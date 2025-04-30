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Только без рук: выбрали 30 классных жилетов (новый фэшн-хит с подиумов!)

Вернувшиеся в фэшн-авангард аутдор и маскулинный офискор прихватили с собой жилеты всех мастей — от вассермановских MM6 до костюмных Victoria Beckham. С первыми устойчивыми (хотя бы!) +15 отказываемся от пальто и тренчей в пользу замшевых айтемов Petar Petrov, кожаных с бахромой Saint Laurent и рыбацких Open YY. А позже полноценно заменяем жилетами топы и носим на голое тело с нарядными макси и бельевыми шортами с кружевом.

Schiaparelli, Oskelly, 400 000 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 400 000 руб.

Petar Petrov, ДЛТ, 311 500 руб.

Petar Petrov, ДЛТ, 311 500 руб.

Chanel, TSUM Collect, 291 500 руб.

Chanel, TSUM Collect, 291 500 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 204 418 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 204 418 руб.

Marina Yee, Daynight, 168 300 руб.

Marina Yee, Daynight, 168 300 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 154 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 154 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 147 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 147 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Rudy Eye, 82 000 руб.

Rudy Eye, 82 000 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 69 750 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 69 750 руб.

Open YY, Studio Slow, 68 990 руб.

Open YY, Studio Slow, 68 990 руб.

Jacquemus, Oskelly, 55 000 руб.

Jacquemus, Oskelly, 55 000 руб.

Присматриваемся к grandpacore-варианту из кожи Petar Petrov и по примеру показа Chloe миксуем удлиненный жилет с ажурными блумерсами и полупрозрачной блузой. Плюс: говорим «да» мультикарманным айтемам рыбака — кремовой Fabiana Filippi и Open YY из денима. Повторяем стайлинг-трюк с шоу SS Daley: выгуливаем тренч-жилет от петербургских спецов по кэжуал-минимализму Landscape в качестве топа с клетчатой макси-юбкой и пушистым боа. 

Miu Miu, TSUM Collect, 51 700 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 51 700 руб.

Bats, 49 000 руб.

Bats, 49 000 руб.

Ola Ola, 47 000 руб.

Ola Ola, 47 000 руб.

Alberta Ferretti, TSUM Collect, 43 850 руб.

Alberta Ferretti, TSUM Collect, 43 850 руб.

Landscape, 37 000 руб.

Landscape, 37 000 руб.

404 Not Found, 35 000 руб.

404 Not Found, 35 000 руб.

Bitte Ruhe, 32 000 руб.

Bitte Ruhe, 32 000 руб.

Choux, 28 980 руб.

Choux, 28 980 руб.

Lesyanebo, 28 000 руб.

Lesyanebo, 28 000 руб.

Landscape, 27 300 руб.

Landscape, 27 300 руб.

Sorelle Era, 27 000 руб.

Sorelle Era, 27 000 руб.

Level44, 18 900 руб.

Level44, 18 900 руб.

Поддерживаем тренд на кроп-длину атласных кантри-жилетов Ulyana Sergeenko и энтических Alberta Ferretti. Клетка — принт-хит года (заверено баффало Schiaparelli, аргайлом Khaite и тартаном Burberry!): по этому поводу пополняем коллекцию лаконичным айтемом с эполетами Landscape. И с одобрения Гленна Мартенса из Diesel и Николя Ди Феличе из Courreges запасаемся (снова модным!) твидом — за лучшими тужурками, расшитыми пайетками, выстраиваемся в очередь к главным по защите от петербургских холодов (и авторам того самого бомбюшона!) Vatnique. 

Vatnique, 17 500 руб.

Vatnique, 17 500 руб.

Gate31, 12 990 руб.

Gate31, 12 990 руб.

12Storeez, 12 000 руб.

12Storeez, 12 000 руб.

2Mood, 11 980 руб.

2Mood, 11 980 руб.

Pompa, 11 290 руб.

Pompa, 11 290 руб.

Lime, 6 999 руб.

Lime, 6 999 руб.

Love Republic, 6 999 руб.

Love Republic, 6 999 руб.

O'stin, 2 599 руб.

O'stin, 2 599 руб.

Победитель рубрики «коллекционный лот» — архивный жилет Schiaparelli с фирменной декоративной измерительной лентой на лацкане (впервые элемент появился на флаконе духов Shocking в 1937 году!). Худрук Acne Studios Джонни Йоханссон во время показа сезона FW'25 провозгласил плюшевого медведя фэшн-иконой (закосплеил игрушку с помощью мохнатых шуб с рукавами-лапами и ворсистыми юбками!): вслед за ним мимикрируем под мишутку с бурой жилеткой Giuseppe di Morabito. Бохо — все еще с нами: примеряем густую бахрому Saint Laurent в тандеме с макси-платьем из хлопкового шитья, а за белоснежным кроше-вариантом выстраиваемся в очередь к Lime. В честь столетия хореографа Ролана Пети смотрим балет «Собор Парижской Богоматери» (внимание на костюмы, созданные на основе оригинальных 1965 года авторства Ива Сен-Лорана!) в Михайловском — по случаю облачаемся в театральный castle core жилет-фрак Ola Ola с контрастной шнуровкой. 

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