Зебра возвращается! Как носить главный принт будущего года?

Jacquemus и Schiaparelli друг за другом вывели на подиум зебровый принт. Дэниел Роузберри отвел ему один (зато какой!) комбинезон с рукавами-крыльями. Симон Порт Жакмюс в отношении полосок был более основателен. Зебра появилась на всем — от юбок и топов с баской до сабо и шоперов. Записываем главный (и наш любимый!) стайлинг-прием с показа — микс зебры с бирюзой. По примеру Ulla Johnson прямо сейчас носим полосатые брюки с этнической безрукавкой и соломенной сумкой, а на зиму оставляем прием с показа The Attico — зебровая экошуба плюс красное платье-лонгслив.