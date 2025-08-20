Барочный, гигантоманский и культивированный: как жемчуг стал главным украшением подиумов осенне-зимнего сезона?

Жемчуг — один из главных ювелирных трендов-долгожителей на Неделях моды. Вот доказательство: следом за летними бохо-серьгами Chloe и бодичейнами Moschino свои pearl-объекты показали Schiaparelli, Vaquera и Chanel. На примере показов главных трендсеттеров внедряем жемчуг в осенние луки — выгуливаем громадные бусины в тандеме с гранж-кожанками, шелковыми чалмами, вязаным трикотажем и шерстяными пальто.
Даешь громогласный boom boom: в придачу к жаккардовым ретро-жакетам и добротным шубам (мех — важный тренд сезона!) в духе 80-х примеряем тяжеловесные жемчужины, выстроившиеся в гранд-бусы Vaquera и многоярусные ожерелья Chanel. Отказываемся от благовоспитанных пусетов в пользу массивных сережек Huishan Zhang, а jewelry-минимализму противопоставляем акцентную ювелирную пару Schiaparelli. При желании отрабатываем сразу два тренда и выбираем брошь Carven с дуэтом жемчужин.
Подсматриваем стайлинг-трюк в лукбуке Carven и цепляем винтажные броши Chanel и Valentino на шерстяное пальто. Косплеим микс гранжа и классики с показа Vaquera с помощью винтажного кожаного бомбера и многослойного колье Detali. А для роялкорных выходов (на манер нового Dior Джонатана Андерсона!) запасаемся псевдоантикварными колье Dzhanelli Jewellery и массивными кольцами «RS1912 Русские самоцветы».
Отводим сольную партию прима-кольцам Lera Treyger и Vertigo Jewellery Lab (точно не нуждаются в паре!) — выгуливаем с твидовыми жакетами на открытии театрального сезона в Мариинке. Помимо украшений говорим «да» аксессуарным арт-объектам. Для ультрамодного даблбэггинга (как у Coach и Fendi!) пригодятся ювелирные кросс-боди Liza Borzaya и Ssil, а на шинуазри-волне украшаем прическу серебряной кандзаси Lhasa.
Для показа Dior SS'25 Рианна выбрала ретро-ожерелье с камеей (в духе дебютной коллекции Джонатана Андерсона!) и замиксовала его с костюмным жилетом и блузой
Традвайф-икона Нара Смит сочетает акцентные жемчужные серьги с драпированным платьем Tory Burch
Фэшн-инфлюенсер Мими Нгуен миксует барочную подвеску-жемчужину с total black
