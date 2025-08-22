Техно-браслеты, леггинсы-гравюры и табачные гранд-тоуты: модный дайджест

Не упускаем предпоследние выходные лета и проводим их на фэшн-максимуме: отправляемся на вечеринку в честь восьмилетия «Ателье tapas&bar» (save the date: 24 августа!) в каслкорных блузах-корсетах Sorelle Era, спешим на Уделку по поводу вау-сейла Ola Ola и прячем обновки в лакированные шопперы из новой коллекции Askent, а в воскресенье слушаем джаз в Новой Голландии, облачившись в шифоновые кейпы Gate31 и снейк-туфли Lime.
Ranevsky
Показываем новую коллекцию La Diva лауреата конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 Кирилла Раневского, ставшую оммажем эре Золотого Голливуда 1950-х. Кутюрные хайлайты — корсетные платья (Кирилл затизерил на нашем показе в ДЛТ!) и сложносочиненный бодикон, подол и шлейф которого расшиты (вручную!) несколькими тысячами перьев страуса. Первой образы примерила модель Антонина Совершаева.
Кирилл Раневский, основатель бренда Ranevsky
В коллекции широко использовались ручные вышивки с перьями экзотических птиц. Особого внимания заслуживают корсетные платья: в большинстве случаев они создавались полностью вручную, на изготовление одного такого изделия уходило не менее 120 часов кропотливой работы.
Homies x Lera Treyger
Отрабатываем сразу два тренда вместе с жемчужным анклетом из коллаборации петербургских обувщиков Homies и спецов по jewelry-минимализму Lera Treyger. Кроме серебрянного браслета на щиколотку с подвеской-жемчужиной в микро-дроп вошел анклет с натуральным агатом. Оба украшения доступны в двух размерах (s — 23 см и m — 25 см) и продаются только офлайн.
.Solutions
Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 и фаундер стритвир-бренда .Solutions Глеб Костин поженил современные технологии с ювелирным искусством — получились серебряные кольца, браслеты и колье в виде кабелей для смартфонов (теперь провод всегда при вас!).
Gate31
Hot news! У профи урбан-кэжуала Gate31 мастштабный Sample Sale: до 24 августа отдают главные бестселлеры и архивные айтемы (от полупрозрачных кейпов до преппи-юбок и асимметричных рубашек) со скидкой до 80%. Внимание: распродажа проходит только онлайн.
Ola Ola
Повод приехать в субботу в 9 утра на Уделку — дикий сейл у Ola Ola. Мастера фэшн-эпатажа пригласили всех друзей бренда на легендарный петербургский рынок: объявляем охоту на лучшие семплы и айтемы из прошлых коллекции по ценам от 500 до 5 000 рублей. А избранные вещи из дропа SS'25 можно урвать по фиксированным 10 000 руб. Финал распродажи — 14:00.
Askent
Главные осенние тренды — в новом дропе сумочных гуру Askent. Загибаем пальцы: вместительные тоуты Corsette с ремешками (как в коллекции Prada), микро-саквояжи Liana (на манер докторских сумок The Row и Louis Vuitton), продолговатые Panorama (как на шоу Miu Miu), бессменная замша (в этом сезоне одобрили Khaite и Chloé) и сложные оттенки коричневого — от табака до жженого сахара (с показов Uma Wang и Altuzarra).
Sorelle Era
Главный источник вдохновения Веры Холмовой (фаундера и идеолога бренда Sorelle Era) для новой осенне-зимней коллекции — экстравагантные, эклектичные и в то же время очень интимные дизайны интерьеров и архитектурные решения Карло Моллино. В том числе уникальное оформление его собственной квартиры в Турине: шкура зебры из гостиной архитектора перекочевала на пелерину пальто, фотообои с гравюрой XVIII века появились на сете из лонгслива и расклешенных леггинсов, декор в виде гигантских створок раковин моллюсков превратился в оборки на блузах и юбках, а портьеры из алого бархата отразились в красном мини-платье с драпировками.
Вторая часть коллекции посвящена трендовой эстетике Средневековья: жакет Alkonost и костюм Sirin (по мотивам готической картины Васнецова «Сирин и Алконост»), корсетные топы и приталенные жакеты с рукавами-буфами в духе каслкора и доспехоподобные жакеты в оттенке металла.
Все новинки уже есть на сайте и в офлайн-бутиках бренда, но главный вопрос, которым задается всё фэшн-сообщество после выхода кампейна — это «Где найти этот дикий головной убор с перьями?».
CNS
Осенне-зимнюю коллекцию CNS отшили из технологичного нейлона. Подтягиваем фэшн-матчасть и вспоминаем, что практичный нейлон на первый план вывела Миучча Прада (раньше его использовали исключительно для подкладок) — именно она в 1984 году показала культовый рюкзак Vela, чем не только привлекла внимание юных клиентов, но и встряхнула весь люкс. Кроме синьоры на коллекцию бренда повлияла эстетикой русского авангарда и конструктивизма. Так, тоут Proun стал воплощением идеи «трехмерной живописи» Эля Лисицкого, «Черный супрематический квадрат» Малевича превратился в шоппер Nol, а пластичная живопись Любови Поповой вдохновила дизайнеров на хобо Kupo.
Divno
Экс-главред Vogue Маша Федорова показала первую сольную коллекцию для плюс-сайз бренда Divno (в референсах — стиль кинодив от Греты Гарбо до Одри Хепберн и Софи Лорен). Героиней кампейна стала шри-ланкийская модель Инаара Нурдин (медработница в анамнезе!), которая примерила питоновый плащ, струящиеся комбинации, нюдовые кейпы и ключевой мастхэв — пиджак-пинстрайп, отсылающий к культовым образам Марлен Дитрих. Ну а главный стейтмент-аксессуар коллекции — булавка (спойлер: это фэшн-талисман Маши Федоровой!).
Команда Divno
Первый урок от Маши Федоровой по стайлингу «прикрепите на ключи булавку, она точно вам пригодится». Вокруг булавки много магии, она оберегает не только от плохой посадки, но и от сглаза. А если возвращаться к истории костюмов пинстрайп, которая связана с банкирами, то для привлечения денег булавку носим с правой стороны
Alvaar
Петербургские jewelry-садовники Alvaar едут в Москву: с 22 по 23 августа команда организует pop-up в магазине бьюти-профи Patissoncha в честь июльской коллаборации брендов (мыло-шарик с цветами!). По этому же поводу команда Alvaar эксклюзивно привезет классную новинку — зеленые (в тон к мылу!) и искрящиеся серьги Sofia Flower Grass.
Lime
Узнаем себя в героинях нового кампейна Lime и планируем осенью ходить только так: жакет с меховыми лацканами (вам Prada за $10 500 или Lime за 15 999 руб.?) накидываем поверх полосатой пижамы, мчим до дедлайнов в трендовом питоновом плаще и усмиряем «депрессивные» волосы строгой аргайл-жилеткой.
