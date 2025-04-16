Совсем бум-бум! Как в моду вошла роскошь на грани разорения?

Помните нормкор (олды тут)? Этот термин в 2013 году придумал специалист по прогнозированию тенденций Шон Монахан и не ошибся — в тот год мы все и правда переоделись в свитшоты, джинсы и кроссовки. Недавно Монахан спрогнозировал новое модное направление под названием «бум-бум». Теперь мы знаем, что этому парню можно доверять в вопросах трендов, так что пора погружаться в изучение новой культуры.

По просьбе Собака.ru автор блога Post Wintour Анна Махорина рассказала о том, почему бренды (от Miu Miu до Chloe и Alaia) свернули с эко-вектора (натуральные шубы — in!), зачем Balenciaga рассылали фальшивые купюры и, вообще, при чем тут Трамп и сын Арнольда Шварценеггера — Патрик.