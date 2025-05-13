Туз мечей! Как индустрия моды полюбила Средневековье, рыцарей, доспехи и кольчуги?

Легенда гласит: пока черные вороны обитают в Тауэре — Лондон в безопасности; пока сверкающие доспехи Balenciaga находятся в Лувре на выставке кутюра — фэшн-индустрию не отпустит неистовый интерес к рыцарям, кольчугам и сверкающим латам.
Раскрываем субличность Марии Стюарт в кольчуге, корсетах и аргайле из коллекции Cristian Dior Resort 2025
Главный средневековый пис юник — литые корсеты-латы Giuseppe di Morabito FW'25
Наш ASMR — звон цепей Prada SS'25
Графа Монте-Кристо вызывали? А он подъехал в коллекции Ann Demeulemeester FW'25
Сверхновое платье-кольчуга Marine Serre FW'25, созданное из металлических часовых ремешков
На шоу Alexander McQueen SS'25 Шон Макгирр показал свою версию средневековой Боудикки
Кираса из пайеток — мастхэв Jil Sander FW'25
Нам это надо! Шипованный чепчик-шлем Versace FW'25
На лето Ulla Johnson SS'25 припасли струящеесся платье-кольчугу
На шоу Dilara Findikoglu FW'25 высококутюрный дарк-корсет сочетается с фамфатальными брюками на шнуровке
Образцовый средневековый лук для леди из Винтерфелла припасен у Schiaparelli FW'25
Хотя рыцарские латы — годами избитый фэшн-троп (популярнее только ягнята на руках моделей!), в последнее время стилисты и дизайнеры особенно сильно полюбили средневековую эстетику, провозгласив сверхмодным «кастлкором» или «рыцарькором».
Главный фэшн-амбассадор Medieval core — Зендея: сначала вышла на Met Gala 2018 в платье Versace по мотивам образов Жанны д'Арк, следом появилась в доспехах Mugler на премьере продолжения «Дюны». Интерес Зендеи к «рыцарькору» поддержали Дженнифер Кулидж в эдиториале GQ и Беойнсе в кастоме Jacquemus.
А что на подиуме? Взяв лучшее из архивных коллекций Сары Бертон и Рикардо Тиши (например, Givenchy FW'11), Шон Макгирр в Alexander McQueen приручил металлические текстуры, Giuseppe di Morabito отлили доспехоподобные корсеты, а Люси и Люк Мейер в прощальной коллекции для Jil Sander сочинили из пайеток сверкающую кирасу.
Помним про суперсилу ТикТока, умеющего запускать различные «коры» в модную стратосферу! Зумерам «рыцарькор» как родной: спасибо фэнтэзи, мелодиям dark ambient, эстетике дарк-академии и — давайте начистоту — «Ведьмаку» Генри Кавилла.
Как повторить «рыцарькорный» лук? Узнали у стилиста-зумера Карины Крапивы, трудившейся над съемками Собака.ru c комиком-феноменом Ильей Куручем и петербургской фэшн-нимфой Ксенией Прихотько!
Карина Крапива
Стилистка-ведьмак
Как только Castle Core (он же Medieval Core) появился, сразу возник вопрос — а применима ли эстетика к реальной жизни? В доспехах на работу не выйдешь (жаль), да и меч вместо сумочки не захватишь (хотя последнее — идеальный вариант для позднего возвращения домой в Купчино). Тем не менее базовые детали кора запросто впишутся в повседневный лук:
1. Кресты, кресты и ещё раз кресты (религия — ключевой сюжет Средневековья).
2. Корсеты. Для Castle core допустимы фэшн-элементы барокко (больше роскоши!) — можно почувствовать себя одновременно и рыцарем, и придворной дамой.
3. Серебряный (теперь не только по праздникам!).
4. Акцентные аксессуары. Если вы не готовы облачаться в тотал castlecore, то присмотритесь к крупным серебряным браслетам (ака мини латы), ремням с люверсами (не путать с поясом верности) или балаклаве из металлической пряжи.
Карина Крапива наглядно показывает идеальный лук для воскресной рыцарькорной вылазки до Выборга
Балаклава-кольчуга и браслеты-латы — это Medieval core база
Мастхэв — кресты, псевдокорсетные боди и массивные бояса (на зависть Кримхильде!)
Все внимание на барочное колье-ключницу
Стайлинг-трюк — микс люверсов и кольчуги
Помимо крестов, корсетов, кольчуги и люверсов, смело говорим «да» мрачным плащам-мантиям (как у Otocyon), готическому кружеву (как у «Крестецкой строчки») и остроносым винтажным подкрадулям (косплеим Чумного доктора!). Перечитываем «Книгу Страшного суда» Конни Уиллиса, вооружившись амулетом-гребнем Blackform, а для ожесточенного фэшн-поединка надеваем литые корсеты Amplituda в комбо с кольцами-секирами Rhoe Bermat и сверкающим шлемом Atelier Biser.
Atelier Biser, цена по запросу
Оккультистские украшения — это база, особенно хрустальные тики Gapanovich и клинописные подвесы 139dec из латуни и серебра (мастхэв для концерта MusicAeterna по версии куратора Дома Радио Кристины Галько!). Не отказываемся от шотландского тартана (особенно в исполнении гранжевых авангардистов Siniy Vsadnik), храним фэшн-анонимность при помощи расписной вуали Tatyana Kochnova Atelier, а в роли щита используем серебристую свайп-сумку Coperni.
Фэшн-Изольда — Наташа «Тетя Мотя» Давыдова, которую стилист Олег Горчанин переодел в латы и кутюрные корсеты. Фото: Максим Баев
Идеолог Solutions Глеб Костин позировал в доспехах еще до того, как это стало мейнстримом
Дженнифер Кулидж aka прекрасная дама нашего сердца в GQ
Тот самый рыцарькорный лук Зендеи c премьеры «Дюны» — 2
Ксюша Смо — автор одной из лучших стилизаций Medieval core: для «Пацанок» поженила латы и кольчугу с платьями Dilara Findikoglu и тэнктопами Ludovic de Saint Sernin
Джулия Фокс в бодиконе-кольчуге Catholic Guilt
Сверкающие платье-доспех Balenciaga на выставке Louvre Couture
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