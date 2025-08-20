Барочный, гигантоманский и культивированный: как жемчуг стал главным украшением подиумов осенне-зимнего сезона?

Даешь громогласный boom boom: в придачу к жаккардовым ретро-жакетам и добротным шубам (мех — важный тренд сезона!) в духе 80-х примеряем тяжеловесные жемчужины, выстроившиеся в гранд-бусы Vaquera и многоярусные ожерелья Chanel. Отказываемся от благовоспитанных пусетов в пользу массивных сережек Huishan Zhang, а jewelry-минимализму противопоставляем акцентную ювелирную пару Schiaparelli. При желании отрабатываем сразу два тренда и выбираем брошь Carven с дуэтом жемчужин.