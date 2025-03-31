Хайлайты новой деми-кутюрной коллекции Belik: корсеты, кабаре-шик и световая схема Анри де Тулуз-Лотрека

Модный гранд-релиз весны — деми-кутюрная коллекция Belik, в которой петербургский фэшн-виртуоз Мария Белик объединила фирменные корсеты и точеные силуэты с парижским кабаре-вайбом (читай: танцовщицами и клоунессами с постимпрессионистских полотен Анри де Тулуз-Лотрека).
ВАЖНО! Коллекция деми-кутюра — тизер к большой кутюрной коллекции Belik (премьера летом!).
BELIK
BELIK
Любимое платье Маши Белик — комбо корсета и мини-юбки с отстегивающейся макси (создавалось полтора месяца!).
BELIK
BELIK
BELIK
BELIK
BELIK
BELIK
BELIK
«Металлический» корсет невесты — самая сложная вещь коллекции. Он обтянут жестким материалом по типу рубероида, который больше подходит для отделки крыш. Кроме того, каждый стежок оставляет след от иглы, поэтому ошибки недопустимы. Его шили три недели по очереди двое портных, сменяя друг друга из-за боли в руках.
BELIK
BELIK
BELIK
Ключевые ингредиенты коллекции — не только корсеты (в этот раз вручную инкрустированы кружевом — лично Машей!) и драпировки, но и будуаркорные элементы нижнего белья, микс яркого шелка с мехом (тренд!), а также обнажающие бедра прорези.
За стайлинг отвечала героиня того самого списка стилистов «Кто есть кто» Валерия Никольская, за мейкап — легенда русского визажа Фариза Родригез. Плюс стилист по волосам Дмитрий Абрамович при помощи огненных рыжих париков (прерафаэлитовский шик!) воссоздал прически героинь ночных кафе-шантанов.
Маша Белик
О коллекции Belik Demi Couture 2025
Мастхэв коллекции. Моя любимая вещь — зелёное кружевное платье из шелкового муслина, которое мы создавали полтора месяца. На самом деле, это не платье, а комбо корсета и мини-юбки с отстегивающейся макси. Передняя деталь корсета жесткая: выстегана по старинной технологии и обтянута шелковым муслином пудрового оттенка. Задняя часть сделана из сетки, благодаря чему корсет сливается с телом: создается впечатление, будто вас осыпало мелкими зелеными лепестками. Все кружевные элементы я лично вырезала и нашивала вручную.
Фэшн-челлендж коллекции. В техническом исполнении самой сложной вещью оказался «металлический» корсет невесты. Он обтянут жестким материалом по типу рубероида, который больше подходит для отделки крыш. Кроме того, каждый стежок оставляет след от иглы, поэтому ошибки недопустимы. Его шили три недели по очереди двое портных, сменяя друг друга из-за боли в руках. Корсет существует в единственном экземпляре — очень не хотелось бы его повторять.
Фотографом и арт-директором кампейна Belik выступил серый кардинал русской моды Абдулла Артуев — именно он придумал световую схему, позволяющую передать взгляд Анри де Тулуз-Лотрека на моделей снизу вверх (из-за перелома шейки бедра в подростковом возрасте титан постимпрессионизма отличался небольшим ростом — 152 см). Абдулла выстроил нижний свет в духе сценических рамп, поместив модель на высокий стеклянный куб.
Абдулла Артуев
О съемке кампейна Belik
Я долго думал, как могу воссоздать эффект театральности с полотен Тулуз-Лотрека, не уводя модную съемку в сценический фэшн-косплей. Изучил свет, к которому прибегал сам художник: это всегда был нижний свет. В итоге я совместил его с равномерным освещением из лиминальных пространств. Получился идеальный баланс между модной съемкой и постимпрессионистскими картинами.
BELIK
BELIK
BELIK
BELIK
«Металлический» корсет невесты — самая сложная вещь коллекции. Он обтянут жестким материалом по типу рубероида, который больше подходит для отделки крыш. Кроме того, каждый стежок оставляет след от иглы, поэтому ошибки недопустимы. Его шили три недели по очереди двое портных, сменяя друг друга из-за боли в руках.
BELIK
BELIK
BELIK
BELIK
Любимое платье Маши Белик — комбо корсета и мини-юбки с отстегивающейся макси (создавалось полтора месяца!).
BELIK
Любимое платье Маши Белик — комбо корсета и мини-юбки с отстегивающейся макси (создавалось полтора месяца!).
BELIK
BELIK
Гоша Карцев — о Маше Белик
В фэшн-диалоге с Юкой Вижгородской
В Петербурге я ходил на просмотры в Академию Штиглица и понял все проблемы российского фэшн-образования. Я там познакомился с дизайнером Машей Белик, которая потом работала у Ulyana Sergeenko и создала бренд посткутюра Belik. У нее была потрясающая выпускная дарк-фэшн-коллекция «Нефть»: она взяла платки как будто из собачьей шерсти и замиксовала с кожей — ну чистый Рик Оуэнс, в Leform бы такое знатно зашло. И весь этот суперский замес ее преподаватель рушит одним замечанием: «Маша, тебе нужно обязательно надеть колготки на ноги, потому что у модели либо ноги должны быть открыты, либо руки. А то не сдашь!» Я вступился: «Зачем вы ругаете? Лучше поддержите талант и крутого студента, который может сделать современный дизайн из говна и палок. Не надо говорить, что если ты не наденешь колготки, ты не сдашь».
Комментарии (0)