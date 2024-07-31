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Вещи

Как фартуки и передники стали главным акцентным аксессуаром лета 2024?

Важный конкурент юбок и платков-туник — фартук, который теперь носят далеко за пределами постсоветских последних звонков и кухонь (только если вы не косплеите шефа Карми Берзатто из «Медведя» в исполнении Джереми Аллен Уайта!) — выгуливаем передники с брюками, юбками и даже на голое тело!

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

Fendi SS'24 Menswear
Архивы пресс-служб

Fendi SS'24 Menswear

Ann Demeulemeester SS'24
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester SS'24

Gucci Resort 2025
Архивы пресс-служб

Gucci Resort 2025

Fendi SS'24 Menswear
Архивы пресс-служб

Fendi SS'24 Menswear

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24 

MM6 Maison Margiela SS'24
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela SS'24

Christian Dior SS'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'24

Одной из первых тренд предугадала фэшн-редактор Леандра Медин, прошлым летом выпустившая фартуки (в узорах, парче и пёрышках!) в коллаборации с брендом домашней утвари La Double J. Следом передники прижились в мужских коллекциях SS'24 (Fendi и MM6 Maison Margiela предложили носить их вместе с сетчатыми футболками и майками — даешь ворквир!), а затем перекочевали на подиум Prada в FW'24 (сзади шерстяных мидакси спрятали сзади воздушный атлас, подвязанный бантиком). По итогу круизной коллекции Сабато де Сарно прогнозируем бум платьев-фартуков следующим летом (рабочий вариант от Carhartt уже носит американская телеведущая Трейси Эллис Росс!).

Meowshka, 86 300 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 86 300 руб.

Крестецкая строчка, 73 000 руб.
Архивы пресс-служб

Крестецкая строчка, 73 000 руб.

SAMB, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

SAMB, 25 000 руб.

Le Pompon, 11 000 руб.
Архивы пресс-служб

Le Pompon, 11 000 руб.

tête bonnet, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

tête bonnet, 9 000 руб.

Masterpeace, 7 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 7 000 руб.

M_U_R, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 12 000 руб.

Rigraiser, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Rigraiser, 9 900 руб.

Unique Fabrique, 4 480 руб.
Архивы пресс-служб

Unique Fabrique, 4 480 руб.

По примеру Миуччи Прады носим акцентный передник сзади — пригодятся шорты-баска Meowshka от феи демикутюра Лидии Метельской. Отрабатываем тренд на полупрозрачность с фартуком от петербургских аксессуарных профи Le Pompon, а лучшее ажурное кружево найдено у мастеров «Крестецкой строчки» и спецов по апсайклу Rigraiser — надеваем под джинсы, кеды и яркие акцентные водолазки.

За кроше-фартуком (такой носит Леандра Медин!) идем к tete bonnet (вам с птичками или с бабочками?), в цветочных басках--фартуках преуспела Аня Дружинина из M_U_R (идеально дополнит маленькое черное платье), а у Masterpeace найдены лучшие рюши с зайчиками (кокеткорная мечта каждой тредвайф!).

Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин сочетает ажурный фартук с кардиганом, застегнутым только на верхнюю пуговицу, и с кулоном, завязанным вокруг

Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин сочетает ажурный фартук с кардиганом, застегнутым только на верхнюю пуговицу, и с кулоном, завязанным вокруг трикотажного жакета (стайлинг-трюк на зависть Miu Miu!)

Бланка Миро дополняет фартуком монохромный костюм, стейтмент-чокер и вязаный шоппер Prada

Бланка Миро дополняет фартуком монохромный костюм, стейтмент-чокер и вязаный шоппер Prada

Ну, гранж! Фэшн-инфлюэнсер Оливия Херст комбинирует яркий градиентный фартук с пожившими серыми джинсами, приталенной футболкой (тренд лета!), таби и

Ну, гранж! Фэшн-инфлюэнсер Оливия Херст комбинирует яркий градиентный фартук с пожившими серыми джинсами, приталенной футболкой (тренд лета!), таби и жемчужным колье

Альтернатива фартуку — платок. Так дополняет юбку 2mood в мелкий цветочек (как детское одеяло!), коричневое пальто и золотистые туфли (маленького Мука

Альтернатива фартуку — платок. Так дополняет юбку 2mood в мелкий цветочек (как детское одеяло!), коричневое пальто и золотистые туфли (маленького Мука) стилист Анна Слоникова (в портфолио — работа с Walk of Shame, T.E.V.I., Lime, титаном индустрии моды Аленой Долецкой и велнесс-принцессой Сашей Новиковой)

Софья Эрнст в съемке для августовского номера «Собака.ru» примерила антикварный передник из коллекции легенды костюмерии Надежды Васильевой вместе с
Игорь Павлов

Софья Эрнст в съемке для августовского номера «Собака.ru» примерила антикварный передник из коллекции легенды костюмерии Надежды Васильевой вместе с винтажной юбкой из «Русской коллекции» YSL

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