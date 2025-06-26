Сошло с рук! Выбрали 25 самых модных браслетов — не для запястий, а щиколоток

Притягиваем летние +25 с помощью украшений в морском стиле (или как минимум откладываем их на отпуск!): примеряем кораллы Vanessa Baroni, миниатюрную серебряную ракушку Detali или всех подводных обителей сразу — собрались на анклете Holly June из Viva la Vika. Вслед за Джиджи Хадид вспоминаем самодельные браслеты из разноцветных бусин (носит кидкорные украшения с апельсиновыми вьетнамками и расшитым пестрыми кристаллами мини-платьем) и сочетаем сразу несколько: миксуем анклет из радужного циркона Shallows с бирюзовым Maniovich и айтемом Balkon из натуральных камней.