С черешней, мопсом и Куртом Кобейном: выбрали 35 классных свитеров на осень

Пока Петербург балует непривычно солнечным и теплым сентябрем, не обольщаемся ближайшими +20 и вспоминаем неминуемые +5. А заодно — освобождаем место в шкафу для вязаных джемперов и свитеров. Собрали 35 самых лучших, которые и согреют, и развеселят, и тренды отработают — от горошка до неона и роллнека (объясняем ниже!).
Простой свитер — хорошо, а с инфантильными узорами — лучше! Подкладываем в осеннюю дофаминовую яму спасительный трикотаж Valentino (с пэчворк-мопсом), айтем Moschino (с кидкор-пейзажем) или MirStores (с акварельными кляксами). При желании поддерживаем моральных дух с помощью вау-палитры — бабл-гама Pervert, индиго Lesyanebo или фуксии Pitkina.
Фиксируем тренд: rollneck-свитеры (с подворачивающейся горловиной), которые в 90-х носили Кейт Мосс и Дженнифер Энистон, заметили в коллекциях Maison и Cloche (трендвочингу стилиста и фаундера бренда Анны Слониковой доверяем безоговорочно!). Вязаные косы всё еще с нами: продолжаем носить прошлогодние свитеры и запасаемся новыми — тихороскошным Brunello Cucinelli (с мохером и кашемиром в составе!), авангардным Alexander McQueen и супероверсайзнутым Choux.
Отрабатываем главные осенние тренды, оставаясь в вязаных рамках: за редким свитером с объемными рукавами из меха Burberry отправляемся в TSUM Collect, за неоново-розовым Dries Van Noten выстраиваемся в очередь в ДЛТ, за трикотажную пушистость отвечают петербургские фэшн-романтики My812, а горошек отыскали в новом дропе урбан-минималистов Gate31
