Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Поделиться:

Барочный, гигантоманский и культивированный: как жемчуг стал главным украшением подиумов осенне-зимнего сезона?

Жемчуг — один из главных ювелирных трендов-долгожителей на Неделях моды. Вот доказательство: следом за летними бохо-серьгами Chloe и бодичейнами Moschino свои pearl-объекты показали Schiaparelli, Vaquera и Chanel. На примере показов главных трендсеттеров внедряем жемчуг в осенние луки — выгуливаем громадные бусины в тандеме с гранж-кожанками, шелковыми чалмами, вязаным трикотажем и шерстяными пальто. 

Schiaparelli Couture FW'25

Schiaparelli Couture FW'25

Vaquera FW'25

Vaquera FW'25

Huishan Zhang FW'25

Huishan Zhang FW'25

Chanel FW'25

Chanel FW'25

Carven FW'25

Carven FW'25

Даешь громогласный boom boom: в придачу к жаккардовым ретро-жакетам и добротным шубам (мех — важный тренд сезона!) в духе 80-х примеряем тяжеловесные жемчужины, выстроившиеся в гранд-бусы Vaquera и многоярусные ожерелья Chanel. Отказываемся от благовоспитанных пусетов в пользу массивных сережек Huishan Zhang, а jewelry-минимализму противопоставляем акцентную ювелирную пару Schiaparelli. При желании отрабатываем сразу два тренда и выбираем брошь Carven с дуэтом жемчужин. 

Сумка Liza Borzaya, 5 925 000 руб.

Сумка Liza Borzaya, 5 925 000 руб.

Кольцо «RS1912 Русские самоцветы», 1 310 000 руб.

Кольцо «RS1912 Русские самоцветы», 1 310 000 руб.

Колье Dzhanelli Jewellery, 1 200 000 руб.

Колье Dzhanelli Jewellery, 1 200 000 руб.

Брошь Chanel, TSUM Collect, 269 500 руб.

Брошь Chanel, TSUM Collect, 269 500 руб.

Кольцо Lera Treyger, 120 000 руб.

Кольцо Lera Treyger, 120 000 руб.

Кандзаси Lhasa, 92 000 руб.

Кандзаси Lhasa, 92 000 руб.

Колье MM6 Maison Margiela, Posion Drop, 67 000 руб.

Колье MM6 Maison Margiela, Posion Drop, 67 000 руб.

Браслет Secrets, 59 700 руб.

Браслет Secrets, 59 700 руб.

Кольцо Vertigo Jewellery Lab, 58 000 руб.

Кольцо Vertigo Jewellery Lab, 58 000 руб.

Брошь Valentino, Poison Drop, 54 750 руб.

Брошь Valentino, Poison Drop, 54 750 руб.

Серьги «Бронницкий ювелир», 35 545 руб.

Серьги «Бронницкий ювелир», 35 545 руб.

Колье Ssil, ДЛТ, 30 750 руб.

Колье Ssil, ДЛТ, 30 750 руб.

Подсматриваем стайлинг-трюк в лукбуке Carven и цепляем винтажные броши Chanel и Valentino на шерстяное пальто. Косплеим микс гранжа и классики с показа Vaquera с помощью винтажного кожаного бомбера и многослойного колье Detali. А для роялкорных выходов (на манер нового Dior Джонатана Андерсона!) запасаемся псевдоантикварными колье Dzhanelli Jewellery и массивными кольцами «RS1912 Русские самоцветы». 

Моносерьга Caviar Jewellery x Rockabi, 18 000 руб.

Моносерьга Caviar Jewellery x Rockabi, 18 000 руб.

Колье Moonka, 16 900 руб.

Колье Moonka, 16 900 руб.

Колье Mineral Weather, 16 500 руб.

Колье Mineral Weather, 16 500 руб.

Анклет Lera Treyger x Homies, 15 500 руб. (только офлайн)

Анклет Lera Treyger x Homies, 15 500 руб. (только офлайн)

Сотуар Ama Jewelry, 15 500 руб.

Сотуар Ama Jewelry, 15 500 руб.

Серьги Qari Qris, 12 000 руб.

Серьги Qari Qris, 12 000 руб.

Накосник Black Form, 10 000 руб.

Накосник Black Form, 10 000 руб.

Браслет Rushev, 9 500 руб.

Браслет Rushev, 9 500 руб.

Наперсток Sergacheva Jewelry, 47Store, 8 000 руб.

Наперсток Sergacheva Jewelry, 47Store, 8 000 руб.

Колье Detali, 7 500 руб.

Колье Detali, 7 500 руб.

Серьги Darkrain, 4 900 руб.

Серьги Darkrain, 4 900 руб.

Серьги Fetish, 3 990 руб.

Серьги Fetish, 3 990 руб.

Отводим сольную партию прима-кольцам Lera Treyger и Vertigo Jewellery Lab (точно не нуждаются в паре!) — выгуливаем с твидовыми жакетами на открытии театрального сезона в Мариинке. Помимо украшений говорим «да» аксессуарным арт-объектам. Для ультрамодного даблбэггинга (как у Coach и Fendi!) пригодятся ювелирные кросс-боди Liza Borzaya и Ssil, а на шинуазри-волне украшаем прическу серебряной кандзаси Lhasa. 

Для показа Dior SS'25 Рианна выбрала ретро-ожерелье с камеей (в духе дебютной коллекции Джонатана Андерсона!) и замиксовала его с костюмным жилетом и

Для показа Dior SS'25 Рианна выбрала ретро-ожерелье с камеей (в духе дебютной коллекции Джонатана Андерсона!) и замиксовала его с костюмным жилетом и блузой 

Традвайф-икона Нара Смит сочетает акцентные жемчужные серьги с драпированным платьем Tory Burch

Традвайф-икона Нара Смит сочетает акцентные жемчужные серьги с драпированным платьем Tory Burch

Фэшн-инфлюенсер Мими Нгуен миксует барочную подвеску-жемчужину с total black

Фэшн-инфлюенсер Мими Нгуен миксует барочную подвеску-жемчужину с total black

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: