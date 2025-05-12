Илья Куруч, Юлия Матвиенко, Евгения Сероусова, Джессика: посмотрите на съемку селебрити в луках финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025!

Сверкающее вау! Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» с опорой на экспертное жюри (готическая дива Salavat Kypere! худрук Ushatava Нино Шаматава! фэшн-инфлюенсер Мария Миногарова!) в семнадцатый раз открыл миру новейших супергероев модной индустрии: они кроят морозостойкие пуховики из крафтовой бумаги, вяжут свитеры на одном производстве с Valentino и придумывают великокняжеский свадебный кутюр из советского тюля и столовых скатертей.
На финальном шоу (на этот раз в ДЛТ было всё!) лауреатам нашего конкурса по традиции респектнули селебрити-модели (от петербургской дивы Юлии Матвиенко до комика нашего сердца Ильи Куруча!).
И да, напоминаем — именно мы подарили фэшн-индустрии Bitte_Ruhe, Gapanovich, Cocoshnick, Saint-Tokyo и Amplituda (а теперь корсеты Саши Амплитуды носят Шакира и Джулия Фокс)!
Илья Куруч x Gosier
Дмитрий Нагиев в пальто-халате с уточками Gosier для Собака.ru
Даниил Объюхов
Gosier
Шоустоппер конкурса «Новые имена в моде» — пальто-халат с уточками Gosier от мастера мужского стритвир-шика Даниила Объюхова (шедевр примерил Дмитрий Нагиев в каверстори апрельского номера Собака.ru!). Ученик фаундера House of Leo Леонида Алексеева в Школе дизайна НИУ ВШЭ Даниил взял в референсы английский денди-аутдор about:blank и Cole Buxton, а также мафиозный вайб сериала The Sopranos — получилась коллекция Cannolu с расписными бомберами, вельветовыми спортивками и кружевными костюмами. Объюхов оттачивает навыки в роли дизайнера московского гэнг-бренда FRHT и вовсю готовит свежий дроп Gosier. Одна из новинок — шерстяной хаки-костюм, который затизерил на подиуме ДЛТ стритстайл-комик Илья Куруч (сплошная ухтышка!).
Дарья Кукарских x Мария Вагачева
Коллекция «Аквариумистика» Марии Вагачевой
Коллекция «Аквариумистика» Марии Вагачевой
Мария Вагачева
Мастер гротескного кидкора с первого курса «Тряпки» (именитый СПбГУПТД!). Собрала топовое арт + фэшн-портфолио (Duran Lantink встречает Germanier!). В коллекции «Мыльная опера» сочинила туфли с текстильными пузырями-пупырками, для релиза «Упаковка» отшила пуховики из крафтовой бумаги, а вместе с 3D-художником Даниилом Зуевым сделала коллекцию для инклюзивного центра «Йом-Йом» (придумала дикие костюмы по мотивам детских акварелей!). На конкурсе «Новые имена в моде» победила с мермейдкорной коллекцией «Аквариумистика» (референс — хронотоп советских аквариумов!). «Мастхэв “Аквариумистики” — ботильоны с раздвоенным каблуком. Это был челлендж: отрывала от обуви родной каблук и отливала новый из пластика». А огромные сумки-рыбки, гигабрюки, клатчи-лейки и туфли-ракушки — сверкающее вау по версии актрисы Дарьи Кукарских (осенью увидим в экранизации «Авиатора» Евгения Водолазкина!) и топ-байера Георгия Ростовщикова!
Юлия Матвиенко x Ranevsky
Ида Галич в образе Ranevsky. Фото: Тая Заяц
Юбка Ranevsky
Кирилл Раневский
Знакомьтесь, Кирилл Раневский — третьекурсник ВХУТЕИН и новейший феномен модной индустрии. Создает виртуозный кутюрный будуаркор Ranevsky (с опорой на ар-деко 1920-х и золотую эру Голливуда!). В его boom-boom-шубы и готическое кружево влюблены фэшн-инфлюенсеры Ида Галич и Карина Мурашкина, а также певица Ольга Серябкина. На шоу «Новые имена в моде» Собака.ru показал фирменные полупрозрачные макси-юбки и сен-лорановские платья-плащи, плюс затизерил корсетные бодиконы с турнюрами из новой коллекции (готовит фэшн-трибьют Жаклин Кеннеди, Аристотелю Онассису и Марии Каллас!). Спровоцировал фэшн-катарсис у худрука бренда точеных пиджаков JM Studio и главной петербургской модницы Юлии Матвиенко, которая в роли селебрити-модели примерила вещи Ranevsky на подиуме в ДЛТ (кажется, ждем коллаборацию!). Тем временем Кирилл ведет переговоры о сотрудничестве с русским white-tie-брендом А-листа (подробности пока хранит в тайне).
Мария Абашова x Анна (Ветер) Демиденко
Коллекция «Царевна Лебедь» Анны (Ветер) Демиденко. Фото: Алена Макеева
Анна (Ветер) Демиденко
Выпускница магистратуры СПбГУПТД (Университет технологии и дизайна — та самая легендарная «Тряпка»!) виртуозно совмещает роли театрального костюмера и апсайкл-кутюрье. Утром готовит образы для героев «Дон Кихота» в Московском театре Гоголя, вечером придумывает подиумные наряды по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь» и «Синей птицы» Метерлинка. Для коллекции «Царевна Лебедь» (в референсах — пушкинская «Сказка о царе Салтане» и полотна Врубеля!) запаслась ворохом винтажного текстиля (читай: советскими шторами и скатертями!). Получились фольклорные рашнкор-платья и свадебные кокошники, которые примерила прима-балерина Театра Эйфмана (и Грушенька нашего сердца!) Мария Абашова. Плюс на шоу «Новые имена в моде» в ДЛТ Демиденко показала новый джинсовый экодроп из олдскульного денима (все ткани найдены в секондах в результате неистового ресерча!).
Сиу Нгуен x Роман Зимогорский
Платье Романа Зимогорского из коллекции Female Rage
Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев, стиль: Salavat Kypere
Роман Зимогорский
Ученик фаундера Inshade Марии Смирновой в Школе дизайна НИУ ВШЭ Зимогорский провозгласил дискурс Female Rage («Почему женщины убивают!») сверхмодным фэшн-вайбом (brat и demure, подвиньтесь!). Роман начинал с пошива платьев-паучих (оммаж скульптурам Луиз Буржуа!) и лакированных стейтмент-коконов, покоривших готическую диву Salavat Kypere (носила их на Неделе моды в Париже и стилизовала для эдиториала португальского Vogue!). Для конкурса «Новые имена в моде» сочинил авангардистские наряды-топоры (power curve четвертой волны феминизма!) и коктейльные dollcore-мини по мотивам нуарных хорроров (на шоу в них с первого взгляда влюбилась петербургская принцесса винтажа Лиза Гусевская!). А белоснежное платье-колыбельку (с плеч актрисы и звезды Апрашки Сиу Нгуен!) мгновенно урвали селебрити-стилисты Илья и Никита Хованские (уже представляем лук на тикток-дивах Адель Вейгель и Юле Гаврилиной!).
Евгения Сероусова x The Nina Project
Тотал-лук «Ценности детства» Нины Витковой
Тотал-лук «Ценности детства» Нины Витковой
Нина Виткова
The Nina Project
Знакомьтесь, Нина Виткова — выпускница Британской школы дизайна и виртуоз по работе с арт+фэшн-тканями. «Преподаю в альма-матер и стараюсь влюбить студентов в текстиль: учу создавать его с нуля и выращивать из ничего». Стажировалась в фэшн-цехе Ulyana Sergeenko, а затем вплотную взялась за собственный бренд The Nina Project: устраивала фэшн-марафоны по ткачеству (создала 54 метра твида ручной работы для дропа бомберов!), превратила золотую мишуру в новогоднее платье, а для коллекции «Ценности детства» ударилась в детские воспоминания (и победила в зрительском голосовании конкурса «Новые имена в моде»!). На кидкорном мудборде Нины оказались книги «Катины игрушки» и «Про гусят», а еще игрушки — например, конструктор, детали которого повторены не только из ткани, но и дерева. По итогу конкурса «Новые имена в моде» ведет переговоры о коллаборации с петербургским брендом эко-сумок (пока без спойлеров!).
Джессика x Артем Калякин
Образ «Угол комнаты»
Артем Калякин
Студент программы «Моделирование костюма» петербургской Академии Штиглица и знаток макабрической деконструкции (в комбо с панк-готикой!) отшил для коллекции «Теснота» асимметричные платья в дарк-плиссировках. А в конкурсе Собака.ru «Новые имена в моде» победил с кроваво-маккуиновским сетом «Угол комнаты» — драматик-наряды оценили дива совриска Джессика с собственной Jessica Gallery (вышла на подиум не в платье, в арт-объекте)! и художница Тоня Углова (примерила гигаплечистый бодикон еще в октябрьском арт+фэшн-номере Собака.ru!). «Для меня мода — важная часть художественного общения со зрителем», — говорит Артем: и правда, эти вещи можно выставлять на blazar и Cosmoscow.
Диана Милютина x Landscape
Тотал-лук Landscape
Тотал-лук Landscape
Лена Лес
Самые петербургские тренчи и блузы-трансформеры отшивают мастера кэжуал-софткора Landscape. Новорожденную марку уже полюбили минимал-дива Оксана Рим и звезда сериала «Чистые» Диана Милютина (на показе Собака.ru актриса вышла в тотал-луке бренда!). Фаундер Лена Лес лично инспектирует итальянские фабрики в поисках тех самых тканей (всё не зря — свитеры из трикотажного дропа Landscape вязались по соседству с ультратонкими водолазками Valentino). За год команда Лены не только победила в конкурсе «Новые имена в моде» с коллекцией The light and the shadows, но и открыла два бутика (в том числе в «Пассаже»!), а еще подружилась с мультибрендовым хабом Babochka. Вот-вот покажут летнюю коллекцию (со струящимися силуэтами из льна и шелка), вдобавок готовят географическую фэшн-экспансию (ждем московский флагман!).
Ксения Прихотько x Валерия Дорощенко
Платье из коллекции Divine Melancholy Валерии Дорощенко
Валерия Дорощенко
Находка для фанатов театрального шика — сложносочиненные деми-кутюрные наряды от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Валерии Дорощенко. Осваивала азы фэшн-дизайна под чутким контролем идеолога House of Leo и художника по костюмам балета «Коппелия» Леонида Алексеева. Все знания (и любовь к плиссировке!) вложила в коллекцию Divine Melancholy — с гофрированными туниками, полупрозрачными блузами в перышках и ар-деко-комбинациями с вышитыми ирисами. «Плиссировка — моя большая любовь, она появляется в каждой работе. Однажды придумала полупрозрачный плиссированный кардиган с драпировками и не смогла остановиться». Петербургская фэшн-комикесса Ксения Прихотько вышла на подиум показа «Новые имена в моде» в макси-платье Валерии (читай: в упругих шелках!) и немедленно раскрыла модный архетип блоковской незнакомки-дейтхоппера.
Артем Злобин x Mutno
Свитер Mutno
Свитер Mutno
Сережа Скетчман
Mutno
Говорим Mutno — подразумеваем хтонический кутюр (и немного дачный грэндпакор!) от дарк-авангардиста Сережи Скетчмана. Нбивал руку в дизайне брюк и рубашек Gloria Jeans, отшивал экомерч для Valio, но в итоге нашел себя в апсайкле и винтажной кастомизации (например, советского тюля!). «Экспериментирую с фактурами, являя миру бионическо-природно-мистическое». Вещи Mutno — находка для всех фанатов леших и кикимор из магических рассказов хедлайнера петербургских книжных Аллы Горбуновой: рубашки притворяются корой, хитросплетенные свитеры-омуты из шерсти — болотной тиной и хворостом (на пошив уходит 27 часов ручной работы!). Ну а офискорный пиджак-паук Mutno — мастхэв по версии режиссера и лауреата «ТОП 50» Артема Злобина (на подиуме показа «Новые имена в моде» замиксовал с рыбацкими челси и чиловой панамкой!).
FitsnerBabaeva
Витя Фицнер и Даша Бабаева
FitsnerBabaeva
Мы знаем Витю Фицнера как фэшнкаллиграфа: с дипломом ИТМО освоил шрифтовую графику, собрав в портфолио проекты для Театра Станиславского, бренда стейтмент-тейлоринга YuliaWave, экосумок Arny Praht и даже выпустив собственный арт-букварь. Теперь Витя раскрыл субличность фэшн-дизайнера: придумал гротескные шарфы-галстуки на пару с Дарьей Бабаевой (сейчас — кофаундер бренда маскулинного секси-спортшика Chernim Cherno). Помимо дофаминовых it-аксессуаров (уже заценил коллекционер главного петербургского совриска Сергей Лимонов!), модный дуэт FitsnerBabaeva преуспел в пошиве пасторальных бомберов, денима и офискорных рубашек-стикеров (всё заботливо кроят на собственном производстве на Васильевском острове!). В планах — создание сюрреалистичных сумок и платьев-галстуков.
Факт! Витя Фицнер вместе с арт-директором Chernim Cherno Даниилом Шлыком делает ироничные стейтмент-украшения FitsnerShlyk — мы влюблены в их вязаные из металла кольца, разноцветные шины-каффы и серьги-штанги (для больших-больших качков!).
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