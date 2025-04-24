Конклав: почему красный до сих пор ключевой цвет сезона?

За высококутюрными алыми тотал-луками смело идем к петербургским фэшн-виртуозам: Ксения Подвальная из Atelier Biser переодела в красный скафандр бабочки даже Элизабет Олсен, а вечернее платье-бутон Tatyana Kochnova Atelier запросто представляем в роли стейтмент-образа на премьере балета «1234» Юрия Смекалова в БДТ (17 и 18 мая!). Для БДСМ-шика выбираем корсетное платье от главной драмаквин индустрии Дилары Финдикоглу, а в порыве сюр-авангарда шагаем в новое бистро Ruc’s Heaven в ботильонах-уточках Maison Mihara Yasuhiro.