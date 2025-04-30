Только без рук: выбрали 30 классных жилетов (новый фэшн-хит с подиумов!)

Вернувшиеся в фэшн-авангард аутдор и маскулинный офискор прихватили с собой жилеты всех мастей — от вассермановских MM6 до костюмных Victoria Beckham. С первыми устойчивыми (хотя бы!) +15 отказываемся от пальто и тренчей в пользу замшевых айтемов Petar Petrov, кожаных с бахромой Saint Laurent и рыбацких Open YY. А позже полноценно заменяем жилетами топы и носим на голое тело с нарядными макси и бельевыми шортами с кружевом.
Присматриваемся к grandpacore-варианту из кожи Petar Petrov и по примеру показа Chloe миксуем удлиненный жилет с ажурными блумерсами и полупрозрачной блузой. Плюс: говорим «да» мультикарманным айтемам рыбака — кремовой Fabiana Filippi и Open YY из денима. Повторяем стайлинг-трюк с шоу SS Daley: выгуливаем тренч-жилет от петербургских спецов по кэжуал-минимализму Landscape в качестве топа с клетчатой макси-юбкой и пушистым боа.
Поддерживаем тренд на кроп-длину атласных кантри-жилетов Ulyana Sergeenko и энтических Alberta Ferretti. Клетка — принт-хит года (заверено баффало Schiaparelli, аргайлом Khaite и тартаном Burberry!): по этому поводу пополняем коллекцию лаконичным айтемом с эполетами Landscape. И с одобрения Гленна Мартенса из Diesel и Николя Ди Феличе из Courreges запасаемся (снова модным!) твидом — за лучшими тужурками, расшитыми пайетками, выстраиваемся в очередь к главным по защите от петербургских холодов (и авторам того самого бомбюшона!) Vatnique.
Победитель рубрики «коллекционный лот» — архивный жилет Schiaparelli с фирменной декоративной измерительной лентой на лацкане (впервые элемент появился на флаконе духов Shocking в 1937 году!). Худрук Acne Studios Джонни Йоханссон во время показа сезона FW'25 провозгласил плюшевого медведя фэшн-иконой (закосплеил игрушку с помощью мохнатых шуб с рукавами-лапами и ворсистыми юбками!): вслед за ним мимикрируем под мишутку с бурой жилеткой Giuseppe di Morabito. Бохо — все еще с нами: примеряем густую бахрому Saint Laurent в тандеме с макси-платьем из хлопкового шитья, а за белоснежным кроше-вариантом выстраиваемся в очередь к Lime. В честь столетия хореографа Ролана Пети смотрим балет «Собор Парижской Богоматери» (внимание на костюмы, созданные на основе оригинальных 1965 года авторства Ива Сен-Лорана!) в Михайловском — по случаю облачаемся в театральный castle core жилет-фрак Ola Ola с контрастной шнуровкой.
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