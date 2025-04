Конклав: почему красный до сих пор ключевой цвет сезона?

Приручаем главные тренды сезона при помощи красных it-вещей: алая юбка с остромодными плиссировками и баской найдена у Say No More, яркие клеткокорные рубашки R13 бережно припас концепт-стор DayNight, а лучшие жилетки-лапшички связал Игорь Андреев в Vereja. Помним про аксессуарные арт-писы — от сумки-розы Diesel до разбитого сердца Alaïa.