Модель и артистка Большого театра Пелагея Нецветаева-Долгалева: «Для меня одежда балерины — это кутюрные платья Dior»

Как, помимо балерины, ты стала моделью, регулярно телепортируясь с исторической сцены на парижский подиум Miu Miu в Йенский дворец? Нам срочно нужна Синдерелла-стори!

Я сидела в партере Большого на премьере «Пахиты», когда из императорской ложи зорким фэшн-глазом меня разглядела скаут и предложила срочно поработать. Я отказалась, поскольку театр отнимает очень много времени, но через полтора года выложила фотографии с моря и тут же получила от нее новое сообщение. И теперь мы вместе придумываем, как за один понедельник съездить туда-обратно в Европу с адскими перелетами, чтобы утром во вторник уже быть на репетиции.

При этом ты успеваешь сделать главные показы сезона, что не под силу большинству моделей: дебют на Valentino, Chanel, Miu Miu. В чем секрет твоей фэшн-стратегии?

У меня все легко складывается, потому что я легкомысленно отношусь к моделингу: приехала, померила платья и встретилась с великими людьми. Неделя моды всегда проходит как будто в грезах: я после бессонной ночи в самолете хожу по подиуму, потом прилетаю в Москву — и уже на репетиции, как будто ничего и не было. Остается только сфумато из воспоминаний. Например, я волновалась во время дебюта на Valentino из-за жутко скользкого пола, неудобных туфель и огромного подола, в котором нужно было спускаться с лестницы. На шоу Chanel в Гран-Пале была в восторге, когда меня завели в огромную гардеробную с зеркалами, миллионами украшений и аксессуаров. У меня вообще сердце лежит к Chanel, потому что Габриэль Шанель делала невероятно красивые костюмы для дягилевских балетов «Голубой экспресс» и «Свадебка» — я чувствую этот бренд. А во время примерки Miu Miu выхожу из примерочной — напротив меня тихо в уголке сидит синьора Миучча с карандашом в руках и просто кивает. Мне кажется, она может одним взглядом управлять людьми. Весь фитинг на Лотте Волковой, из нее хлещет энергия во все стороны: она постоянно бегает, шутит, что-то поправляет и пытается переделать. На шоу сезона осень-зима — 2025 я подарила ей подписанную пару своих пуант, она была очень рада.

Не могу не попросить спойлер: увидитесь с Лоттой Волковой и синьорой Миуччей в новом сезоне?

Очень надеюсь! Еще мечтаю попасть на шоу Prada, но, к сожалению, пропускаю миланские показы из-за репертуара. С Парижем везет — на него выпадают спектакли, в которых я не танцую. Новый сезон начинаем с «Лебединого озера» 15 сентября, дальше — посмотрим.

Эпические выходы Пелагеи на неделях моды в Париже (тяжелый люкс!):