовом баре «Серж». Дэниел Ли для показа Burberry замиксовал ворсистый гранд-шарф с лаконичным трикотажным платьем, а в Emporio Armani поженили боа с бахромой — волосатое нечто дополнило вечерний сет из полупрозрачного топа и бархатных брюк (запоминаем лук для предновогоднего фэшн-марафона). В Stella McCartney и Etro интерпретировали тренд по-своему и предложили как следует утеплиться с помощью гигантских вязаных шарфов с энергично болтающимися пряжей.

Серьезную конкуренцию им составили сюрреалистичные шарфы (или всё, что ими претворяется!). Так, на показе Vivetta увидели полосатый гибрид шарфа и галстука, в Coperni повязали вокруг шеи трикотажный джемпер, а сестры Олсен в The Row посоветовали рассмотреть на роль шарфа кашемировые колготки.