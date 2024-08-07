Как комбинация с кружевом стала главным платьем года?

Меняем гладкие комбинации на бельевые платья с кружевом (или полностью из кружева) и выкручиваем пижамкор на максимум с ночными сорочками с кружевной тесьмой. До конца лета выгуливаем комбинации с балетками, вьетнамками и шелковыми косынками, а с холодами переодеваемся в ботфорты, жокейские сапоги и готические пальто.
Внутри кружевной обсессии, начавшейся с pre-fall-коллекции Saint Laurent, лидируют бельевые платья, тут и там украшенные ажурными вставками. Главного трендсеттера Ваккарелло поддерживает Пьерпаоло Пиччоли — для своего последнего шоу в Valentino он сочинил femme-fatale-комбинацию и замиксовал ее с приталенным макси-пальто и жокейскими сапогами. За тотальную прозрачность голосуют Chloe и Gucci — вместо ситуативного кружевного декора Чемена Камали сделала полностью ажурное платье, заземлив его массивными ботфортами и it-поясом с лого, а дизайн-команда Gucci зарифмовала кружевную отделку шифонового платья с бельем из той же ткани. Лучший стайлинг демонстрируют The Row, сочетая комбинацию с серым свитером, сизыми бархатными брюками и вьетнамками. Адриан Аппиолаза в Moschino и Джон Гальяно в MM6 по всем правилам пижамкора советуют выгуливать ночную сорочку, украшенную тесьмой, за пределами дома — с тренчами, федорами и балетками.
Поддерживаем dark-feminine-эстетику комбинацией Khaite. За сетом Ermanno Scervino под кодовым названием «шальная императрица» выстраиваемся в очередь в TSUM Collect (к прозрачному платью с пайетками прилагается кружевная накидка) — и создаем фэшн-аккомпанемент джазу в 48 Chairs. Мимикрируем под хищников в лео-комбинации Saint Laurent и питоньей Idol. И не забываем про локальный авангард — Женя Ким в J.Kim сочинила дырявое платье с разноцветными заплатками, а Ксюша Смо – сказочное Cinderella dress.
За wed-кружевами идем к Daniil Antsiferov (Даниил смастерил платье из разных по фактуре тканей и нескольких видов кружева) и петербургскому Selfmade (миксуем с кружевной бини) — смело носим и после дня X c кожанкой, вьетнамками и казаками. А в рубрике «лучший винтажный лот» побеждает шелковая сорочка (Париж 20-х годов!) — обнаружена в Strogo Vintage.
Андреа Риччи голосует за минимализм и сочетает прозрачное кружевное мини с лаконичными мюлями на kitten heel
Дизайнер Джильда Амбросио переквалифицировала платье в юбку и носит ее (или его?) с белой майкой и brat-green-сумкой
Фэшн-редактор Леандра Медин поддерживает тренд на прозрачность и разгуливает по Нью-Йорку в шифоновой комбинации с кружевом и пайетками
Мими Нгуен справляется с жарой с помощью прозрачного платья с кружевом, дополняя его змеиными босоножками и замшевой хобо
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