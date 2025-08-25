Неоновые оттенки — хит осени 2025! Вот 25 вещей-доказательств

В сторону напряженного индиго кивнули Dries Van Noten и AlainPaul: Джулиан Клауснер предложил запастись стейтмент-пальто с трендовым воротом-стойкой из переливающейся шерсти, а Ален Поль показал сложносочиненный кардиган с дабл-рукавом-шарфом (заправляем в черные капроновые колготки!). В ультрамодной синей палитре выделились два фаворита — насыщенный электрик и инновационный цвет оло. Первый поддержал Питер Мюлье из Alaia (придумал плиссированную колорблок-юбку с имитацией кринолина), а второй появился в коллекции Gucci (в виде атласной блузы и полупрозрачной юбки с вышивкой и стеклярусом). В сторону цитрусового юдзу кивнула Сара Бертон в дебютном шоу для Givenchy, а Хайдер Акерманн ворвался в дом Tom Ford, воскресив приталенные секси-двойки отца основателя в желтом атласе. Пока Миучча Прада под руку с Рафом Симоносом украшают лаймовый дождевик добротным меховым воротником (фэшн-мезальянс!), Энтони Ваккарелло объявляет power-fall и отшивает фуксиевые плечистые платья в стиле 80-х.