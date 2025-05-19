18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Кастлкор-костюмы, boom-boom платья и y3k-слингбэки: хиты майского гардероба

Майский вайб — кэжуал-кеды Doucal's цвета шоколадного мусса, сумка Nuvola в остромодном оттенке сливочного масла и (твид возвращается!) алый кроп-пиджак White Lily. Для стейтмент-образа — красный тотал-лук из NO ONE и кастлкор-костюм Eljacket.

Belik

Наш ответ театральным перформансам Schiaparelli — великий кабаре-кутюр Belik

Платье Belik
Архивы пресс-служб

Платье Belik

С восторгом наблюдаем за успехами фэшн-дизайнера (из петербургской семьи архитекторов!) и идеолога посткутюра Марии Белик (отрицает подиумную сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства). В ее статуарные бодиконы Belik влюблены готическая принцесса Саша Сулим, светская гранд-дама Снежанна Георгиева и модная дива Елена Перминова, а Наоми Кэмпбелл и вовсе примерила корсет Belik для эдиториала американского Vogue. В новой демикутюрной коллекции Мария поженила фирменные корсеты и точеные силуэты с парижским кабаре-вайбом (читай: танцовщицами и клоунессами с постимпрессионистских полотен Анри де Тулуз-Лотрека). Важно: релиз — тизер к большой кутюрной коллекции (ждем летом!).

ФАКТ. Стилист по волосам Дмитрий Абрамович воссоздал прически героинь ночных кафешантанов за счет огненных париков (прерафаэлитовский шик!). А вау-фотограф Абдулла Артуев благодаря нижнему свету закосплеил восходящий взгляд Анри де Тулуз-Лотрека.

Хайлайты новой деми-кутюрной коллекции Belik: корсеты, кабаре-шик и световая схема Анри де Тулуз-Лотрека

Zuhair Murad

Платье Zuhair Murad, ДЛТ, 963 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Zuhair Murad, ДЛТ, 963 500 руб.

Раздаем boom-boom-вайбы (тренд на показную фэшн-роскошь у тиктокеров!) и делаем это красиво — в античных платьях-колоннах из пайеток и бисера от титана кутюра Zuhair Murad (уже в ДЛТ!).

Совсем бум-бум! Как в моду вошла роскошь на грани разорения?

Diesel

Туфли Diesel, Rendez-Vous, 31 270 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Diesel, Rendez-Vous, 31 270 руб.

Ну, блеск! Сверкаем и салютуем (круче Памелы Андерсон в «Шоугерл»!) в остроносых металлик-слингбэках Diesel с остромодным лиловым отливом (цвет сезона по версии Marc Jacobs и Valentino!).

Furla

Раздаем подиумные вайбы с пастельным вау-хобо Furla

Сумка Furla Nuvola мини
Архивы пресс-служб

Сумка Furla Nuvola мини

На радость Питера Мюлье в Alaia и Дэниела Ли в Burberry отказываемся от ярко-неоновых цветов в пользу пастельных оттенков (от фисташкового и сиреневого до пудрового и небесно-голубого!). Наш фаворит — сумка Nuvola итальянских мастеров хобо и багетов Furla, выполненная в остромодном оттенке сливочного масла. Украшаем плюшевыми брелоками Labubu и сочетаем с тинейджерскими боксерками (хит сезона!) для похода в совриск-галерею Sobo (новый проект супергероев петербургской арт-сцены Александра и Лизы Цикаришвили!).

NO ONE

Маст-хэв красных фэшн-кардиналов — алый тотал-лук из NO ONE

Платье Principe di Bologna, NO ONE, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Principe di Bologna, NO ONE, 19 990 руб.

Красный стейтмент-образ — база гардероба модных див Хлои Севиньи и Нади Ли Коэн, а еще подиумный хит Ferragamo и Simone Rocha. Так что смело меняем серые худи на пунцовое миди-платье Principe di Bologna из свежей поставки мультибрендового бутика No One (нордический Ринашенте!). В огненном фэшн-порыве стилизуем с глянцевыми мэриджейнами Fabi и сумкой-розой Vic Matie, бросая вызов «кровавой мэри» из вновь открытого «Медведя» (больше не барный поп-ап, теперь навсегда!).

Конклав: почему красный до сих пор ключевой цвет сезона?

White Lily

Жакет White Lily, 100 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет White Lily, 100 000 руб.

От души благодарим Матье Блази за возвращение твида в трендбуки: в ожидании Chanel-ренессанса культовые жакеты примерили готик-дива Леди Гага и фэшн-инфлюенсер Алекса Чанг. Мы же в восторге от алого кроп-пиджака петербургских мастеров вечернего гардероба White Lily во главе с Дариной Козловой — выгуливаем хоть с дизелевским денимом, хоть с эрмесовской кожей.

DIEGO M

Куртка DIEGO M
Архивы пресс-служб

Куртка DIEGO M

Без ветровки в мае никуда: тренд на аутдоршик поддержали Симон Порт Жакмюс, Миучча Прада и виртуозы кэжуала DIEGO M, чью нейлоновую куртку (в комбо с массивным обвесом и платьем в пайетках!) смело надеваем на совриск-сходку в EggzGallery.

Respect Premium 

Приручаем преппикор в сникерах Respect Premium

Кроссовки Respect Premium, 14 950 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Respect Premium, 14 950 руб.

В этом сезоне фэшн-бренды дружно говорят «да» преппи-вайбам (тема школьных выпускных раскрыта!). Prada переодела нас в лонгсливы с акцентными trompe l'oeil воротничками, Асne Studios припасли клетчатые рубашки, а обувные профи Respect Premium (только что открыли новый концепт-стор в «Галерее»!) украсили велюровые кроссы сеткой-рабицей (бесценно в жару!). Ловко мэтчим сникеры с кроп-бомбером и плиссированными мини — в таком луке 25 мая бодро шагаем на футбольный матч легенд в честь столетия «Зенита» (Доменико Кришито и Николас Ломбертс на поле «Газпром Арены»!).

Doucal's

Проходим 10 тысяч шагов красиво — в трикотажных кэжуал-кедах Doucal's

Сникеры Doucal's
Архивы пресс-служб

Сникеры Doucal's

Без шоколадного мусса aka цвета 2025 года по версии Pantone никуда, а в мире обувщиков — тем более. Miu Miu сочинили коричневые топсайдеры, Acne Studios проголосовали за туфли peep-toe, а потомственные итальянские обувщики Джанни и Джерри Джанини из Doucal's (звезды выставки Pitti Uomo!) припасли для мужчин ажурные кеды-носки Spencer с замшевыми вставками. Их технологичная суперсила — резиновая подошва (не скользит даже после суперливня!) и подкладка из микроперфорированной наппа-кожи (К — комфорт!). 

Geox

Рюкзак Geox, 23 990 руб.
Архивы пресс-служб

Рюкзак Geox, 23 990 руб.

Меняем гигатоут на софткорный рюкзак (тренд заверен Miu Miu и Prada!). Фэшн-находка для бежевых мам — нюдовый ранец Geox, который на ура рифмуется с льняными туниками и плиссированными миди (подиумный хит!).

Boggi Milano

Рубашка Boggi Milano, 38 200 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Boggi Milano, 38 200 руб.

Лен — кашемир лета! Вместе с Junya Watanabe и Undercover так считают виртуозы мужского дендикор-гардероба Boggi Milano: в новом сезоне приготовили для нас каноничные костюмные двойки, достойные гранд-выхода на премьеру «Обломова» в Александринку (24 и 25 мая!).

Eljacket

Образцовый кастлкор найден у Eljacket

Жакет Eljacket, 38 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Eljacket, 38 500 руб.

Респектуем тиктокерам, с подачи которых средневековый вайб стал самой трендовой эстетикой сезона: фэшн-зумеры ставят тонны лайков кутюрным доспехам Balenciaga, болеро-кольчугам Dior и корсетам Эсмеральды от Dilara Findikoglu. Мы же словили тотал-мэтч с алым трубадуровским костюмом Eljacket от петербургского виртуоза точеных пиджаков и бодиконов Елены Барановой (выпускница Института Марангони!). Надеваем на книжный клуб по «Великой охоте на ведьм» Людовика Виалле (сверхновый нонфикшн-бестселлер!), а в комбо с ботильонами-копытами Rick Owens смело пускаемся в дикий кароль в рейв-бистро «Шашлычка» на Некрасова (новый проект тусовщиков из диско-бара «Ритмы»!).

Туз мечей! Как индустрия моды полюбила Средневековье, рыцарей, доспехи и кольчуги?

Geox

Излучаем отпускной детокс-шик в зигзаг-сандалиях Geox

Сандалии Geox, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

Сандалии Geox, 17 990 руб.

Берем пример с Виктории Рэдклифф из «Белого лотоса» (актриса Паркер Поузи — новая Дженнифер Кулидж!) и надеваем сверхкомфортные босоножки на плоской подошве (тренд поддержан Чеменой Камали и Марией Грацией Кьюри). Лучшие разыскали у мастеровитых сапожников Geox, украсивших пантолеты плетеной зигзаг-кожей (Bottega Veneta встречает Missoni!) и акцентным ремешком-пряжкой. В комбо с багетом (маст-хэв сезона!) будем носить в фэшн-диапазоне от азиатской закусочной Miyu (гастродебютант «Брусницына»!) до банных спа-ретритов в Siberia (с интерьерами от топового дизайнера из Петербурга Натальи Белоноговой!).

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Май

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: