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Туз мечей! Как индустрия моды полюбила Средневековье, рыцарей, доспехи и кольчуги?

Легенда гласит: пока черные вороны обитают в Тауэре — Лондон в безопасности; пока сверкающие доспехи Balenciaga находятся в Лувре на выставке кутюра — фэшн-индустрию не отпустит неистовый интерес к рыцарям, кольчугам и сверкающим латам. 

Раскрываем субличность Марии Стюарт в кольчуге, корсетах и аргайле из коллекции Cristian Dior Resort 2025
Архивы пресс-служб

Раскрываем субличность Марии Стюарт в кольчуге, корсетах и аргайле из коллекции Cristian Dior Resort 2025

Главный средневековый пис юник — литые корсеты-латы Giuseppe di Morabito FW'25
Архивы пресс-служб

Главный средневековый пис юник — литые корсеты-латы Giuseppe di Morabito FW'25

Наш ASMR — звон цепей Prada SS'25
Архивы пресс-служб

Наш ASMR — звон цепей Prada SS'25

Графа Монте-Кристо вызывали? А он подъехал в коллекции Ann Demeulemeester FW'25
Архивы пресс-служб

Графа Монте-Кристо вызывали? А он подъехал в коллекции Ann Demeulemeester FW'25

Сверхновое платье-кольчуга Marine Serre FW'25, созданное из металлических часовых ремешков
Архивы пресс-служб

Сверхновое платье-кольчуга Marine Serre FW'25, созданное из металлических часовых ремешков

На шоу Alexander McQueen SS'25 Шон Макгирр показал свою версию средневековой Боудикки
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На шоу Alexander McQueen SS'25 Шон Макгирр показал свою версию средневековой Боудикки 

Кираса из пайеток — мастхэв Jil Sander FW'25
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Кираса из пайеток — мастхэв Jil Sander FW'25

Нам это надо! Шипованный чепчик-шлем Versace FW'25
Архивы пресс-служб

Нам это надо! Шипованный чепчик-шлем Versace FW'25

На лето Ulla Johnson SS'25 припасли струящеесся платье-кольчугу
Архивы пресс-служб

На лето Ulla Johnson SS'25 припасли струящеесся платье-кольчугу

На шоу Dilara Findikoglu FW'25 высококутюрный дарк-корсет сочетается с фамфатальными брюками на шнуровке
Архивы пресс-служб

На шоу Dilara Findikoglu FW'25 высококутюрный дарк-корсет сочетается с фамфатальными брюками на шнуровке

Образцовый средневековый лук для леди из Винтерфелла припасен у Schiaparelli FW'25
Архивы пресс-служб

Образцовый средневековый лук для леди из Винтерфелла припасен у Schiaparelli FW'25

Хотя рыцарские латы — годами избитый фэшн-троп (популярнее только ягнята на руках моделей!), в последнее время стилисты и дизайнеры особенно сильно полюбили средневековую эстетику, провозгласив сверхмодным «кастлкором» или «рыцарькором».

Главный фэшн-амбассадор Medieval core — Зендея: сначала вышла на Met Gala 2018 в платье Versace по мотивам образов Жанны д'Арк, следом появилась в доспехах Mugler на премьере продолжения «Дюны». Интерес Зендеи к «рыцарькору» поддержали Дженнифер Кулидж в эдиториале GQ и Беойнсе в кастоме Jacquemus.

А что на подиуме? Взяв лучшее из архивных коллекций Сары Бертон и Рикардо Тиши (например, Givenchy FW'11), Шон Макгирр в Alexander McQueen приручил металлические текстуры, Giuseppe di Morabito отлили доспехоподобные корсеты, а Люси и Люк Мейер в прощальной коллекции для Jil Sander сочинили из пайеток сверкающую кирасу. 

Помним про суперсилу ТикТока, умеющего запускать различные «коры» в модную стратосферу! Зумерам «рыцарькор» как родной: спасибо фэнтэзи, мелодиям dark ambient, эстетике дарк-академии и — давайте начистоту — «Ведьмаку» Генри Кавилла. 

Как повторить «рыцарькорный» лук? Узнали у стилиста-зумера Карины Крапивы, трудившейся над съемками Собака.ru c комиком-феноменом Ильей Куручем и петербургской фэшн-нимфой Ксенией Прихотько!

Карина Крапива

Стилистка-ведьмак

Как только Castle Core (он же Medieval Core) появился, сразу возник вопрос — а применима ли эстетика к реальной жизни? В доспехах на работу не выйдешь (жаль), да и меч вместо сумочки не захватишь (хотя последнее — идеальный вариант для позднего возвращения домой в Купчино). Тем не менее базовые детали кора запросто впишутся в повседневный лук: 

1. Кресты, кресты и ещё раз кресты (религия — ключевой сюжет Средневековья).

2. Корсеты. Для Castle core допустимы фэшн-элементы барокко (больше роскоши!) — можно почувствовать себя одновременно и рыцарем, и придворной дамой. 

3. Серебряный (теперь не только по праздникам!). 

4. Акцентные аксессуары. Если вы не готовы облачаться в тотал castlecore, то присмотритесь к крупным серебряным браслетам (ака мини латы), ремням с люверсами (не путать с поясом верности) или балаклаве из металлической пряжи.

Карина Крапива наглядно показывает идеальный лук для воскресной рыцарькорной вылазки до Выборга
Карина Крапива

Карина Крапива наглядно показывает идеальный лук для воскресной рыцарькорной вылазки до Выборга

Балаклава-кольчуга и браслеты-латы — это Medieval core база
Карина Крапива

Балаклава-кольчуга и браслеты-латы — это Medieval core база

Мастхэв — кресты, псевдокорсетные боди и массивные бояса (на зависть Кримхильде!)
Карина Крапива

Мастхэв — кресты, псевдокорсетные боди и массивные бояса (на зависть Кримхильде!)

Все внимание на барочное колье-ключницу
Карина Крапива

Все внимание на барочное колье-ключницу

Стайлинг-трюк — микс люверсов и кольчуги
Карина Крапива

Стайлинг-трюк — микс люверсов и кольчуги

Помимо крестов, корсетов, кольчуги и люверсов, смело говорим «да» мрачным плащам-мантиям (как у Otocyon), готическому кружеву (как у «Крестецкой строчки») и остроносым винтажным подкрадулям (косплеим Чумного доктора!). Перечитываем «Книгу Страшного суда» Конни Уиллиса, вооружившись амулетом-гребнем Blackform, а для ожесточенного фэшн-поединка надеваем литые корсеты Amplituda в комбо с кольцами-секирами Rhoe Bermat и сверкающим шлемом Atelier Biser. 

Louis Vuitton, TSUM Collect, 690 000 руб.
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton, TSUM Collect, 690 000 руб.

Крестецкая строчка, 285 000 руб.
Архивы пресс-служб

Крестецкая строчка, 285 000 руб.

Atelier Biser, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Atelier Biser, цена по запросу

Giambattista Valli, ДЛТ, 272 500 руб.
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli, ДЛТ, 272 500 руб.

Dilara Findikoglu, KM20, 176 800 руб.
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu, KM20, 176 800 руб.

Le Silla, ДЛТ, 138 000 руб.
Архивы пресс-служб

Le Silla, ДЛТ, 138 000 руб.

Omut, 120 000 руб.
Архивы пресс-служб

Omut, 120 000 руб.

Гребень Blackform, 119 000 руб.
Архивы пресс-служб

Гребень Blackform, 119 000 руб.

Nevoda, 108 200 руб.
Архивы пресс-служб

Nevoda, 108 200 руб.

Amiri, День и Ночь, 80 850 руб.
Архивы пресс-служб

Amiri, День и Ночь, 80 850 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 80 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova Atelier, 80 000 руб.

Coperni, Golden Line, 77 000 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Golden Line, 77 000 руб.

Rhoe Bermat, 69 800 руб.
Архивы пресс-служб

Rhoe Bermat, 69 800 руб.

Balmain, TSUM Collect, 52 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balmain, TSUM Collect, 52 000 руб.

Linia Market, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Linia Market, 50 000 руб.

Amplituda Design, 37 000 руб.
Архивы пресс-служб

Amplituda Design, 37 000 руб.

Otocyon, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Otocyon, 30 000 руб.

Joli Alien, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Joli Alien, 30 000 руб.

Gapanovich, 24 800 руб.
Архивы пресс-служб

Gapanovich, 24 800 руб.

139dec, 23 900 руб.
Архивы пресс-служб

139dec, 23 900 руб.

Siniy Vsadnik, 18 800 руб.
Архивы пресс-служб

Siniy Vsadnik, 18 800 руб.

Оккультистские украшения — это база, особенно хрустальные тики Gapanovich и клинописные подвесы 139dec из латуни и серебра (мастхэв для концерта MusicAeterna по версии куратора Дома Радио Кристины Галько!). Не отказываемся от шотландского тартана (особенно в исполнении гранжевых авангардистов Siniy Vsadnik), храним фэшн-анонимность при помощи расписной вуали Tatyana Kochnova Atelier, а в роли щита используем серебристую свайп-сумку Coperni. 

Фэшн-Изольда — Наташа «Тетя Мотя» Давыдова, которую стилист Олег Горчанин переодел в латы и кутюрные корсеты. Фото: Максим Баев

Фэшн-Изольда — Наташа «Тетя Мотя» Давыдова, которую стилист Олег Горчанин переодел в латы и кутюрные корсеты. Фото: Максим Баев

Идеолог Solutions Глеб Костин позировал в доспехах еще до того, как это стало мейнстримом

Идеолог Solutions Глеб Костин позировал в доспехах еще до того, как это стало мейнстримом

Дженнифер Кулидж aka прекрасная дама нашего сердца в GQ

Дженнифер Кулидж aka прекрасная дама нашего сердца в GQ

Тот самый рыцарькорный лук Зендеи c премьеры «Дюны» — 2

Тот самый рыцарькорный лук Зендеи c премьеры «Дюны» — 2 

Ксюша Смо — автор одной из лучших стилизаций Medieval core: для «Пацанок» поженила латы и кольчугу с платьями Dilara Findikoglu и тэнктопами Ludovic

Ксюша Смо — автор одной из лучших стилизаций Medieval core: для «Пацанок» поженила латы и кольчугу с платьями Dilara Findikoglu и тэнктопами Ludovic de Saint Sernin

Джулия Фокс в бодиконе-кольчуге Catholic Guilt

Джулия Фокс в бодиконе-кольчуге Catholic Guilt

Сверкающие платье-доспех Balenciaga на выставке Louvre Couture

Сверкающие платье-доспех Balenciaga на выставке Louvre Couture

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