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Вещи

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Конклав: почему красный до сих пор ключевой цвет сезона?

Пока лиловый соревнуется в популярности с ментоловым, а ученые и вовсе открыли новый цвет Olo (почти в оттенке ротонды в доме Евментьева на Гороховой!), мировые подиумы уже несколько сезонов подряд стабильно окрашиваются в алые, бурбонные, терракотовые и пунцовые оттенки (вечная фэшн-классика!). 

Креативный директор Ferragamo Максимилиан Дэвис распушил алые перышки на шоу FW'25

Креативный директор Ferragamo Максимилиан Дэвис распушил алые перышки на шоу FW'25

Цветовое комбо сезона от Simone Rocha SS'25: красный + розовый (вместе с остромодными сникеринами!)

Цветовое комбо сезона от Simone Rocha SS'25: красный + розовый (вместе с остромодными сникеринами!)

Осваиваем искусство красного колорблока вслед за Bottega Veneta SS'25

Осваиваем искусство красного колорблока вслед за Bottega Veneta SS'25

Стайлинг-комбо от Jil Sander SS'25: алый лакированный тренч + змеиный клатч

Стайлинг-комбо от Jil Sander SS'25: алый лакированный тренч + змеиный клатч

В сезоне FW'25 на пару с красным мощно выступили 50 оттенков шоколадного — так что по примеру Miu Miu сочетаем алую юбку с коричневыми сапогами до

В сезоне FW'25 на пару с красным мощно выступили 50 оттенков шоколадного — так что по примеру Miu Miu сочетаем алую юбку с коричневыми сапогами до колена (и фиолетовым топом — колорблок!)

Красный БДСМ-шик от Dilara Findikoglu FW'25

Красный БДСМ-шик от Dilara Findikoglu FW'25

Красный + фиолетовый — цветовой мастхэв сезона по версии дизайн-артели Dries Van Noten SS'25

Красный + фиолетовый — цветовой мастхэв сезона по версии дизайн-артели Dries Van Noten SS'25

Красная двойка (как в школе!) — хорошо, а вместе с белоснежными лацканами (как у Marni SS'25) — лучше!

Красная двойка (как в школе!) — хорошо, а вместе с белоснежными лацканами (как у Marni SS'25) — лучше!

Запоминаем главные подиумные стайлинг-трюки: помимо тотал-реда, смело сочетаем красные вещи со змеиными принтами (хит 2025 года!), а также с розовыми, коричневыми и фиолетовыми оттенками. Плюс не боимся мэтчить с клеткой и flowercore-узорами.

Atelier Biser
Архивы пресс-служб

Atelier Biser

Tatyana Kochnova Atelier, 340 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova Atelier, 340 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 265 000 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, TSUM Collect, 265 000 руб.

Dilara Findikoglu, KM20, 244 600 руб.
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu, KM20, 244 600 руб.

Alaia, TSUM Collect, 243 000 руб.
Архивы пресс-служб

Alaia, TSUM Collect, 243 000 руб.

Meowshka, 216 700 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 216 700 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 90 000 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, 88 600 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Mihara Yasuhiro, 88 600 руб.

R13, 77 220 руб.
Архивы пресс-служб

R13, 77 220 руб.

Lyna+, 59 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lyna+, 59 000 руб.

J.Kim, 54 000 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, 54 000 руб.

За высококутюрными алыми тотал-луками смело идем к петербургским фэшн-виртуозам: Ксения Подвальная из Atelier Biser переодела в красный скафандр бабочки даже Элизабет Олсен, а вечернее платье-бутон Tatyana Kochnova Atelier запросто представляем в роли стейтмент-образа на премьере балета «1234» Юрия Смекалова в БДТ (17 и 18 мая!). Для БДСМ-шика выбираем корсетное платье от главной драмаквин индустрии Дилары Финдикоглу, а в порыве сюр-авангарда шагаем в новое бистро Ruc’s Heaven в ботильонах-уточках Maison Mihara Yasuhiro. 

Misa bags, 51 500 руб.
Архивы пресс-служб

Misa bags, 51 500 руб.

Vic Matie, NO ONE, 47 490 руб.
Архивы пресс-служб

Vic Matie, NO ONE, 47 490 руб.

JENËK, 42 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 42 000 руб.

Kalmanovich, 40 250 руб.
Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 40 250 руб.

My812, 38 700 руб.
Архивы пресс-служб

My812, 38 700 руб.

Razumno, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

Razumno, 33 000 руб.

Diesel, ДЛТ, 32 750 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 32 750 руб.

Homies, 31 000 руб.
Архивы пресс-служб

Homies, 31 000 руб.

Vereja, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vereja, 30 000 руб.

Ushatava, 29 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 29 900 руб.

Emka, 28 990 руб.
Архивы пресс-служб

Emka, 28 990 руб.

Any Wowzers, 28 200 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 28 200 руб.

Red September, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 27 000 руб.

Приручаем главные тренды сезона при помощи красных it-вещей: алая юбка с остромодными плиссировками и баской найдена у Say No More, яркие клеткокорные рубашки R13 бережно припас концепт-стор DayNight, а лучшие жилетки-лапшички связал Игорь Андреев в Vereja. Помним про аксессуарные арт-писы — от сумки-розы Diesel до разбитого сердца Alaïa.

Ola Ola, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 25 000 руб.

M_U_R, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 24 000 руб.

1811, 23 990 руб.
Архивы пресс-служб

1811, 23 990 руб.

RxBshoes, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 22 500 руб.

Askent, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 22 500 руб.

Vatnique, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

Vatnique, 22 500 руб.

Cloche, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cloche, 20 000 руб.

Kojaikosti, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Kojaikosti, 18 500 руб.

Recoulage, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Recoulage, 18 000 руб.

GATE31, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 17 990 руб.

Say No More, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

Say No More, 17 000 руб.

Noel, 8Store, 14 700 руб.
Архивы пресс-служб

Noel, 8Store, 14 700 руб.

Playgoer, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

Playgoer, 12 500 руб.

Arny Praht, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 9 500 руб.

Становимся фэшн-сенсеем искусства колорблока благодаря нашему модному гиду! Красно-питонный клатч Dries Van Noten мэтчим с бруталистской кожанкой и фиолетовой макси-юбкой, а бомбюшон Vatnique выгуливаем со сверкающим платьем в пайетках. И заранее начинаем готовиться к главной вечеринке лета от ÇAVA Disco (21 июня!) — пригодятся и слингбэки Vic Matie, и сумка-ведро (буквально! для шампанского!) Recoulage, и бурлеск-топ Kojaikosti, напечатанный на 3D-принтере. 

Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) наглядно показывает, как носить корсетное платье Dilara Findikoglu: с укороченными
Архивы пресс-служб

Фэшн-звезда Лос-Анджелеса Луни Баба (с российскими корнями!) наглядно показывает, как носить корсетное платье Dilara Findikoglu: с укороченными перчатками, полупрозрачными чулками и шипованными босоножками

Леандра Медин миксует в одном луке сразу два модных цвета: красный (колготки!) + коричневый (рубашка и комбинация!)
Архивы пресс-служб

Леандра Медин миксует в одном луке сразу два модных цвета: красный (колготки!) + коричневый (рубашка и комбинация!)

Преппи-шик от Лотты Волковой, или стайлинг-лайфхак для всех фанатов красных жилеток Cloche!
Архивы пресс-служб

Преппи-шик от Лотты Волковой, или стайлинг-лайфхак для всех фанатов красных жилеток Cloche!

Красное ретро-пальто — мастхэв будуаркорного лука по версии Алексы Чанг
Архивы пресс-служб

Красное ретро-пальто — мастхэв будуаркорного лука по версии Алексы Чанг

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