Зебра возвращается! Как носить главный принт будущего года?

Фэшн-сафари продолжается: Schiaparelli и Jacquemus обозначили новый тренд — зебру. Предсказываем полосатой лошадке большое будущее и осваиваем главные стайлинг-трюки заранее.
Jacquemus и Schiaparelli друг за другом вывели на подиум зебровый принт. Дэниел Роузберри отвел ему один (зато какой!) комбинезон с рукавами-крыльями. Симон Порт Жакмюс в отношении полосок был более основателен. Зебра появилась на всем — от юбок и топов с баской до сабо и шоперов. Записываем главный (и наш любимый!) стайлинг-прием с показа — микс зебры с бирюзой. По примеру Ulla Johnson прямо сейчас носим полосатые брюки с этнической безрукавкой и соломенной сумкой, а на зиму оставляем прием с показа The Attico — зебровая экошуба плюс красное платье-лонгслив.
Роузи Хантингтон-Уайтли миксует полосатую юбку-карандаш в свойственной ей old-money-манере — с черной блузой и аксессуарами в тон (с яхтой впридачу!). Эмили Синдлев идет по более рискованному пути и комбинирует два принта: зебру и tie-dye. Секрет успеха в неочевидной нейтральности зебры. Черно-белые полоски дружат со всем, чем угодно — от красно-зеленого флористического принта (проверено блогером и фэшн-консультантом Валерией Sobalera) до ромбовидного орнамента, как носит Леандра Медин. За безопасный стайлинг отвечают француженки Камиль Шери и Лора Моро (aka Adenorah) — они голосуют за total-black и total-white, разбавленный зебровыми деталями в виде коглоготок и обуви.
Сюрприз для модных гиков и фанатов Gucci by Алессандро Микеле (как мы!): фриковские (читай: бесподобные!) туфли-зебры с показа Gucci FW'2016 были найдены в TSUM Collect. Отправляемся туда же за классической юбкой (а сбоку бантик!) Valentino или прямыми джинсами Alaia. А за фэшн-рваниной выстраиваемся в очередь в ДЛТ — там дожидается гранжевый джемпер R13.
За стейтмент-сумкой идем к петербуржцам IMAKEBAGS и украшаем их диким пэчворк-багетом самые кэжуальные образы по примеру фэшн-блогера Маши Червоткиной (выгуливает с ним простую серую майку, джинсы и голубую рубашку). А за пижамами на выход — к профи хоумкора Any Wowzers, которые поместили лошадок на рубашки, шорты, брюки и кимоно из батиста.
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