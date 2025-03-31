Хайлайты новой деми-кутюрной коллекции Belik: корсеты, кабаре-шик и световая схема Анри де Тулуз-Лотрека

Ключевые ингредиенты коллекции — не только корсеты (в этот раз вручную инкрустированы кружевом — лично Машей!) и драпировки, но и будуаркорные элементы нижнего белья, микс яркого шелка с мехом (тренд!), а также обнажающие бедра прорези.

За стайлинг отвечала героиня того самого списка стилистов «Кто есть кто» Валерия Никольская, за мейкап — легенда русского визажа Фариза Родригез. Плюс стилист по волосам Дмитрий Абрамович при помощи огненных рыжих париков (прерафаэлитовский шик!) воссоздал прически героинь ночных кафе-шантанов.