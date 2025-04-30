Только без рук: выбрали 30 классных жилетов (новый фэшн-хит с подиумов!)

Победитель рубрики «коллекционный лот» — архивный жилет Schiaparelli с фирменной декоративной измерительной лентой на лацкане (впервые элемент появился на флаконе духов Shocking в 1937 году!). Худрук Acne Studios Джонни Йоханссон во время показа сезона FW'25 провозгласил плюшевого медведя фэшн-иконой (закосплеил игрушку с помощью мохнатых шуб с рукавами-лапами и ворсистыми юбками!): вслед за ним мимикрируем под мишутку с бурой жилеткой Giuseppe di Morabito. Бохо — все еще с нами: примеряем густую бахрому Saint Laurent в тандеме с макси-платьем из хлопкового шитья, а за белоснежным кроше-вариантом выстраиваемся в очередь к Lime. В честь столетия хореографа Ролана Пети смотрим балет «Собор Парижской Богоматери» (внимание на костюмы, созданные на основе оригинальных 1965 года авторства Ива Сен-Лорана!) в Михайловском — по случаю облачаемся в театральный castle core жилет-фрак Ola Ola с контрастной шнуровкой.