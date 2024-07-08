Банты, рюши и прочий кокеткор: как носить ультрафеминные платья, юбки-баллоны и корсеты?

Исследуем феминность на примере Недель моды. За ретро отвечают Алессандро Микеле из Valentino и Сюзанна Венегас из Givenchy: Микеле украсил шелковое мини в горошек тюрбаном, кружевными колготками (важный тренд!) и многослойным жемчужным обвесом, а Венегас замиксовала аккуратную двойку с леопардовой горжеткой. На осень забираем леопардовое пальто А-силуэта Valentino и утепляем балетки гольфами (кристаллы приветствуются!). Демна Гвасалия в Balenciaga вывел на подиум максималистское кукольное платье с драпировками и огромным бантом. Симон Роша, тоже вспомнившая о детстве, показала инфантильное пальто-кокон мятного оттенка (записываем фэшн-трюк с мягкой игрушкой и идем за сумкой-котом Владиславом к TVOIUGOL!). А Cecilie Bahnsen уравновешивает экстрафеминность шифонового сарафана с кружевом с помощью черных гольфов и маскулинных дерби. Bora Aksu доказывает, что кокеткор устойчив даже к минусовым температурам и миксует воздушную юбку-баллон с вязаным кардиганом (конечно, с бантиками!), теплым пальто и чепчиком.