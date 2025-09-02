Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С черешней, мопсом и Куртом Кобейном: выбрали 35 классных свитеров на осень

Пока Петербург балует непривычно солнечным и теплым сентябрем, не обольщаемся ближайшими +20 и вспоминаем неминуемые +5. А заодно — освобождаем место в шкафу для вязаных джемперов и свитеров. Собрали 35 самых лучших, которые и согреют, и развеселят, и тренды отработают — от горошка до неона и роллнека (объясняем ниже!). 

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 336 000 руб.

Agreeg, 300 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 234 000 руб.

Burberry, TSUM Collect, 167 000 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 122 500 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 450 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 89 550 руб.

Moschino, KM20, 78 400 руб.

Peserico, «Кашемир и Шелк», 69 186 руб.

AND The Brand, 52 400 руб.

Pervert, 50 000 руб.

Простой свитер — хорошо, а с инфантильными узорами — лучше! Подкладываем в осеннюю дофаминовую яму спасительный трикотаж Valentino (с пэчворк-мопсом), айтем Moschino (с кидкор-пейзажем) или MirStores (с акварельными кляксами). При желании поддерживаем моральных дух с помощью вау-палитры — бабл-гама Pervert, индиго Lesyanebo или фуксии Pitkina. 

Level44, 49 200 руб.

Yuliawave, 49 000 руб.

Lesyanebo, 46 000 руб.

Alexander McQueen, TSUM Collect, 43 700 руб.

Maison, 42 800 руб.

Free Age, 38 000 руб.

Cloche, 35 000 руб.

Vereja, 31 000 руб.

MirStores, 30 990 руб. (по предзаказу)

Glumkimberly, 29 000 руб.

Mainless, 27 000 руб.

Фиксируем тренд: rollneck-свитеры (с подворачивающейся горловиной), которые в 90-х носили Кейт Мосс и Дженнифер Энистон, заметили в коллекциях Maison и Cloche (трендвочингу стилиста и фаундера бренда Анны Слониковой доверяем безоговорочно!). Вязаные косы всё еще с нами: продолжаем носить прошлогодние свитеры и запасаемся новыми — тихороскошным Brunello Cucinelli (с мохером и кашемиром в составе!), авангардным Alexander McQueen и супероверсайзнутым Choux. 

Choux, 26 980 руб.

The Clou, Subbota Store, 26 000 руб.

My812, 25 900 руб.

Say No More, 25 700 руб.

Pitkina, 23 150 руб.

Ugly Sweater Club, 18 600 руб.

Mankova, 17 900 руб.

Howlin, Peak, 17 370 руб.

Gate31, 15 990 руб.

.Solutions, 12 710 руб.

Aim Clo, 11 990 руб.

Asya Semyonova, 8 990 руб.

Отрабатываем главные осенние тренды, оставаясь в вязаных рамках: за редким свитером с объемными рукавами из меха Burberry отправляемся в TSUM Collect, за неоново-розовым Dries Van Noten выстраиваемся в очередь в ДЛТ, за трикотажную пушистость отвечают петербургские фэшн-романтики My812, а горошек отыскали в новом дропе урбан-минималистов Gate31

