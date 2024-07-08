Банты, рюши и прочий кокеткор: как носить ультрафеминные платья, юбки-баллоны и корсеты?

В этом сезоне концентрация бантов, рюшей, кружева и кристаллов бьет все рекорды (барбикору, балеткору и mermaidcore даже не снилось!). К лагерю ультрафеминных примкнули все: от Balenciaga до Prada. Заручаемся поддержкой фэшн-гигантнов и меняем худи и треники на шелковые мини, корсеты и кружевные колготки.
Исследуем феминность на примере Недель моды. За ретро отвечают Алессандро Микеле из Valentino и Сюзанна Венегас из Givenchy: Микеле украсил шелковое мини в горошек тюрбаном, кружевными колготками (важный тренд!) и многослойным жемчужным обвесом, а Венегас замиксовала аккуратную двойку с леопардовой горжеткой. На осень забираем леопардовое пальто А-силуэта Valentino и утепляем балетки гольфами (кристаллы приветствуются!). Демна Гвасалия в Balenciaga вывел на подиум максималистское кукольное платье с драпировками и огромным бантом. Симон Роша, тоже вспомнившая о детстве, показала инфантильное пальто-кокон мятного оттенка (записываем фэшн-трюк с мягкой игрушкой и идем за сумкой-котом Владиславом к TVOIUGOL!). А Cecilie Bahnsen уравновешивает экстрафеминность шифонового сарафана с кружевом с помощью черных гольфов и маскулинных дерби. Bora Aksu доказывает, что кокеткор устойчив даже к минусовым температурам и миксует воздушную юбку-баллон с вязаным кардиганом (конечно, с бантиками!), теплым пальто и чепчиком.
Сабрина Карпентер умножает экстрафеминность микро-платья в оттенке бабл-гам с помощью фуксийных босоножек на высокой платформе. Инфлюенсер Бланка Миро миксует винтажное пальто с рукавами-буфами и блузу с бантом с трендовыми капри и балетками. Традвайф Нара Смит соединяет кокеткор с пижамкором и женит пасторальную блузу с домашними шортами в клетку. Идеальный lazy-day-look подсматриваем у Майи Хенсель: надеваем кукольное платье и берем в руки сумку из рафии (самая модная этим летом!).
За подиумным топом с бантами Vivetta и идеальным свадебным платьем Kika Vargas идем в ДЛТ. Готовимся к осени заранее и выстраиваемся в очередь в TSUM Collect — там были найдены архивные Сhanel и жаккардовое пальто Simone Rocha. А за party-сумкой с розовыми бутонами — к виртуозам драпировок Magda Butrym.
За шелковым макси с заниженной линей талии (тренд!) идем в гости к главным по феминности в Петербурге — My812. Корсетное платье в духе Прованса сочинила Лина Гасанова. При желании разделяем платье на юбку с воланами Daniil Antsiferov, корсет ANIMAVESTRA и рубашку с рукавами-фонариками Roseville.
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