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Украшения

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Сошло с рук! Выбрали 25 самых модных браслетов — не для запястий, а щиколоток

Анклеты снова с нами! Так решило фэшн-сообщество после появления Кайли Дженнер на кутюрном показе Chanel в многослойном браслете, зарифмовавшимся с трендовым поясом-цепью. Позже тренд поддержали Хейли Бибер и Сидни Суини, а Ким Кардашьян выгуляла бриллиантовый анклет (в тандеме с архивным платьем John Galliano 1995 года!) на заседание суда по делу кражи ювелирных украшений (обокрадена, но не сломлена!). 

Messika, Mercury, 526 500 руб.

Messika, Mercury, 526 500 руб.

Parure Atelier, цена по запросу

Parure Atelier, цена по запросу

Dzhanelli Jewellery, 280 000 руб.

Dzhanelli Jewellery, 280 000 руб.

Secrets, 59 700 руб.

Secrets, 59 700 руб.

Bellissima Tentazione, AllTime, 50 040 руб.

Bellissima Tentazione, AllTime, 50 040 руб.

Gianvito Rossi, ДЛТ, 32 450 руб.

 

Gianvito Rossi, ДЛТ, 32 450 руб.

Vanessa Baroni, Poison Drop, 15 000 руб.

Vanessa Baroni, Poison Drop, 15 000 руб.

Detali, 12 000 руб.

Detali, 12 000 руб.

По примеру Ким с гордостью украшаем щиколотки высококаратными анклетами: за россыпью бриллиантов отправляемся к Messika, а изумруды общим весом в 10.38 карат уже ждут вас в браслете Parure Atelier. Отрабатываем тренд на жемчуг (заверено Valentino, Prada и Chloe!) с многофункциональным айтемом Secrets — карабин, инкрустированный топазами, фиксируется между двумя жемчужинами на любой длине, поэтому браслет можно носить и на запястье. 

Yanik Jewelry, Leform, 6 590 руб.

Yanik Jewelry, Leform, 6 590 руб.

Qari Qris, 6 000 руб.

Qari Qris, 6 000 руб.

Prosto Jewelry, Poison Drop, 5 900 руб.

Prosto Jewelry, Poison Drop, 5 900 руб.

Mie, 5 900 руб.

Mie, 5 900 руб.

I Love Cameo, «Кенгуру», 5 799 руб.

I Love Cameo, «Кенгуру», 5 799 руб.

Maniovich, 5 600 руб.

Maniovich, 5 600 руб.

Moonswoon, 5 500 руб.

Moonswoon, 5 500 руб.

Holly June, Viva la Vika, 4 500 руб.

Holly June, Viva la Vika, 4 500 руб.

Притягиваем летние +25 с помощью украшений в морском стиле (или как минимум откладываем их на отпуск!): примеряем кораллы Vanessa Baroni, миниатюрную серебряную ракушку Detali или всех подводных обителей сразу — собрались на анклете Holly June из Viva la Vika. Вслед за Джиджи Хадид вспоминаем самодельные браслеты из разноцветных бусин (носит кидкорные украшения с апельсиновыми вьетнамками и расшитым пестрыми кристаллами мини-платьем) и сочетаем сразу несколько: миксуем анклет из радужного циркона Shallows с бирюзовым Maniovich и айтемом Balkon из натуральных камней. 

«Бронницкий ювелир», 4 490 руб.

«Бронницкий ювелир», 4 490 руб.

Shallows, 47Store, 4 400 руб.

Shallows, 47Store, 4 400 руб.

Darkrain, 3 900 руб.

Darkrain, 3 900 руб.

Maniovich, 3 800 руб.

Maniovich, 3 800 руб.

Ama, 3 800 руб.

Ama, 3 800 руб.

Balkon, 3 700 руб.

Balkon, 3 700 руб.

«Сахарок», 3 200 руб.

«Сахарок», 3 200 руб.

Holly June, Viva la Vika, 3 100 руб.

Holly June, Viva la Vika, 3 100 руб.

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