Неоновые оттенки — хит осени 2025! Вот 25 вещей-доказательств

Перенасыщение тихороскошными оттенками вроде винного или шоколадного в сезоне FW’24 заставило фэшн-маятник качнуться в сторону поп-культурного неона. Пеструю и бьющую в глаза палитру с рекламных вывесок — от электрического синего до фуксии — настигла та же участь, что когда-то кроссовки или технологичный нейлон, считавшиеся слишком утилитарными и демократическими для появления на подиумах. И если за фэшн-сникеры мы благодарим Демну, а за легендарный рюкзак Veil из нейлона — Миуччу Прада, то за отмывание фэшн-репутации неона принялись сразу несколько важных трендсеттеров осенне-зимнего сезона (от Питера Мюлье до Энтони Ваккарелло!).
В сторону напряженного индиго кивнули Dries Van Noten и AlainPaul: Джулиан Клауснер предложил запастись стейтмент-пальто с трендовым воротом-стойкой из переливающейся шерсти, а Ален Поль показал сложносочиненный кардиган с дабл-рукавом-шарфом (заправляем в черные капроновые колготки!). В ультрамодной синей палитре выделились два фаворита — насыщенный электрик и инновационный цвет оло. Первый поддержал Питер Мюлье из Alaia (придумал плиссированную колорблок-юбку с имитацией кринолина), а второй появился в коллекции Gucci (в виде атласной блузы и полупрозрачной юбки с вышивкой и стеклярусом). В сторону цитрусового юдзу кивнула Сара Бертон в дебютном шоу для Givenchy, а Хайдер Акерманн ворвался в дом Tom Ford, воскресив приталенные секси-двойки отца основателя в желтом атласе. Пока Миучча Прада под руку с Рафом Симоносом украшают лаймовый дождевик добротным меховым воротником (фэшн-мезальянс!), Энтони Ваккарелло объявляет power-fall и отшивает фуксиевые плечистые платья в стиле 80-х.
Сверкаем и переливаемся в неоновых тотал-луках по подимному канону: в поддержку к ретро-платью Dries Van Noten в оттенке маджента забираем лакированные барби-сапоги Prada, миксуем апельсиновую юбку Choux с кокеткорной олимпийкой Bitte Ruhe, а салатовая ladylike-сумка Jenek без труда дополнит лаймовый юбочный костюм Miu Miu.
Повторяем завирусившийся образ Кэрри Брэдшоу со сверкающей розовой юбкой Bitte Ruhe и базовой или серой майкой на тонких бретелях, а на примере ее фэшн-двойника Эмили Сидлев сочиняем неоновый колорблок — сочетаем синюю flowercore-блузу Ushatava с клатчем Jacquemus в тон. Отрабатываем тренд с помощью ярких аксессуаров — разбавляем total black цикламеновыми арт-тапочками RxBshoes, в пару к коричневой винтажной кожанке подбираем желтую федору Cocoshnick, разбавляем офискор с помощью теннисного колье из электрик-кристаллов Amina Muaddi и справляемся с осенней меланхолией с дофаминовыми колготками Radvga.
Принты Pucci are back — заверено Хейли Бибер в сете с неоново-желтыми ретро-узорами
Мари Гагеш говорит «да» фэшн-эклектике и псевдорукодельным кардиганам с косами
Виктория Монтанари выгуливает тотал-лук Miu Miu с электрик-юбкой из лакированной кожи
Сочетаем сразу два неоновых оттенка по примеру Грес Ганем — примеряем оранжевое макси из легкого трикотажа в тандеме с голубыми аксессуарами
Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев мэтчит дутую жилетку-цикламену с кроссовками в тон
