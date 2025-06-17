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Офискорные, роскошные и маскирующиеся: выбрали 47 отличных вещей изо льна

Лен — синоним лета. Носим небесно-голубые двойки Ushatava в душных офисах (фэшн-климаткороль!), выгуливаем юбки-ришелье «Крестецкая строчка» на пикниках под кленами Лопухинского сада, а на музыкальных фестивалях (от Pianissimo до «Пикника “Афиши”» и VK Fest!) красуемся в сверкающих мажоретках Valentino и белоснежных платьях Франкенштейна Alexander McQueen. Собрали 47 лучших льняных айтемов, которые не захочется снимать (несмотря на непобедимые заломы!) до конца лета. 

Жакет Valentino, Oskelly, 645 861 руб.

Жакет Valentino, Oskelly, 645 861 руб.

Тоут Miu Miu, Oskelly, 230 000 руб.

Тоут Miu Miu, Oskelly, 230 000 руб.

Рубашка Brunello Cucinelli, ДЛТ, 228 000 руб.

Рубашка Brunello Cucinelli, ДЛТ, 228 000 руб.

Платье Kiton, 222 000 руб.

Платье Kiton, 222 000 руб.

Юбка «Крестецкая строчка», 120 000 руб.

Юбка «Крестецкая строчка», 120 000 руб.

Платье Alexander McQueen, TSUM Collect, 105 000 руб.

Платье Alexander McQueen, TSUM Collect, 105 000 руб.

 

Костюм Jacquemus, TSUM Collect, 89 350 руб.

Костюм Jacquemus, TSUM Collect, 89 350 руб.

Кимоно Maurizio, Golden Line, 88 600 руб.

Кимоно Maurizio, Golden Line, 88 600 руб.

Костюм Lyna+, 75 000 руб.

Костюм Lyna+, 75 000 руб.

Жакет Sanchy, 49 000 руб.

Жакет Sanchy, 49 000 руб.

Рубашка Peserico, «Кашемир и Шелк», 43 374 руб.

Рубашка Peserico, «Кашемир и Шелк», 43 374 руб.

Льняные двойки — лучшая летняя альтернатива вариантам из костюмной шерсти (а еще — их уважают Алессандро Микеле из Valentino и Джун Такахаши из Undercover!). За офискорными идем в TSUM Collect (и ищем там деконструктивистский айтем Jacquemus), рок-звездам екатеринбургской фэшн-сцены Annuko. Пижамный сет отшили homecore-виртуозы Any Wowzers, а в стиле шинуазри — гуру льна Voishe. Отрабатываем тренд на total red (вслед за Jil Sander и Dilara Findikoglu) с помощью алых костюмов с миди-юбкой Lyna+ и расслабленных двоек с рубашкой Mellow. 

Жакет Annuko, 41 900 руб.

Жакет Annuko, 41 900 руб.

Платье Aline, «Кенгуру», 31 500 руб.

Платье Aline, «Кенгуру», 31 500 руб.

Жакет Present & Simple, 29 990 руб.

Жакет Present & Simple, 29 990 руб.

Тоут Gianni Chiarini, No One, 29 040 руб.

Тоут Gianni Chiarini, No One, 29 040 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Платье Charuel, 24 990 руб.

Платье Charuel, 24 990 руб.

Рубашка Razumno, 23 000 руб.

Рубашка Razumno, 23 000 руб.

Брюки Ushatava, 21 900 руб.

Брюки Ushatava, 21 900 руб.

Костюм Voishe, 20 990 руб.

Костюм Voishe, 20 990 руб.

Куртка Brusnika, 19 900 руб.

Куртка Brusnika, 19 900 руб.

Рубашка My812, 19 000 руб.

Рубашка My812, 19 000 руб.

Тренч Country Textiles, 18 900 руб.

Тренч Country Textiles, 18 900 руб.

Белый лен — главный фэшн-универсал, который на ура отработает в условиях летней планерки, вечеринки в честь открытия Closer (маствизит от создателей того самого Saro!), фортепианного концерта Pianissimo в Эрмитаже (старт — 29 июня!) и даже летней свадьбы. Наши фавориты — асимметричное архивное платье Alexander McQueen (спешим за ним в TSUM Collect!), расклешенная юбка Gate31 и вечно необходимый топ Maison. А в поисках льняного ришелье (как на показах Alberta Ferretti и Zimmermann!) отправляемся в гости к «Крестецкой строчке» и Lime. 

Рубашка Nude Story, 18 450 руб.

Рубашка Nude Story, 18 450 руб.

Топ Masterpeace, 18 000 руб.

Топ Masterpeace, 18 000 руб.

Кимоно Linen Texture, 17 900 руб.

Кимоно Linen Texture, 17 900 руб.

Кепи Hermes, Vintage Voyage, 16 900 руб.

Кепи Hermes, Vintage Voyage, 16 900 руб.

Юбка Gate31, 14 990 руб.

Юбка Gate31, 14 990 руб.

Платье 2Mood, 14 980 руб.

Платье 2Mood, 14 980 руб.

Шорты Aline, 14 500 руб.

Шорты Aline, 14 500 руб.

Рубашка Mellow, 13 600 руб.

Рубашка Mellow, 13 600 руб.

Топ Maison, 12 900 руб.

Топ Maison, 12 900 руб.

Сарафан Moveli, 12 890 руб.

Сарафан Moveli, 12 890 руб.

Брюки Ivolga, 12 600 руб.

Брюки Ivolga, 12 600 руб.

Топ Cinta, 11 000 руб.

Топ Cinta, 11 000 руб.

В контексте петербургского лета многослойность — не стайлинг-прием, а погодная необходимость: смело выгуливаем льняную куртку Brusnika (притворяется джинсовкой — не верьте!), тренч Country Textiles и легкое пальто в пудрово-розовом оттенке Linen Texture в тандеме с атласными алладинами или ретро-панталонами (главные брюки лета по мнению Чемены Камали из Chloe!), а при желании носите в полностью льняном комбо по примеру весенне-летнего шоу Schiaparelli. 

Примеряем важные тренды сезона в льняном исполнении: boom boom жакет Valentino нашелся на просторах Oskelly, жилеты отшили в All We Need и Idol, в Vintage Voyage успеваем отхватить льняную кепи Hermes, а за баской идем в Furfurza. 

Юбка Urbantiger, 10 800 руб.

Юбка Urbantiger, 10 800 руб.

Жилет Pompa, 10 290 руб.

Жилет Pompa, 10 290 руб.

Юбка Lime, 9 999 руб.

Юбка Lime, 9 999 руб.

Комбинезон Love Republic, 9 999 руб.

Комбинезон Love Republic, 9 999 руб.

Топ 12Storeez, 9 800 руб.

Топ 12Storeez, 9 800 руб.

Баска Furfurza, 9 500 руб.

Баска Furfurza, 9 500 руб.

Жилет Idol, 8 990 руб.

Жилет Idol, 8 990 руб.

Жилет All We Need, 7 990 руб.

Жилет All We Need, 7 990 руб.

Брюки Charmstore, 7 990 руб.

Брюки Charmstore, 7 990 руб.

Шорты Lime, 6 999 руб.

Шорты Lime, 6 999 руб.

Косынка Daisyknit, 2 870 руб.

Косынка Daisyknit, 2 870 руб.

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