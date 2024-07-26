Скуф-футболки, трэш-шик и одна красная роза: модный дайджест

Очечные мастера Сultura выпустили новую коллекцию SS24: Prism. В ролях: четыре модели — от гиковских квадратных Gotho до ультрамодных Midnight Call в стиле тех самых Miu Miu и ретрофутуристичных Outlaw (подмечаем отсылку к одноименному стайлингу винтажных Porsche). Каждая оправа, выполненная из итальянского ацетата Mazzucchelli, существует в нескольких цветах (так же, как и линзы: от прозрачного до голубого и нежно-абрикосового). Выгуливаем новенькие окуляры на Random Fest 2024 (save the date: 27 июля!) и забираем в осень (УФ-излучение никто не отменял!) в пару к вернувшимся из блок-листа скинни и полосатым поло (тренд!).