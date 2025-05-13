Туз мечей! Как индустрия моды полюбила Средневековье, рыцарей, доспехи и кольчуги?

Хотя рыцарские латы — годами избитый фэшн-троп (популярнее только ягнята на руках моделей!), в последнее время стилисты и дизайнеры особенно сильно полюбили средневековую эстетику, провозгласив сверхмодным «кастлкором» или «рыцарькором».

Главный фэшн-амбассадор Medieval core — Зендея: сначала вышла на Met Gala 2018 в платье Versace по мотивам образов Жанны д'Арк, следом появилась в доспехах Mugler на премьере продолжения «Дюны». Интерес Зендеи к «рыцарькору» поддержали Дженнифер Кулидж в эдиториале GQ и Беойнсе в кастоме Jacquemus.

А что на подиуме? Взяв лучшее из архивных коллекций Сары Бертон и Рикардо Тиши (например, Givenchy FW'11), Шон Макгирр в Alexander McQueen приручил металлические текстуры, Giuseppe di Morabito отлили доспехоподобные корсеты, а Люси и Люк Мейер в прощальной коллекции для Jil Sander сочинили из пайеток сверкающую кирасу.

Помним про суперсилу ТикТока, умеющего запускать различные «коры» в модную стратосферу! Зумерам «рыцарькор» как родной: спасибо фэнтэзи, мелодиям dark ambient, эстетике дарк-академии и — давайте начистоту — «Ведьмаку» Генри Кавилла.

Как повторить «рыцарькорный» лук? Узнали у стилиста-зумера Карины Крапивы, трудившейся над съемками Собака.ru c комиком-феноменом Ильей Куручем и петербургской фэшн-нимфой Ксенией Прихотько!