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Вещи

Как комбинация с кружевом стала главным платьем года?

Меняем гладкие комбинации на бельевые платья с кружевом (или полностью из кружева) и выкручиваем пижамкор на максимум с ночными сорочками с кружевной тесьмой. До конца лета выгуливаем комбинации с балетками, вьетнамками и шелковыми косынками, а с холодами переодеваемся в ботфорты, жокейские сапоги и готические пальто.

The Row SS'25

The Row SS'25

Saint Laurent Pre-Fall'24

Saint Laurent Pre-Fall'24

Chloe FW'24

Chloe FW'24

Saint Laurent Pre-Fall'24

Saint Laurent Pre-Fall'24

Valentino FW'24

Valentino FW'24

Gucci FW'24

Gucci FW'24

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24

Dolce & Gabbana FW'24

Dolce & Gabbana FW'24

Moschino Resort'25

Moschino Resort'25

MM6 Resort'25

MM6 Resort'25

Merceria

Merceria

Внутри кружевной обсессии, начавшейся с pre-fall-коллекции Saint Laurent, лидируют бельевые платья, тут и там украшенные ажурными вставками. Главного трендсеттера Ваккарелло поддерживает Пьерпаоло Пиччоли — для своего последнего шоу в Valentino он сочинил femme-fatale-комбинацию и замиксовал ее с приталенным макси-пальто и жокейскими сапогами. За тотальную прозрачность голосуют Chloe и Gucci — вместо ситуативного кружевного декора Чемена Камали сделала полностью ажурное платье, заземлив его массивными ботфортами и it-поясом с лого, а дизайн-команда Gucci зарифмовала кружевную отделку шифонового платья с бельем из той же ткани. Лучший стайлинг демонстрируют The Row, сочетая комбинацию с серым свитером, сизыми бархатными брюками и вьетнамками. Адриан Аппиолаза в Moschino и Джон Гальяно в MM6 по всем правилам пижамкора советуют выгуливать ночную сорочку, украшенную тесьмой, за пределами дома — с тренчами, федорами и балетками.  

Сhanel, TSUM Collect, 1 000 000 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 1 000 000 руб.

Ermanno Scervino, TSUM Collect, 205 000 руб.

Ermanno Scervino, TSUM Collect, 205 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 138 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 138 000 руб.

Khaite, TSUM Collect, 120 000 руб.

Khaite, TSUM Collect, 120 000 руб.

Chloe, Oskelly, 100 000 руб.

Chloe, Oskelly, 100 000 руб.

Co, ДЛТ, 78 050 руб.

Co, ДЛТ, 78 050 руб.

J. Kim, 76 150 руб.

J. Kim, 76 150 руб.

SAMB, Selected, 75 000 руб.

SAMB, Selected, 75 000 руб.

Tatmu, Babochka, 43 000 руб.

Tatmu, Babochka, 43 000 руб.

Rooth, 46 000 руб.

Rooth, 46 000 руб.

Daniil Antsiferov, 42 000 руб.

Daniil Antsiferov, 42 000 руб.

Поддерживаем dark-feminine-эстетику комбинацией Khaite. За сетом Ermanno Scervino под кодовым названием «шальная императрица» выстраиваемся в очередь в TSUM Collect (к прозрачному платью с пайетками прилагается кружевная накидка) — и создаем фэшн-аккомпанемент джазу в 48 Chairs. Мимикрируем под хищников в лео-комбинации Saint Laurent и питоньей Idol. И не забываем про локальный авангард — Женя Ким в J.Kim сочинила дырявое платье с разноцветными заплатками, а Ксюша Смо – сказочное Cinderella dress.

STROGO Vintage, 28 500 руб.

STROGO Vintage, 28 500 руб.

Selfmade, 21 900 руб.

Selfmade, 21 900 руб.

Ola Ola, 18 000 руб.

Ola Ola, 18 000 руб.

Maison Esve, Babochka, 17 250 руб.

Maison Esve, Babochka, 17 250 руб.

2Mood, 14 980 руб.

2Mood, 14 980 руб.

Idol, 12 990 руб.

Idol, 12 990 руб.

Namelazz, 12 540 руб.

Namelazz, 12 540 руб.

Eclata, 12 500 руб.

Eclata, 12 500 руб.

Intimissimi, 8 499 руб.

Intimissimi, 8 499 руб.

You Wanna, 9 750 руб.

You Wanna, 9 750 руб.

Lime, 5 999 руб.

Lime, 5 999 руб.

За wed-кружевами идем к Daniil Antsiferov (Даниил смастерил платье из разных по фактуре тканей и нескольких видов кружева) и петербургскому Selfmade (миксуем с кружевной бини) — смело носим и после дня X c кожанкой, вьетнамками и казаками. А в рубрике «лучший винтажный лот» побеждает шелковая сорочка (Париж 20-х годов!) — обнаружена в Strogo Vintage. 

Андреа Риччи голосует за минимализм и сочетает прозрачное кружевное мини с лаконичными мюлями на kitten heel

Андреа Риччи голосует за минимализм и сочетает прозрачное кружевное мини с лаконичными мюлями на kitten heel

Дизайнер Джильда Амбросио переквалифицировала платье в юбку и носит ее (или его?) с белой майкой и brat-green-сумкой

Дизайнер Джильда Амбросио переквалифицировала платье в юбку и носит ее (или его?) с белой майкой и brat-green-сумкой

Фэшн-редактор Леандра Медин поддерживает тренд на прозрачность и разгуливает по Нью-Йорку в шифоновой комбинации с кружевом и пайетками

Фэшн-редактор Леандра Медин поддерживает тренд на прозрачность и разгуливает по Нью-Йорку в шифоновой комбинации с кружевом и пайетками

Мими Нгуен справляется с жарой с помощью прозрачного платья с кружевом, дополняя его змеиными босоножками и замшевой хобо

Мими Нгуен справляется с жарой с помощью прозрачного платья с кружевом, дополняя его змеиными босоножками и замшевой хобо

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