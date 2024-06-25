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Зебра возвращается! Как носить главный принт будущего года?

Фэшн-сафари продолжается: Schiaparelli и Jacquemus обозначили новый тренд — зебру. Предсказываем полосатой лошадке большое будущее и осваиваем главные стайлинг-трюки заранее. 

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Schiaparelli Couture FW'24

Schiaparelli Couture FW'24

The Attico SS'24

The Attico SS'24

Ulla Johnson SS'24

Ulla Johnson SS'24

Elie Saab Pre-Fall 24

Elie Saab Pre-Fall 24

The Attico Resort 24

The Attico Resort 24

Stella McCartney Pre-Fall 24

Stella McCartney Pre-Fall 24

Jacquemus и Schiaparelli друг за другом вывели на подиум зебровый принт. Дэниел Роузберри отвел ему один (зато какой!) комбинезон с рукавами-крыльями. Симон Порт Жакмюс в отношении полосок был более основателен. Зебра появилась на всем — от юбок и топов с баской до сабо и шоперов. Записываем главный (и наш любимый!) стайлинг-прием с показа — микс зебры с бирюзой. По примеру Ulla Johnson прямо сейчас носим полосатые брюки с этнической безрукавкой и соломенной сумкой, а на зиму оставляем прием с показа The Attico — зебровая экошуба плюс красное платье-лонгслив. 

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Валерия Sobalera

Валерия Sobalera

Леандра Медин

Леандра Медин 

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Камиль Шери

Камиль Шери

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Лора Моро 'Adenorah'

Лора Моро 'Adenorah'

Роузи Хантингтон-Уайтли миксует полосатую юбку-карандаш в свойственной ей old-money-манере — с черной блузой и аксессуарами в тон (с яхтой впридачу!). Эмили Синдлев идет по более рискованному пути и комбинирует два принта: зебру и tie-dye. Секрет успеха в неочевидной нейтральности зебры. Черно-белые полоски дружат со всем, чем угодно — от красно-зеленого флористического принта (проверено блогером и фэшн-консультантом Валерией Sobalera) до ромбовидного орнамента, как носит Леандра Медин. За безопасный стайлинг отвечают француженки Камиль Шери и Лора Моро (aka Adenorah) — они голосуют за total-black и total-white, разбавленный зебровыми деталями в виде коглоготок и обуви. 

Valentino, TSUM Collect, 120 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 120 000 руб.

Emilio Pucci, TSUM Collect, 110 000 руб.

Emilio Pucci, TSUM Collect, 110 000 руб.

Alaia, TSUM Collect, 105 000 руб.

Alaia, TSUM Collect, 105 000 руб. 

Tom Ford, ДЛТ, 94 100 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 94 100 руб.

Le Silla, ДЛТ, 87 300 руб.

Le Silla, ДЛТ, 87 300 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 85 700 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 85 700 руб.

R13, ДЛТ, 75 600 руб.

R13, ДЛТ, 75 600 руб.

Isabel Marant, TSUM Collect, 67 500 руб.

Isabel Marant, TSUM Collect, 67 500 руб.

Gucci, TSUM Collect, 56 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 56 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 50 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 50 000 руб.

The Attico, TSUM Collect, 42 000 руб.

The Attico, TSUM Collect, 42 000 руб.

Simonetta Ravizza, TSUM Collect, 39 950 руб.

Simonetta Ravizza, TSUM Collect, 39 950 руб.

Сюрприз для модных гиков и фанатов Gucci by Алессандро Микеле (как мы!): фриковские (читай: бесподобные!) туфли-зебры с показа Gucci FW'2016 были найдены в TSUM Collect. Отправляемся туда же за классической юбкой (а сбоку бантик!) Valentino или прямыми джинсами Alaia. А за фэшн-рваниной выстраиваемся в очередь в ДЛТ — там дожидается гранжевый джемпер R13. 

IMAKEBAGS, 38 900 руб.

IMAKEBAGS, 38 900 руб.

Off-White, TSUM Collect, 35 000 руб.

Off-White, TSUM Collect, 35 000 руб.

Vetements, TSUM Collect, 33 600 руб.

Vetements, TSUM Collect, 33 600 руб.

Diane von Furstenberg, TSUM Collect, 27 000 руб.

Diane von Furstenberg, TSUM Collect, 27 000 руб.

Any Wowzers, 19 500 руб.

Any Wowzers, 19 500 руб.

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 19 050 руб.

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 19 050 руб.

Dan Maralex, Кенгуру, 14 999 руб.

Dan Maralex, Кенгуру, 14 999 руб.

Ekonika, 13 990 руб.

Ekonika, 13 990 руб.

Stella McCartney, ДЛТ, 12 050 руб.

Stella McCartney, ДЛТ, 12 050 руб.

Voishe, 8 990 руб.

Voishe, 8 990 руб.

495, Babochka, 8 000 руб.

495, Babochka, 8 000 руб.

За стейтмент-сумкой идем к петербуржцам IMAKEBAGS и украшаем их диким пэчворк-багетом самые кэжуальные образы по примеру фэшн-блогера Маши Червоткиной (выгуливает с ним простую серую майку, джинсы и голубую рубашку). А за пижамами на выход — к профи хоумкора Any Wowzers, которые поместили лошадок на рубашки, шорты, брюки и кимоно из батиста.

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