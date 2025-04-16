Совсем бум-бум! Как в моду вошла роскошь на грани разорения?

Помните нормкор (олды тут)? Этот термин в 2013 году придумал специалист по прогнозированию тенденций Шон Монахан и не ошибся — в тот год мы все и правда переоделись в свитшоты, джинсы и кроссовки. Недавно Монахан спрогнозировал новое модное направление под названием «бум-бум». Теперь мы знаем, что этому парню можно доверять в вопросах трендов, так что пора погружаться в изучение новой культуры.
По просьбе Собака.ru автор блога Post Wintour Анна Махорина рассказала о том, почему бренды (от Miu Miu до Chloe и Alaia) свернули с эко-вектора (натуральные шубы — in!), зачем Balenciaga рассылали фальшивые купюры и, вообще, при чем тут Трамп и сын Арнольда Шварценеггера — Патрик.
Ночной клуб Boom Boom Room
Начнем с нейминга: Boom Boom Room — это ночной клуб на верхнем этаже отеля Standard на Манхэттене, который был открыт в 2009 году. Заведение полностью отделали золотом: заказчики попросили, чтобы клуб выглядел как «покрытый медом Бентли». Уже догадываетесь, что представляет собой «бум-бум» в моде?
Да, речь пойдет о роскоши, причем для многих (ввиду плачевного состояния экономики) — на грани разорения. Все началось с шуб: именно обилие изделий из меха на показах FW'25 навели Монахана на мысль о культуре «бум-бум». Туда же можно отнести акцентные плечи Saint Laurent, лаковые ботфорты Stella McCartney и остроконечные бра Miu Miu.
Но если быть точнее, все началось еще раньше. Как верно подметила журналистка Эмилия Петрарка, дать точную характеристику десятилетию можно только спустя пять лет после его начала: то есть в 2025-м уже получится описать все 20-е нашего века. Для этого стоит вспомнить, что важного успело произойти за это время. А произошло, к примеру, вот что: эстетика mob wife (или жены мафиози), стиль old money, а также тихая роскошь, которая постепенно стала громкой, а затем и вовсе оглушительной. Из этой же серии: Ким Кардашьян на обложке декабрьского GQ 2023 года в костюме с галстуком и со статусом «Магнат года». Фальшивые пачки денег, которые Balenciaga разослала в качестве приглашений на показ весенней коллекции 2023 года. В конце концов, сериал «Наследники». И вот мы оказались в точке под названием «бум-бум».
Кто олицетворяет «бум-бум» в наше время? Вспоминаем загорелого героя Патрика Шварцнеггера из третьего сезона «Белого лотоса», Анору в бандажном платье Herve Leger и соболиной шубе, Марка Цукерберга в «ролексах» стоимостью 300 000 долларов и голую Бьянку Цензори, скинувшую шубу на глазах фотографов «Грэмми». Все эти персонажи, вымышленные или настоящие, кричат нам о своем достатке — даже если, как в случае с героиней Майки Мэдисон, он эфемерный.
Демонстративное потребление — самая суть «бум-бум». Тренд олицетворяют люди, которые одеваются в соответствии с желаемым доходом, а не с тем, что у них есть на самом деле. Наш предсказатель трендов Монахан связывает «бум-бум» и с прошлым опытом американцев, и с текущей экономической, социальной и политической обстановкой в США. Для начала, чтобы лучше понять новый тренд, Шон предлагает вспомнить 1987-й — тот самый год, когда в Нью-Йорк переехала Анна Винтур, Дональд Трамп опубликовал книгу «Искусство заключать сделки», состоялась премьера фильма «Уолл-стрит» и случился Черный понедельник, день краха фондового рынка США.
Откатываемся в наше время: спустя почти 40 лет мы в очередной раз оказываемся в точке нестабильности и сопутствующего ей консьюмеризма. Причины: переизбрание Трампа (и крен «вправо»), климатическая катастрофа, технологическая неопределенность, кризис стоимость жизни, отсутствие роста зарплат и высокая конкуренция на рынке труда.
Но также на появление «бум-бум» повлияли и другие факторы: во-первых, вспомним revenge dressing, или «месть» пандемийным временам, которая выразилась в тяге к ярким нарядам вместо опостылевших пижам. Во-вторых, подумаем о миллениалах и зумерах, которые вышли из подросткового периода и решили сменить толстовки и футболки на рубашки и ботинки — в попытке понять, что же такое взрослая жизнь. Возможно, они не смогут позволить себе эту взрослую жизнь в финансовом плане, но они могут хотя бы выглядеть соответствующе.
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