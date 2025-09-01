Модель и артистка Большого театра Пелагея Нецветаева-Долгалева: «Для меня одежда балерины — это кутюрные платья Dior»

Балерина Пелагея Нецветаева-Долгалева — главный моделинг-феномен русской моды прямо сейчас. Одной ногой неистово оттачивает па-де-труа в репетиционных классах Театральной площади, другой — в сверхскоростном режиме врывается в Париж, успевая за три дня сделать лучшие показы сезона (Valentino! Chanel! Miu Miu!). Ну а в перерывах между партиями Мирты и Гамзатти раздает айконтакт с билбордов Lime, снимается в кампейнах топовых локальных брендов (от Sashaverse до Kalmanovich!) и создает коллекцию балетных купальников на домашней швейной машинке (что? да!).
Пелагея Нецветаева-Долгалева и Никита Еликаров
Приехала, померила платья и встретилась с великими людьми
Пелагея, начнем с душевного фанфакта: твоя мама Елена — экс-балерина и художник по костюмам, ты — балерина и модель. Микс арт + фэшн — ваш семейный генотип?
Мама не просто костюмер, она художник театрального костюма: много лет работала с великим Юрием Григоровичем, взрастившим всю современную хореографию Большого театра, и была им воспитана как личный технолог по восстановлению его спектаклей. Например, именно мама трудилась над костюмами для «Каменного цветка» в Мариинке. Я тогда впервые оказалась в городе-кунсткамере Петербурге и из-за кулис увидела репетиции Григоровича: навсегда влюбилась в его костюмы, декорации, сценографию и, конечно, балет.
Как, помимо балерины, ты стала моделью, регулярно телепортируясь с исторической сцены на парижский подиум Miu Miu в Йенский дворец? Нам срочно нужна Синдерелла-стори!
Я сидела в партере Большого на премьере «Пахиты», когда из императорской ложи зорким фэшн-глазом меня разглядела скаут и предложила срочно поработать. Я отказалась, поскольку театр отнимает очень много времени, но через полтора года выложила фотографии с моря и тут же получила от нее новое сообщение. И теперь мы вместе придумываем, как за один понедельник съездить туда-обратно в Европу с адскими перелетами, чтобы утром во вторник уже быть на репетиции.
При этом ты успеваешь сделать главные показы сезона, что не под силу большинству моделей: дебют на Valentino, Chanel, Miu Miu. В чем секрет твоей фэшн-стратегии?
У меня все легко складывается, потому что я легкомысленно отношусь к моделингу: приехала, померила платья и встретилась с великими людьми. Неделя моды всегда проходит как будто в грезах: я после бессонной ночи в самолете хожу по подиуму, потом прилетаю в Москву — и уже на репетиции, как будто ничего и не было. Остается только сфумато из воспоминаний. Например, я волновалась во время дебюта на Valentino из-за жутко скользкого пола, неудобных туфель и огромного подола, в котором нужно было спускаться с лестницы. На шоу Chanel в Гран-Пале была в восторге, когда меня завели в огромную гардеробную с зеркалами, миллионами украшений и аксессуаров. У меня вообще сердце лежит к Chanel, потому что Габриэль Шанель делала невероятно красивые костюмы для дягилевских балетов «Голубой экспресс» и «Свадебка» — я чувствую этот бренд. А во время примерки Miu Miu выхожу из примерочной — напротив меня тихо в уголке сидит синьора Миучча с карандашом в руках и просто кивает. Мне кажется, она может одним взглядом управлять людьми. Весь фитинг на Лотте Волковой, из нее хлещет энергия во все стороны: она постоянно бегает, шутит, что-то поправляет и пытается переделать. На шоу сезона осень-зима — 2025 я подарила ей подписанную пару своих пуант, она была очень рада.
Не могу не попросить спойлер: увидитесь с Лоттой Волковой и синьорой Миуччей в новом сезоне?
Очень надеюсь! Еще мечтаю попасть на шоу Prada, но, к сожалению, пропускаю миланские показы из-за репертуара. С Парижем везет — на него выпадают спектакли, в которых я не танцую. Новый сезон начинаем с «Лебединого озера» 15 сентября, дальше — посмотрим.
Эпические выходы Пелагеи на неделях моды в Париже (тяжелый люкс!):
Отрицаешь мысли о карьере супермодели во имя лебединого па-де-труа?
Танец — дело всей жизни. Но все же я обожаю наряжаться на работе. Приходишь невыспавшаяся в 9 утра выжимать из себя все соки, и единственное, что помогает, — это накраситься, надеть красивый купальник и подобрать к нему юбочку. Балетная пачка — большая любовь, у меня их сто штук под каждый купальник. Боди часто шью сама: любовь к швейной машинке привила мама, я сейчас с большим восторгом выдумываю, как строить лекала. Однажды сестра привезла из Ташкента бархатную ткань розового оттенка, украшенную бордовыми узорами, — получился любимый и невероятно удобный купальник. Хочу создать коллекцию боди по мотивам показов, в которых участвовала.
Valentino и Miu Miu встречают костюмы Григоровича! А вообще носишь балеткор за пределами Театральной площади?
Нет, моим острым чертам лица идет не зефирная нежность, а строгие черные наряды с вкраплениями камушков и брючные костюмы в духе Saint Laurent. Ужасно нравится Sashaverse, я в нем всегда на какой-нибудь вечерней афтерпати. Ношу Lime, для каталогов которого снимаюсь. Глобально ничего не имею против балеткора. Я не слежу за модными тенденциями, но занимаюсь уличным пиплвотчингом: 90% женщин носят балетки, выгуливают гибридные туфли-пуанты на огромном каблуке и подражают шопенкам при помощи пышных юбок. Хотя сейчас такое время, что вообще можно делать что угодно со стилем и быть прям крейзи: интересно, когда надеты вместе несколько диких вещей. Это цепляет взгляд, это по-рокерски, это хорошо.
Избалованная дочь раджи сидит у меня внутри
Моя Римская империя — попытка понять, как тебе хватает воли и выносливости на фэшн-телепортации между подиумом и классом: откуда такая сверхсила?
Я думаю, из спорта. Глядя на папу — чемпиона мира по скалолазанию, я в детстве профессионально занималась художественной гимнастикой: приобрела гибкость, координацию, научилась слышать музыку, а главное, комфортно ощущать себя на публике. Бесценный навык на сцене и в моделинге. Скажу больше: уход из гимнастики в балет казался мне трагедией. Плакала и говорила: «Я, конечно, очень хочу в балет, но там не дают медали за то, что я танцую».
Не могу не спросить тебя как экс-гимнастку: ректор-суперзвезда Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе часто говорит своим ученикам, что в балете нужно выкладываться на максимум каждый день, в отличие от спорта, где пик — одна олимпиада. Ты с этим согласна?
Все ежедневно выкладываются на максимум, просто в балете больше творчества: во время спектакля зрители не записывают баллы и не проверяют точность наших движений — всегда можно что-то добавить от себя, не испортив сказку людям.
На Пелагее: чокер и цепь OMUT, кулон GEM KINGDOM, кольцо RICK OWENS
На Никите: браслет ANN DEMEULEMEESTER (все — Poison Drop, Ultima Яндекс Маркет)
У тебя огромный репертуар — от Мирты в «Жизели» до Гамзатти в «Баядерке». Откуда берешь референсы для ролей? Остались ли заветные партии мечты?
Гамзатти — моя первая сольная партия на сцене Большого. Все образы черпаю из недр себя: например, избалованная дочь Раджи сидит у меня внутри — я младшая в семье, обожаемая родителями и двумя старшими сестрами. А так я невероятно мечтаю станцевать Эгину в «Спартаке» и хочу попробовать себя в «Мастере и Маргарите» Клюга в партии Геллы, выступающей в телесном костюме и оранжевом парике. Такой микс Gucci эры Алессандро Микеле и сюрреалистичного кутюра Viktor&Rolf.
В тотал-луки каких модных домов ты бы хотела переодеть танцовщиков? Никита Еликаров, например, видит кордебалет «Кармен» в бабетках Saint Laurent эры Эди Слимана.
Для меня одежда балерины — это кутюрные платья Dior. А по «Кармен» не согласна с Никитой — черно-золотой сценографии сюиты куда лучше подойдет Schiaparelli Дэниэла Розберри.
Вы с Никитой — не просто артисты балета, а сверхновые звезды модной индустрии: снимаетесь в кампейнах топовых брендов, транслируете фэшн в массы и выглядите как фронтмены эпического рок-дуэта. Почему танцоры именно сейчас становятся новыми иконами?
Мы с 10 лет знаем, чем будем заниматься: пока наши ровесники ищут себя, мы уже почти сформированные артисты. Но ранний уход на пенсию или травма — смерть для артиста. После завершения хореографической карьеры многие сходят с ума. Можно стать педагогом, продолжив себя в других людях, но это тоже отчасти маниакальная болезнь. Балетное memento mori неизбежно, и с ним нужно мириться, будучи готовым переключиться на другое дело жизни. Поэтому многие артисты развивают соцсети, что, кстати, выгодно и театрам — это невероятная реклама. Я же в будущем хотела бы совместить балет с модой, став художником по костюмам. Когда за дело берутся модельеры без знания специфики балетного костюма, в вещах сложно танцевать — жарко и неудобно.
Кто твои ролевые модели в балете — от патриархов до гранд-артистов?
Вечный земной поклон правой руке Юрия Григоровича — театральному художнику Симону Вирсаладзе. Это уровень сценографии, который сейчас не делает никто и вряд ли сделает. Кстати, советую начинать знакомство с миром балета именно со спектаклей Юрия Николаевича, у них потрясающая совокупность танца, сюжета и костюмов. В свою очередь, современные балеты могут показаться концептуально сложными, а постановки Мариуса Петипа — скучноватыми, поскольку строятся на череде красивых танцев. Из балерин еще с академии фанатею от примы Большого театра Екатерины Крысановой: наслышана про ее стальной характер, брала в пример и тоже часами работала в зале для результата. И внезапное — рекомендую хороший балетный паблик «Насмотренность» экс-артистки Кремлевского балета и фотографа Алисы Аслановой: показывает много закулисья и пишет про крутые премьеры сезона.
А что еще в твоем хореографическом топе? Какие фильмы и мультфильмы про балет — база?
Честно, я ужасно не люблю кино про балет — сплошная гиперболизация. Уже смирилась с вечным тропом про адскую конкуренцию и резню глоток, но прыжки в шпагате через крыши в «Большом» Тодоровского — серьезно?
