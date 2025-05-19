Кастлкор-костюмы, boom-boom платья и y3k-слингбэки: хиты майского гардероба

С восторгом наблюдаем за успехами фэшн-дизайнера (из петербургской семьи архитекторов!) и идеолога посткутюра Марии Белик (отрицает подиумную сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства). В ее статуарные бодиконы Belik влюблены готическая принцесса Саша Сулим, светская гранд-дама Снежанна Георгиева и модная дива Елена Перминова, а Наоми Кэмпбелл и вовсе примерила корсет Belik для эдиториала американского Vogue. В новой демикутюрной коллекции Мария поженила фирменные корсеты и точеные силуэты с парижским кабаре-вайбом (читай: танцовщицами и клоунессами с постимпрессионистских полотен Анри де Тулуз-Лотрека). Важно: релиз — тизер к большой кутюрной коллекции (ждем летом!).

ФАКТ. Стилист по волосам Дмитрий Абрамович воссоздал прически героинь ночных кафешантанов за счет огненных париков (прерафаэлитовский шик!). А вау-фотограф Абдулла Артуев благодаря нижнему свету закосплеил восходящий взгляд Анри де Тулуз-Лотрека.