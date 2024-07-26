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Скуф-футболки, трэш-шик и одна красная роза: модный дайджест

Врываемся за кулисы барного мира с лекторием Saint-Petersburg Cocktail Week (завтра — последний день!) и отмечаем день рождения любимого кабака «Вчера и навсегда» (вечеринка уже сегодня!) в главных новинках недели — панк-шик худи Stenosis, космо-оправах Cultura и с цветами на груди House of Leo. Продолжаем выходные на сэмпл-сейле Ola Ola и только что открывшемся бутике сумочных профи Askent. 

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Трэш-хоррор-панки Stenosis анонсировали выход новой коллекции (запуск сегодня!). В меню: макабрические лонгсливы, нигилистические худи и милитари-карго. Следим за обновлениями на сайте и стараемся успеть отхватить новинки (Вика Салават уже успела прорекламировать дроп, титуловав детище кировчан «одним из любимых петербургских брендов»!) — рейвим в обновках в севкабельском поп-апе U220 by ossu.eatery (точка сборища всех модников Петербурга!), а осенью внедряем в панк-шик-образы (трендовая эстетика года!).

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

House of Leo

Собираем чемоданы с круизной капсулой петербургских виртуозов men's fashion — House of Leo. В рубрике «любимый лот» побеждают рубашка с флористическим кружевом и прорезями по бокам, скуфистская (читай: снова модная!) футболка-сетка и брошь-цветок. Миксуем с серыми льняными двойками и укороченными морскими клешами. Леонид Алексеев разбавил летнюю линейку парой осенних мастхэвов: песочным тренчем и свитером crew neck. Кстати, дизайнер отличился не только в фэшн-мире, но и на поприще театрального костюмера и декоратора — вчера в Мариинке отгремела премьера балета «Коппелия», для которого Алексеев сочинил небесно-голубые платья для кукол-балерин, нарядил игрушечных пожарных, плюшевых котят и медвежат (танцевали в пудровых платьях, красных мундирах, балетках-мэриджейнах и сапожках!).

Ola Ola 

Ola Ola

Ola Ola

Ola Ola

Ola Ola

У Ola Ola (флагман петербургского богемного шика!) с 26 по 28 июля пройдет суперский летний сэмпл-сейл, на котором можно будет поймать редкие айтемы (иногда в единственном экземпляре!) прямиком из производственного цеха — в том числе образцы из весенне-летней коллекции (c советскими коврами, оленями и лебедями!).

Askent

Askent

Askent

Askent

Askent

Сумочные артизаны Askent открыли дебютный флагман на Петроградке: за дизайн бутика отвечала Екатерина Рыбалко, за мебель — виртуозы по дереву Uсlad, а в самом пространстве можно разжиться фирменными east-west таксами, небесно-голубыми полумесяцами и ключницами-подвесами (для них создан специальный шкаф-рейл!). Уже в середине августа Askent покажет новую осенне-зимнюю коллекцию: обещают много лаковой кожи (хит!) и сумки в остромодном brat-оттенке.

Cultura

Сultura, 12 999 руб.

Сultura, 12 999 руб.

Сultura, 12 999 руб.

Сultura, 12 999 руб.

Сultura, 12 499 руб.

Сultura, 12 499 руб.

Сultura, 13 499 руб.

Сultura, 13 499 руб.

Очечные мастера Сultura выпустили новую коллекцию SS24: Prism. В ролях: четыре модели — от гиковских квадратных Gotho до ультрамодных Midnight Call в стиле тех самых Miu Miu и ретрофутуристичных Outlaw (подмечаем отсылку к одноименному стайлингу винтажных Porsche). Каждая оправа, выполненная из итальянского ацетата Mazzucchelli, существует в нескольких цветах (так же, как и линзы: от прозрачного до голубого и нежно-абрикосового). Выгуливаем новенькие окуляры на Random Fest 2024 (save the date: 27 июля!) и забираем в осень (УФ-излучение никто не отменял!) в пару к вернувшимся из блок-листа скинни и полосатым поло (тренд!).

Alvaar x Love to knit

Чокер Alvaar x Love to knit, 24 000 руб.

Чокер Alvaar x Love to knit, 24 000 руб.

Моносерьга Alvaar x Love to knit, 8 000 руб.

Моносерьга Alvaar x Love to knit, 8 000 руб.

Alvaar x Love to knit

Alvaar x Love to knit

Ювелирные цветоводы из Петербурга Alvaar вместе с Варей Щербаковой-Литвяк (основательницей курса по вязанию крючком Love to knit) сочинили лимитированную коллекцию «Связанные цветы». Теперь фирменные четырехлистники из плексигласа располагаются на подложке из связанных из латунной пряжи копий. В +29 мечтаем, как героиня съемки, развалиться где-нибудь под деревьями Таврического — в чокере «Вязаный венок» и моносерьге и больше ни в чем!

Muliér

Muliér

Muliér

Muliér

Muliér

Muliér

Muliér

Фем-авангард Muliér — теперь в Петербурге! Василиса Макарова и Арина Кистанова привезли свои секси-платья с капюшоном «Отобьешь все затраты» и бабл-гам-костюмы «Униформа на Патрики» (а теперь и на Некрасова!) в Au Pont Rouge. Если не успели на вчерашнее открытие (с шампанским и десертами с сюрпризом), успевайте за знаковыми парками (любимые — в оттенке сливочного масла!) — готовимся к fashion month и осенним прогулкам по Финскому заливу заранее. 

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