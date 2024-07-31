Как фартуки и передники стали главным акцентным аксессуаром лета 2024?

По примеру Миуччи Прады носим акцентный передник сзади — пригодятся шорты-баска Meowshka от феи демикутюра Лидии Метельской. Отрабатываем тренд на полупрозрачность с фартуком от петербургских аксессуарных профи Le Pompon, а лучшее ажурное кружево найдено у мастеров «Крестецкой строчки» и спецов по апсайклу Rigraiser — надеваем под джинсы, кеды и яркие акцентные водолазки.

За кроше-фартуком (такой носит Леандра Медин!) идем к tete bonnet (вам с птичками или с бабочками?), в цветочных басках--фартуках преуспела Аня Дружинина из M_U_R (идеально дополнит маленькое черное платье), а у Masterpeace найдены лучшие рюши с зайчиками (кокеткорная мечта каждой тредвайф!).