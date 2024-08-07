Как комбинация с кружевом стала главным платьем года?

Внутри кружевной обсессии, начавшейся с pre-fall-коллекции Saint Laurent, лидируют бельевые платья, тут и там украшенные ажурными вставками. Главного трендсеттера Ваккарелло поддерживает Пьерпаоло Пиччоли — для своего последнего шоу в Valentino он сочинил femme-fatale-комбинацию и замиксовал ее с приталенным макси-пальто и жокейскими сапогами. За тотальную прозрачность голосуют Chloe и Gucci — вместо ситуативного кружевного декора Чемена Камали сделала полностью ажурное платье, заземлив его массивными ботфортами и it-поясом с лого, а дизайн-команда Gucci зарифмовала кружевную отделку шифонового платья с бельем из той же ткани. Лучший стайлинг демонстрируют The Row, сочетая комбинацию с серым свитером, сизыми бархатными брюками и вьетнамками. Адриан Аппиолаза в Moschino и Джон Гальяно в MM6 по всем правилам пижамкора советуют выгуливать ночную сорочку, украшенную тесьмой, за пределами дома — с тренчами, федорами и балетками.