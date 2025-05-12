Илья Куруч, Юлия Матвиенко, Евгения Сероусова, Джессика: посмотрите на съемку селебрити в луках финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025!

Сверкающее вау! Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» с опорой на экспертное жюри (готическая дива Salavat Kypere! худрук Ushatava Нино Шаматава! фэшн-инфлюенсер Мария Миногарова!) в семнадцатый раз открыл миру новейших супергероев модной индустрии: они кроят морозостойкие пуховики из крафтовой бумаги, вяжут свитеры на одном производстве с Valentino и придумывают великокняжеский свадебный кутюр из советского тюля и столовых скатертей.

На финальном шоу (на этот раз в ДЛТ было всё!) лауреатам нашего конкурса по традиции респектнули селебрити-модели (от петербургской дивы Юлии Матвиенко до комика нашего сердца Ильи Куруча!).

И да, напоминаем — именно мы подарили фэшн-индустрии Bitte_Ruhe, Gapanovich, Cocoshnick, Saint-Tokyo и Amplituda (а теперь корсеты Саши Амплитуды носят Шакира и Джулия Фокс)!