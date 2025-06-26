Сошло с рук! Выбрали 25 самых модных браслетов — не для запястий, а щиколоток

Анклеты снова с нами! Так решило фэшн-сообщество после появления Кайли Дженнер на кутюрном показе Chanel в многослойном браслете, зарифмовавшимся с трендовым поясом-цепью. Позже тренд поддержали Хейли Бибер и Сидни Суини, а Ким Кардашьян выгуляла бриллиантовый анклет (в тандеме с архивным платьем John Galliano 1995 года!) на заседание суда по делу кражи ювелирных украшений (обокрадена, но не сломлена!).
По примеру Ким с гордостью украшаем щиколотки высококаратными анклетами: за россыпью бриллиантов отправляемся к Messika, а изумруды общим весом в 10.38 карат уже ждут вас в браслете Parure Atelier. Отрабатываем тренд на жемчуг (заверено Valentino, Prada и Chloe!) с многофункциональным айтемом Secrets — карабин, инкрустированный топазами, фиксируется между двумя жемчужинами на любой длине, поэтому браслет можно носить и на запястье.
Притягиваем летние +25 с помощью украшений в морском стиле (или как минимум откладываем их на отпуск!): примеряем кораллы Vanessa Baroni, миниатюрную серебряную ракушку Detali или всех подводных обителей сразу — собрались на анклете Holly June из Viva la Vika. Вслед за Джиджи Хадид вспоминаем самодельные браслеты из разноцветных бусин (носит кидкорные украшения с апельсиновыми вьетнамками и расшитым пестрыми кристаллами мини-платьем) и сочетаем сразу несколько: миксуем анклет из радужного циркона Shallows с бирюзовым Maniovich и айтемом Balkon из натуральных камней.
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