Илья Куруч, Юлия Матвиенко, Евгения Сероусова, Джессика: посмотрите на съемку селебрити в луках финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025!

Landscape

Самые петербургские тренчи и блузы-трансформеры отшивают мастера кэжуал-софткора Landscape. Новорожденную марку уже полюбили минимал-дива Оксана Рим и звезда сериала «Чистые» Диана Милютина (на показе Собака.ru актриса вышла в тотал-луке бренда!). Фаундер Лена Лес лично инспектирует итальянские фабрики в поисках тех самых тканей (всё не зря — свитеры из трикотажного дропа Landscape вязались по соседству с ультратонкими водолазками Valentino). За год команда Лены не только победила в конкурсе «Новые имена в моде» с коллекцией The light and the shadows, но и открыла два бутика (в том числе в «Пассаже»!), а еще подружилась с мультибрендовым хабом Babochka. Вот-вот покажут летнюю коллекцию (со струящимися силуэтами из льна и шелка), вдобавок готовят географическую фэшн-экспансию (ждем московский флагман!).