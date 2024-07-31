Как фартуки и передники стали главным акцентным аксессуаром лета 2024?

Важный конкурент юбок и платков-туник — фартук, который теперь носят далеко за пределами постсоветских последних звонков и кухонь (только если вы не косплеите шефа Карми Берзатто из «Медведя» в исполнении Джереми Аллен Уайта!) — выгуливаем передники с брюками, юбками и даже на голое тело!
Одной из первых тренд предугадала фэшн-редактор Леандра Медин, прошлым летом выпустившая фартуки (в узорах, парче и пёрышках!) в коллаборации с брендом домашней утвари La Double J. Следом передники прижились в мужских коллекциях SS'24 (Fendi и MM6 Maison Margiela предложили носить их вместе с сетчатыми футболками и майками — даешь ворквир!), а затем перекочевали на подиум Prada в FW'24 (сзади шерстяных мидакси спрятали сзади воздушный атлас, подвязанный бантиком). По итогу круизной коллекции Сабато де Сарно прогнозируем бум платьев-фартуков следующим летом (рабочий вариант от Carhartt уже носит американская телеведущая Трейси Эллис Росс!).
По примеру Миуччи Прады носим акцентный передник сзади — пригодятся шорты-баска Meowshka от феи демикутюра Лидии Метельской. Отрабатываем тренд на полупрозрачность с фартуком от петербургских аксессуарных профи Le Pompon, а лучшее ажурное кружево найдено у мастеров «Крестецкой строчки» и спецов по апсайклу Rigraiser — надеваем под джинсы, кеды и яркие акцентные водолазки.
За кроше-фартуком (такой носит Леандра Медин!) идем к tete bonnet (вам с птичками или с бабочками?), в цветочных басках--фартуках преуспела Аня Дружинина из M_U_R (идеально дополнит маленькое черное платье), а у Masterpeace найдены лучшие рюши с зайчиками (кокеткорная мечта каждой тредвайф!).
Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин сочетает ажурный фартук с кардиганом, застегнутым только на верхнюю пуговицу, и с кулоном, завязанным вокруг трикотажного жакета (стайлинг-трюк на зависть Miu Miu!)
Бланка Миро дополняет фартуком монохромный костюм, стейтмент-чокер и вязаный шоппер Prada
Ну, гранж! Фэшн-инфлюэнсер Оливия Херст комбинирует яркий градиентный фартук с пожившими серыми джинсами, приталенной футболкой (тренд лета!), таби и жемчужным колье
Альтернатива фартуку — платок. Так дополняет юбку 2mood в мелкий цветочек (как детское одеяло!), коричневое пальто и золотистые туфли (маленького Мука) стилист Анна Слоникова (в портфолио — работа с Walk of Shame, T.E.V.I., Lime, титаном индустрии моды Аленой Долецкой и велнесс-принцессой Сашей Новиковой)
Софья Эрнст в съемке для августовского номера «Собака.ru» примерила антикварный передник из коллекции легенды костюмерии Надежды Васильевой вместе с винтажной юбкой из «Русской коллекции» YSL
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