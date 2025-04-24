Конклав: почему красный до сих пор ключевой цвет сезона?

Пока лиловый соревнуется в популярности с ментоловым, а ученые и вовсе открыли новый цвет Olo (почти в оттенке ротонды в доме Евментьева на Гороховой!), мировые подиумы уже несколько сезонов подряд стабильно окрашиваются в алые, бурбонные, терракотовые и пунцовые оттенки (вечная фэшн-классика!).
Креативный директор Ferragamo Максимилиан Дэвис распушил алые перышки на шоу FW'25
Цветовое комбо сезона от Simone Rocha SS'25: красный + розовый (вместе с остромодными сникеринами!)
Осваиваем искусство красного колорблока вслед за Bottega Veneta SS'25
Стайлинг-комбо от Jil Sander SS'25: алый лакированный тренч + змеиный клатч
В сезоне FW'25 на пару с красным мощно выступили 50 оттенков шоколадного — так что по примеру Miu Miu сочетаем алую юбку с коричневыми сапогами до колена (и фиолетовым топом — колорблок!)
Красный БДСМ-шик от Dilara Findikoglu FW'25
Красный + фиолетовый — цветовой мастхэв сезона по версии дизайн-артели Dries Van Noten SS'25
Красная двойка (как в школе!) — хорошо, а вместе с белоснежными лацканами (как у Marni SS'25) — лучше!
Запоминаем главные подиумные стайлинг-трюки: помимо тотал-реда, смело сочетаем красные вещи со змеиными принтами (хит 2025 года!), а также с розовыми, коричневыми и фиолетовыми оттенками. Плюс не боимся мэтчить с клеткой и flowercore-узорами.
Atelier Biser
За высококутюрными алыми тотал-луками смело идем к петербургским фэшн-виртуозам: Ксения Подвальная из Atelier Biser переодела в красный скафандр бабочки даже Элизабет Олсен, а вечернее платье-бутон Tatyana Kochnova Atelier запросто представляем в роли стейтмент-образа на премьере балета «1234» Юрия Смекалова в БДТ (17 и 18 мая!). Для БДСМ-шика выбираем корсетное платье от главной драмаквин индустрии Дилары Финдикоглу, а в порыве сюр-авангарда шагаем в новое бистро Ruc’s Heaven в ботильонах-уточках Maison Mihara Yasuhiro.
Приручаем главные тренды сезона при помощи красных it-вещей: алая юбка с остромодными плиссировками и баской найдена у Say No More, яркие клеткокорные рубашки R13 бережно припас концепт-стор DayNight, а лучшие жилетки-лапшички связал Игорь Андреев в Vereja. Помним про аксессуарные арт-писы — от сумки-розы Diesel до разбитого сердца Alaïa.
Становимся фэшн-сенсеем искусства колорблока благодаря нашему модному гиду! Красно-питонный клатч Dries Van Noten мэтчим с бруталистской кожанкой и фиолетовой макси-юбкой, а бомбюшон Vatnique выгуливаем со сверкающим платьем в пайетках. И заранее начинаем готовиться к главной вечеринке лета от ÇAVA Disco (21 июня!) — пригодятся и слингбэки Vic Matie, и сумка-ведро (буквально! для шампанского!) Recoulage, и бурлеск-топ Kojaikosti, напечатанный на 3D-принтере.
Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) наглядно показывает, как носить корсетное платье Dilara Findikoglu: с укороченными перчатками, полупрозрачными чулками и шипованными босоножками
Леандра Медин миксует в одном луке сразу два модных цвета: красный (колготки!) + коричневый (рубашка и комбинация!)
Преппи-шик от Лотты Волковой, или стайлинг-лайфхак для всех фанатов красных жилеток Cloche!
Красное ретро-пальто — мастхэв будуаркорного лука по версии Алексы Чанг
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