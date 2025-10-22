Как вау-шарфы вытеснили все заурядные аксессуары с подиумов и стали главным фэшн-мастхэвом сезона?

Уныние в осенне-зимнем сезоне не чуждо даже звездным фэшн-игрокам — от худруков The Row сестер Олсен до романтичной Симон Роша и эклектичного чудака Франческо Риссо из Marni. Их средство от меланхолии — дикие шарфы, которые и согреют, и развеселят, и главные тренды отработают. С одобрения трендсеттеров отказываемся от примитивных вязаных полотен в пользу кожаных гранд-косынок, лохматых шарфов-командоров, меховых горжеток и даже просто кашемировых колготок (а так можно было?).
Главные шарфы сезона — пушистые. Для своего последнего шоу в Marni Франческо Риссо сочинил гипертрофированные варианты из меха — носим поверх пальто на улице и в тандеме с жакетами и нарядными макси-платьями во время разгульных Champagne Weekend в культовом баре «Серж». Дэниел Ли для показа Burberry замиксовал ворсистый гранд-шарф с лаконичным трикотажным платьем, а в Emporio Armani поженили боа с бахромой — волосатое нечто дополнило вечерний сет из полупрозрачного топа и бархатных брюк (запоминаем лук для предновогоднего фэшн-марафона). В Stella McCartney и Etro интерпретировали тренд по-своему и предложили как следует утеплиться с помощью гигантских вязаных шарфов с энергично болтающимися пряжей.
Серьезную конкуренцию им составили сюрреалистичные шарфы (или всё, что ими претворяется!). Так, на показе Vivetta увидели полосатый гибрид шарфа и галстука, в Coperni повязали вокруг шеи трикотажный джемпер, а сестры Олсен в The Row посоветовали рассмотреть на роль шарфа кашемировые колготки.
От пушистомании не спрятались и локальные бренды: MNRV показали фантазийный шарф-рукав, в Revalu отыскали классическую горжетку в необычном малиновом оттенке, за мохнатым аксессуаром в оттенке сладкой ваты выстраиваемся в очередь в Sorelle Era, а за базовым серым — в Asya Semyonova. Проповедуем фэшн-мультифункциональность и запасаемся шарфами с капюшонами Burberry (узнаваемый тартан в желтой палитре) и Free Age (в трендовую полоску), а еще примеряем оригинальный айтем Annuko, который сразу и шарф, и топ, и пелерина, и юбка.
Наш ответ колготкам The Row — цветочные рукава Azalie, а за шарфами с ироничными надписями, как на показе Simone Rocha, отправляемся к Carne Bollente (прописались в КМ20!). Гранж-рванина Balenciaga ожидает добрую пару плеч в Second Friend Store, зубастые монстрики Fendi (это вам не Labubu!) из TSUM Collect обещают веселить нового хозяина каждый день, а роскошный шарф из кобальтового шелка с кисточками Thngs (новорожденный бренд фотографа Павла Харатьяна с ноги вошел в список нишевого люкса!) обеспечит приставкой «бум-бум» повседневные трикотажные костюмы и первоянварские пижамы на похмельных вечеринках.
Леандра Медин и ее сложносочиненный шарф-манишка
Фиксируем стайлинг-трюк на случай помпезной новогодней вечеринки или солидной театральной премьеры: по примеру Андреа Риччи надеваем длинный шарф из белоснежного шелка поверх черного макси-платья из атласа (получаем цветовой контраст при гармонии текстур!)
Забираем в вишлист кокетливый шарф с помпонами Бланки Миро и украшаем с его помощью любой базовый лук
Лео-пятнышки всё еще с нами: следом за фэшн-инфлюенсром Анной Винк выгуливаем мохнатый шарф в тандеме с мотокурткой из алой кожи
