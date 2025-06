Офискорные, роскошные и маскирующиеся: выбрали 47 отличных вещей изо льна

В контексте петербургского лета многослойность — не стайлинг-прием, а погодная необходимость: смело выгуливаем льняную куртку Brusnika (притворяется джинсовкой — не верьте!), тренч Country Textiles и легкое пальто в пудрово-розовом оттенке Linen Texture в тандеме с атласными алладинами или ретро-панталонами (главные брюки лета по мнению Чемены Камали из Chloe!), а при желании носите в полностью льняном комбо по примеру весенне-летнего шоу Schiaparelli.

Примеряем важные тренды сезона в льняном исполнении: boom boom жакет Valentino нашелся на просторах Oskelly, жилеты отшили в All We Need и Idol, в Vintage Voyage успеваем отхватить льняную кепи Hermes, а за баской идем в Furfurza.