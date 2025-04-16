18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Совсем бум-бум! Как в моду вошла роскошь на грани разорения?

Помните нормкор (олды тут)? Этот термин в 2013 году придумал специалист по прогнозированию тенденций Шон Монахан и не ошибся — в тот год мы все и правда переоделись в свитшоты, джинсы и кроссовки. Недавно Монахан спрогнозировал новое модное направление под названием «бум-бум». Теперь мы знаем, что этому парню можно доверять в вопросах трендов, так что пора погружаться в изучение новой культуры.

По просьбе Собака.ru автор блога Post Wintour Анна Махорина рассказала о том, почему бренды (от Miu Miu до Chloe и Alaia) свернули с эко-вектора (натуральные шубы — in!), зачем Balenciaga рассылали фальшивые купюры и, вообще, при чем тут Трамп и сын Арнольда Шварценеггера — Патрик. 

Ночной клуб Boom Boom Room

Ночной клуб Boom Boom Room

Начнем с нейминга: Boom Boom Room — это ночной клуб на верхнем этаже отеля Standard на Манхэттене, который был открыт в 2009 году. Заведение полностью отделали золотом: заказчики попросили, чтобы клуб выглядел как «покрытый медом Бентли». Уже догадываетесь, что представляет собой «бум-бум» в моде?

Да, речь пойдет о роскоши, причем для многих (ввиду плачевного состояния экономики) — на грани разорения. Все началось с шуб: именно обилие изделий из меха на показах FW'25 навели Монахана на мысль о культуре «бум-бум». Туда же можно отнести акцентные плечи Saint Laurent, лаковые ботфорты Stella McCartney и остроконечные бра Miu Miu.

Alaia FW'25

Alaia FW'25

Valentino FW'25

Valentino FW'25

Saint Laurent FW'25

Saint Laurent FW'25

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Stella McCartney FW'25

Stella McCartney FW'25

Но если быть точнее, все началось еще раньше. Как верно подметила журналистка Эмилия Петрарка, дать точную характеристику десятилетию можно только спустя пять лет после его начала: то есть в 2025-м уже получится описать все 20-е нашего века. Для этого стоит вспомнить, что важного успело произойти за это время. А произошло, к примеру, вот что: эстетика mob wife (или жены мафиози), стиль old money, а также тихая роскошь, которая постепенно стала громкой, а затем и вовсе оглушительной. Из этой же серии: Ким Кардашьян на обложке декабрьского GQ 2023 года в костюме с галстуком и со статусом «Магнат года». Фальшивые пачки денег, которые Balenciaga разослала в качестве приглашений на показ весенней коллекции 2023 года. В конце концов, сериал «Наследники». И вот мы оказались в точке под названием «бум-бум».

Ким Кардашьян на обложке GQ 2023 Фотограф: Джек Бриджленд

Ким Кардашьян на обложке GQ 2023

Фотограф: Джек Бриджленд

Ким Кардашьян на обложке GQ 2023 Фотограф: Джек Бриджленд

Ким Кардашьян на обложке GQ 2023

Фотограф: Джек Бриджленд

Кто олицетворяет «бум-бум» в наше время? Вспоминаем загорелого героя Патрика Шварцнеггера из третьего сезона «Белого лотоса», Анору в бандажном платье Herve Leger и соболиной шубе, Марка Цукерберга в «ролексах» стоимостью 300 000 долларов и голую Бьянку Цензори, скинувшую шубу на глазах фотографов «Грэмми». Все эти персонажи, вымышленные или настоящие, кричат нам о своем достатке — даже если, как в случае с героиней Майки Мэдисон, он эфемерный.

Демонстративное потребление — самая суть «бум-бум». Тренд олицетворяют люди, которые одеваются в соответствии с желаемым доходом, а не с тем, что у них есть на самом деле. Наш предсказатель трендов Монахан связывает «бум-бум» и с прошлым опытом американцев, и с текущей экономической, социальной и политической обстановкой в США. Для начала, чтобы лучше понять новый тренд, Шон предлагает вспомнить 1987-й — тот самый год, когда в Нью-Йорк переехала Анна Винтур, Дональд Трамп опубликовал книгу «Искусство заключать сделки», состоялась премьера фильма «Уолл-стрит» и случился Черный понедельник, день краха фондового рынка США.

Патрика Шварцнеггера в третьем сезоне «Белого лотоса»

Патрика Шварцнеггера в третьем сезоне «Белого лотоса»

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на постере к фильму «Анора»

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн на постере к фильму «Анора»

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии вручения премии Grammy 2025

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии вручения премии Grammy 2025

Откатываемся в наше время: спустя почти 40 лет мы в очередной раз оказываемся в точке нестабильности и сопутствующего ей консьюмеризма. Причины: переизбрание Трампа (и крен «вправо»), климатическая катастрофа, технологическая неопределенность, кризис стоимость жизни, отсутствие роста зарплат и высокая конкуренция на рынке труда.

Но также на появление «бум-бум» повлияли и другие факторы: во-первых, вспомним revenge dressing, или «месть» пандемийным временам, которая выразилась в тяге к ярким нарядам вместо опостылевших пижам. Во-вторых, подумаем о миллениалах и зумерах, которые вышли из подросткового периода и решили сменить толстовки и футболки на рубашки и ботинки — в попытке понять, что же такое взрослая жизнь. Возможно, они не смогут позволить себе эту взрослую жизнь в финансовом плане, но они могут хотя бы выглядеть соответствующе.

Жакет Valentino, ДЛТ, 527 500 руб.

Жакет Valentino, ДЛТ, 527 500 руб.

Belik, цена по запросу

Belik, цена по запросу

Накидка Saint Laurent, ДЛТ, 463 500 руб.

Накидка Saint Laurent, ДЛТ, 463 500 руб.

Головной убор Atelier Biser, цена по запросу

Головной убор Atelier Biser, цена по запросу

Юбка Ranevsky, 270 000 руб.

Юбка Ranevsky, 270 000 руб.

Головной убор Tatyana Kochnova Atelier, 230 000 руб.

Головной убор Tatyana Kochnova Atelier, 230 000 руб.

Брюки Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Брюки Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Жакет 12Storeez, 120 000 руб.

Жакет 12Storeez, 120 000 руб.

Жакет Tom Ford, TSUM Collect, 108 000 руб.

Жакет Tom Ford, TSUM Collect, 108 000 руб.

Туфли Amina Muaddi, ДЛТ, 106 500 руб.

Туфли Amina Muaddi, ДЛТ, 106 500 руб.

Костюм Isabelle Allard, Meowshka Vintage, 103 000 руб.

Костюм Isabelle Allard, Meowshka Vintage, 103 000 руб.

Платье Say No More, 75 000 руб.

Платье Say No More, 75 000 руб.

Топ Lesyanebo, 48 000 руб.

Топ Lesyanebo, 48 000 руб.

Топ Namelazz, 69 000 руб.

Топ Namelazz, 69 000 руб.

Юбка Kalmanovich, 47 250 руб.

Юбка Kalmanovich, 47 250 руб.

Плащ Novembre, 39 800 руб.

Плащ Novembre, 39 800 руб.

Шляпа Cocoshnick, 28 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 28 000 руб.

Жакет 1811, 23 990 руб.

Жакет 1811, 23 990 руб.

Сумка SMB bag, 29 000 руб.

Сумка SMB bag, 29 000 руб.

Шарф Ralph Lauren, Meowshka Vintage, 18 700 руб.

Шарф Ralph Lauren, Meowshka Vintage, 18 700 руб.

Кольцо LevashovaElagina, 18 000 руб.

Кольцо LevashovaElagina, 18 000 руб.

Бюстгальтер Petra, 12 400 руб.

Бюстгальтер Petra, 12 400 руб.

Шляпа Sanchy, 9 000 руб.

Шляпа Sanchy, 9 000 руб.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: