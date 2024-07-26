Скуф-футболки, трэш-шик и одна красная роза: модный дайджест

Врываемся за кулисы барного мира с лекторием Saint-Petersburg Cocktail Week (завтра — последний день!) и отмечаем день рождения любимого кабака «Вчера и навсегда» (вечеринка уже сегодня!) в главных новинках недели — панк-шик худи Stenosis, космо-оправах Cultura и с цветами на груди House of Leo. Продолжаем выходные на сэмпл-сейле Ola Ola и только что открывшемся бутике сумочных профи Askent.
Stenosis
Трэш-хоррор-панки Stenosis анонсировали выход новой коллекции (запуск сегодня!). В меню: макабрические лонгсливы, нигилистические худи и милитари-карго. Следим за обновлениями на сайте и стараемся успеть отхватить новинки (Вика Салават уже успела прорекламировать дроп, титуловав детище кировчан «одним из любимых петербургских брендов»!) — рейвим в обновках в севкабельском поп-апе U220 by ossu.eatery (точка сборища всех модников Петербурга!), а осенью внедряем в панк-шик-образы (трендовая эстетика года!).
House of Leo
Собираем чемоданы с круизной капсулой петербургских виртуозов men's fashion — House of Leo. В рубрике «любимый лот» побеждают рубашка с флористическим кружевом и прорезями по бокам, скуфистская (читай: снова модная!) футболка-сетка и брошь-цветок. Миксуем с серыми льняными двойками и укороченными морскими клешами. Леонид Алексеев разбавил летнюю линейку парой осенних мастхэвов: песочным тренчем и свитером crew neck. Кстати, дизайнер отличился не только в фэшн-мире, но и на поприще театрального костюмера и декоратора — вчера в Мариинке отгремела премьера балета «Коппелия», для которого Алексеев сочинил небесно-голубые платья для кукол-балерин, нарядил игрушечных пожарных, плюшевых котят и медвежат (танцевали в пудровых платьях, красных мундирах, балетках-мэриджейнах и сапожках!).
Ola Ola
У Ola Ola (флагман петербургского богемного шика!) с 26 по 28 июля пройдет суперский летний сэмпл-сейл, на котором можно будет поймать редкие айтемы (иногда в единственном экземпляре!) прямиком из производственного цеха — в том числе образцы из весенне-летней коллекции (c советскими коврами, оленями и лебедями!).
Askent
Сумочные артизаны Askent открыли дебютный флагман на Петроградке: за дизайн бутика отвечала Екатерина Рыбалко, за мебель — виртуозы по дереву Uсlad, а в самом пространстве можно разжиться фирменными east-west таксами, небесно-голубыми полумесяцами и ключницами-подвесами (для них создан специальный шкаф-рейл!). Уже в середине августа Askent покажет новую осенне-зимнюю коллекцию: обещают много лаковой кожи (хит!) и сумки в остромодном brat-оттенке.
Cultura
Очечные мастера Сultura выпустили новую коллекцию SS24: Prism. В ролях: четыре модели — от гиковских квадратных Gotho до ультрамодных Midnight Call в стиле тех самых Miu Miu и ретрофутуристичных Outlaw (подмечаем отсылку к одноименному стайлингу винтажных Porsche). Каждая оправа, выполненная из итальянского ацетата Mazzucchelli, существует в нескольких цветах (так же, как и линзы: от прозрачного до голубого и нежно-абрикосового). Выгуливаем новенькие окуляры на Random Fest 2024 (save the date: 27 июля!) и забираем в осень (УФ-излучение никто не отменял!) в пару к вернувшимся из блок-листа скинни и полосатым поло (тренд!).
Alvaar x Love to knit
Alvaar x Love to knit
Ювелирные цветоводы из Петербурга Alvaar вместе с Варей Щербаковой-Литвяк (основательницей курса по вязанию крючком Love to knit) сочинили лимитированную коллекцию «Связанные цветы». Теперь фирменные четырехлистники из плексигласа располагаются на подложке из связанных из латунной пряжи копий. В +29 мечтаем, как героиня съемки, развалиться где-нибудь под деревьями Таврического — в чокере «Вязаный венок» и моносерьге и больше ни в чем!
Muliér
Фем-авангард Muliér — теперь в Петербурге! Василиса Макарова и Арина Кистанова привезли свои секси-платья с капюшоном «Отобьешь все затраты» и бабл-гам-костюмы «Униформа на Патрики» (а теперь и на Некрасова!) в Au Pont Rouge. Если не успели на вчерашнее открытие (с шампанским и десертами с сюрпризом), успевайте за знаковыми парками (любимые — в оттенке сливочного масла!) — готовимся к fashion month и осенним прогулкам по Финскому заливу заранее.
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