Для показа Miu Miu SS'24 Прада миксует полосатые поло (кстати, для поиска тех самых сочетаний у итальянки на столе лежит «Словарь цветовых комбинаций» авторства японского художника Сандзо Вада) с плавательными шортами-трусами, папиной ветровкой и вьетнамками (записываем на случай, когда на море непогода). Тогда как Себастьен Мейер и Арно Вайан в Coperni голосуют за преппи и стилизуют поло в духе формы Лиги Плюща с рубашкой, мини-юбкой из костюмной ткани и балетками, а Дрис Ван Нотен поднимает градус нарядности с помощью полупрозрачной юбки с пайтеками и остроносых туфель. Берем пример с Эмилии Викстед — не боимся перестараться с полоской и мэтчим костюм двойку с плащом из той же ткани. На осень и зиму забираем кожаный плащ Christopher John Rogers (ставим Кристоферу Джону Роджерсу твердую пятерку за изучение трудов Вада!) и вязаный костюм Chanel.