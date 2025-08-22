Техно-браслеты, леггинсы-гравюры и табачные гранд-тоуты: модный дайджест

Главный источник вдохновения Веры Холмовой (фаундера и идеолога бренда Sorelle Era) для новой осенне-зимней коллекции — экстравагантные, эклектичные и в то же время очень интимные дизайны интерьеров и архитектурные решения Карло Моллино. В том числе уникальное оформление его собственной квартиры в Турине: шкура зебры из гостиной архитектора перекочевала на пелерину пальто, фотообои с гравюрой XVIII века появились на сете из лонгслива и расклешенных леггинсов, декор в виде гигантских створок раковин моллюсков превратился в оборки на блузах и юбках, а портьеры из алого бархата отразились в красном мини-платье с драпировками.

Вторая часть коллекции посвящена трендовой эстетике Средневековья: жакет Alkonost и костюм Sirin (по мотивам готической картины Васнецова «Сирин и Алконост»), корсетные топы и приталенные жакеты с рукавами-буфами в духе каслкора и доспехоподобные жакеты в оттенке металла.

Все новинки уже есть на сайте и в офлайн-бутиках бренда, но главный вопрос, которым задается всё фэшн-сообщество после выхода кампейна — это «Где найти этот дикий головной убор с перьями?».