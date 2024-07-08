18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Банты, рюши и прочий кокеткор: как носить ультрафеминные платья, юбки-баллоны и корсеты?

В этом сезоне концентрация бантов, рюшей, кружева и кристаллов бьет все рекорды (барбикору, балеткору и mermaidcore даже не снилось!). К лагерю ультрафеминных примкнули все: от Balenciaga до Prada. Заручаемся поддержкой фэшн-гигантнов и меняем худи и треники на шелковые мини, корсеты и кружевные колготки. 

Balenciaga Resort'25

Balenciaga Resort'25

Valentino Resort'25

Valentino Resort'25

Valentino Resort'25

Valentino Resort'25

Chanel Couture FW'24

Chanel Couture FW'24

Prada FW'24

Prada FW'24

Moschino SS'24

Moschino SS'24

Simone Rocha FW'24

Simone Rocha FW'24

Vivetta SS'24

Vivetta SS'24

Bora Aksu FW"24

Bora Aksu FW"24

Sandy Liang FW'24

Sandy Liang FW'24

Givenchy Resort'24

Givenchy Resort'24

Cecilie Bahnsen FW'24

Cecilie Bahnsen FW'24

Erdem Pre-Fall'24

Erdem Pre-Fall'24

Исследуем феминность на примере Недель моды. За ретро отвечают Алессандро Микеле из Valentino и Сюзанна Венегас из Givenchy: Микеле украсил шелковое мини в горошек тюрбаном, кружевными колготками (важный тренд!) и многослойным жемчужным обвесом, а Венегас замиксовала аккуратную двойку с леопардовой горжеткой. На осень забираем леопардовое пальто А-силуэта Valentino и утепляем балетки гольфами (кристаллы приветствуются!). Демна Гвасалия в Balenciaga вывел на подиум максималистское кукольное платье с драпировками и огромным бантом. Симон Роша, тоже вспомнившая о детстве, показала инфантильное пальто-кокон мятного оттенка (записываем фэшн-трюк с мягкой игрушкой и идем за сумкой-котом Владиславом к TVOIUGOL!). А Cecilie Bahnsen уравновешивает экстрафеминность шифонового сарафана с кружевом с помощью черных гольфов и маскулинных дерби. Bora Aksu доказывает, что кокеткор устойчив даже к минусовым температурам и миксует воздушную юбку-баллон с вязаным кардиганом (конечно, с бантиками!), теплым пальто и чепчиком. 

Инес Исайя

Инес Исайя

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Бланка Миро

Бланка Миро

Каролин Даур

Каролин Даур

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Мари Чейз

Мари Чейз

Нара Смит

Нара Смит

Сабина Сокол

Сабина Сокол

Майя Хенсель

Майя Хенсель

Эмма Севиль

Эмма Севиль

Сабрина Карпентер умножает экстрафеминность микро-платья в оттенке бабл-гам с помощью фуксийных босоножек на высокой платформе. Инфлюенсер Бланка Миро миксует винтажное пальто с рукавами-буфами и блузу с бантом с трендовыми капри и балетками. Традвайф Нара Смит соединяет кокеткор с пижамкором и женит пасторальную блузу с домашними шортами в клетку. Идеальный lazy-day-look подсматриваем у Майи Хенсель: надеваем кукольное платье и берем в руки сумку из рафии (самая модная этим летом!). 

Prada, ДЛТ, 375 000 руб.

Prada, ДЛТ, 375 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 300 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 300 000 руб.

Magda Butrym, Oskelly, 294 200 руб.

Magda Butrym, Oskelly, 294 200 руб.

Gucci, ДЛТ, 285 120 руб.

Gucci, ДЛТ, 285 120 руб.

Chanel, TSUM Collect, 210 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 210 000 руб.

Meowshka, 113 700 руб.

Meowshka, 113 700 руб.

Vivetta, ДЛТ, 109 500 руб.

Vivetta, ДЛТ, 109 500 руб.

Kika Vargas, ДЛТ, 106 500 руб.

Kika Vargas, ДЛТ, 106 500 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 97 450 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 97 450 руб.

Alexandra Georgieva, 75 000 руб.

Alexandra Georgieva, 75 000 руб.

YVON, ДЛТ, 74 800 руб.

YVON, ДЛТ, 74 800 руб.

J.Kim, 71 000 руб.

J.Kim, 71 000 руб.

Simone Rocha, TSUM Collect, 67 550 руб.

Simone Rocha, TSUM Collect, 67 550 руб.

За подиумным топом с бантами Vivetta и идеальным свадебным платьем Kika Vargas идем в ДЛТ.  Готовимся к осени заранее и выстраиваемся в очередь в TSUM Collect — там были найдены архивные Сhanel и жаккардовое пальто Simone Rocha. А за party-сумкой с розовыми бутонами — к виртуозам драпировок Magda Butrym. 

My812, 62 000 руб.

My812, 62 000 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 55 000 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 55 000 руб.

Charo Ruiz Ibiza, ДЛТ, 51 950 руб.

Charo Ruiz Ibiza, ДЛТ, 51 950 руб.

Lina Gasanova, 48 800 руб.

Lina Gasanova, 48 800 руб.

Sorelle Era, 35 000 руб.

Sorelle Era, 35 000 руб.

My812, 33 900 руб.

My812, 33 900 руб.

Daniil Antsiferov, 26 950 руб.

Daniil Antsiferov, 26 950 руб.

Сhoux, 25 980 руб.

Сhoux, 25 980 руб.

404 NOT FOUND, 25 800 руб.

404 NOT FOUND, 25 800 руб.

Botrois, 24 900 руб.

Botrois, 24 900 руб.

Kiri, 22 900 руб.

Kiri, 22 900 руб.

Masterpeace, 18 000 руб.

Masterpeace, 18 000 руб.

Roseville, 16 500 руб.

Roseville, 16 500 руб.

ANIMAVESTRA, 15 900 руб.

ANIMAVESTRA, 15 900 руб.

Masterpeace, 15 000 руб.

Masterpeace, 15 000 руб.

M_U_R, 14 500 руб.

M_U_R, 14 500 руб.

За шелковым макси с заниженной линей талии (тренд!) идем в гости к главным по феминности в Петербурге — My812. Корсетное платье в духе Прованса сочинила Лина Гасанова. При желании разделяем платье на юбку с воланами Daniil Antsiferov, корсет ANIMAVESTRA и рубашку с рукавами-фонариками Roseville.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: