Офискорные, роскошные и маскирующиеся: выбрали 47 отличных вещей изо льна

Лен — синоним лета. Носим небесно-голубые двойки Ushatava в душных офисах (фэшн-климаткороль!), выгуливаем юбки-ришелье «Крестецкая строчка» на пикниках под кленами Лопухинского сада, а на музыкальных фестивалях (от Pianissimo до «Пикника “Афиши”» и VK Fest!) красуемся в сверкающих мажоретках Valentino и белоснежных платьях Франкенштейна Alexander McQueen. Собрали 47 лучших льняных айтемов, которые не захочется снимать (несмотря на непобедимые заломы!) до конца лета.
Льняные двойки — лучшая летняя альтернатива вариантам из костюмной шерсти (а еще — их уважают Алессандро Микеле из Valentino и Джун Такахаши из Undercover!). За офискорными идем в TSUM Collect (и ищем там деконструктивистский айтем Jacquemus), рок-звездам екатеринбургской фэшн-сцены Annuko. Пижамный сет отшили homecore-виртуозы Any Wowzers, а в стиле шинуазри — гуру льна Voishe. Отрабатываем тренд на total red (вслед за Jil Sander и Dilara Findikoglu) с помощью алых костюмов с миди-юбкой Lyna+ и расслабленных двоек с рубашкой Mellow.
Белый лен — главный фэшн-универсал, который на ура отработает в условиях летней планерки, вечеринки в честь открытия Closer (маствизит от создателей того самого Saro!), фортепианного концерта Pianissimo в Эрмитаже (старт — 29 июня!) и даже летней свадьбы. Наши фавориты — асимметричное архивное платье Alexander McQueen (спешим за ним в TSUM Collect!), расклешенная юбка Gate31 и вечно необходимый топ Maison. А в поисках льняного ришелье (как на показах Alberta Ferretti и Zimmermann!) отправляемся в гости к «Крестецкой строчке» и Lime.
В контексте петербургского лета многослойность — не стайлинг-прием, а погодная необходимость: смело выгуливаем льняную куртку Brusnika (притворяется джинсовкой — не верьте!), тренч Country Textiles и легкое пальто в пудрово-розовом оттенке Linen Texture в тандеме с атласными алладинами или ретро-панталонами (главные брюки лета по мнению Чемены Камали из Chloe!), а при желании носите в полностью льняном комбо по примеру весенне-летнего шоу Schiaparelli.
Примеряем важные тренды сезона в льняном исполнении: boom boom жакет Valentino нашелся на просторах Oskelly, жилеты отшили в All We Need и Idol, в Vintage Voyage успеваем отхватить льняную кепи Hermes, а за баской идем в Furfurza.
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