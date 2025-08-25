Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Неоновые оттенки — хит осени 2025! Вот 25 вещей-доказательств

Перенасыщение тихороскошными оттенками вроде винного или шоколадного в сезоне FW’24 заставило фэшн-маятник качнуться в сторону поп-культурного неона. Пеструю и бьющую в глаза палитру с рекламных вывесок — от электрического синего до фуксии — настигла та же участь, что когда-то кроссовки или технологичный нейлон, считавшиеся слишком утилитарными и демократическими для появления на подиумах. И если за фэшн-сникеры мы благодарим Демну, а за легендарный рюкзак Veil из нейлона — Миуччу Прада, то за отмывание фэшн-репутации неона принялись сразу несколько важных трендсеттеров осенне-зимнего сезона (от Питера Мюлье до Энтони Ваккарелло!). 

Prada FW'25

Saint Laurent FW'25

Tom Ford FW'25

Alaia FW'25

Dries Van Noten FW'25

Tory Burch FW'25

Givenchy FW'25

AlainPaul FW'25

Gucci FW'25

В сторону напряженного индиго кивнули Dries Van Noten и AlainPaul: Джулиан Клауснер предложил запастись стейтмент-пальто с трендовым воротом-стойкой из переливающейся шерсти, а Ален Поль показал сложносочиненный кардиган с дабл-рукавом-шарфом (заправляем в черные капроновые колготки!). В ультрамодной синей палитре выделились два фаворита — насыщенный электрик и инновационный цвет оло. Первый поддержал Питер Мюлье из Alaia (придумал плиссированную колорблок-юбку с имитацией кринолина), а второй появился в коллекции Gucci (в виде атласной блузы и полупрозрачной юбки с вышивкой и стеклярусом). В сторону цитрусового юдзу кивнула Сара Бертон в дебютном шоу для Givenchy, а Хайдер Акерманн ворвался в дом Tom Ford, воскресив приталенные секси-двойки отца основателя в желтом атласе. Пока Миучча Прада под руку с Рафом Симоносом украшают лаймовый дождевик добротным меховым воротником (фэшн-мезальянс!), Энтони Ваккарелло объявляет power-fall и отшивает фуксиевые плечистые платья в стиле 80-х.

Костюм Miu Miu, TSUM Collect, 499 300 руб.

Сумка Ferragamo, ДЛТ, 261 000 руб.

Платье Dries Van Noten, ДЛТ, 110 000 руб.

Сумка Jacquemus, TSUM Collect, 85 000 руб.

Куртка Mainless, 69 000 руб.

Колье Amina Muaddi, ДЛТ, 68 750 руб.

Кроссовки Maison Margiela, KM20, 59 000 руб.

Юбка Prada, TSUM Collect, 53 950 руб.

Сумка Jenek, 38 000 руб.

Сапоги Prada, TSUM Collect, 37 950 руб.

Костюм M_U_R, 35 000 руб.

Олимпийка Bitte Ruhe, 27 000 руб.

Сверкаем и переливаемся в неоновых тотал-луках по подимному канону: в поддержку к ретро-платью Dries Van Noten в оттенке маджента забираем лакированные барби-сапоги Prada, миксуем апельсиновую юбку Choux с кокеткорной олимпийкой Bitte Ruhe, а салатовая ladylike-сумка Jenek без труда дополнит лаймовый юбочный костюм Miu Miu.

Шляпа Cocoshnick, 25 000 руб.

Блуза Ushatava, 21 900 руб. (скоро в продаже)

Кроссовки Salomon, Peak, 20 950 руб.

Колье Hugo Kreit, KM20, 20 800 руб.

Мюли RxBshoes, 19 500 руб.

Юбка Bitte Ruhe, 18 000 руб.

Юбка Choux, 17 980 руб.

Рубашка History One, 15 500 руб.

Брюки Yallo, 15 290 руб.

Жакет Bunny Poem, 14 900 руб.

Дождевик Krakatau, 10 990 руб.

Колготки Radvga, 1 890 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 4 990 руб.

Повторяем завирусившийся образ Кэрри Брэдшоу со сверкающей розовой юбкой Bitte Ruhe и базовой или серой майкой на тонких бретелях, а на примере ее фэшн-двойника Эмили Сидлев сочиняем неоновый колорблок — сочетаем синюю flowercore-блузу Ushatava с клатчем Jacquemus в тон. Отрабатываем тренд с помощью ярких аксессуаров — разбавляем total black цикламеновыми арт-тапочками RxBshoes, в пару к коричневой винтажной кожанке подбираем желтую федору Cocoshnick, разбавляем офискор с помощью теннисного колье из электрик-кристаллов Amina Muaddi и справляемся с осенней меланхолией с дофаминовыми колготками Radvga.

Принты Pucci are back — заверено Хейли Бибер в сете с неоново-желтыми ретро-узорами

Мари Гагеш говорит «да» фэшн-эклектике и псевдорукодельным кардиганам с косами

Виктория Монтанари выгуливает тотал-лук Miu Miu с электрик-юбкой из лакированной кожи

Сочетаем сразу два неоновых оттенка по примеру Грес Ганем — примеряем оранжевое макси из легкого трикотажа в тандеме с голубыми аксессуарами

Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев мэтчит дутую жилетку-цикламену с кроссовками в тон

