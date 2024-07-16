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Как носить и где брать полоску райе — самый модный узор лета?

Разноцветная полоска райе, подсмотренная Коко Шанель у моряков еще в 1920-х, вернулась в список летних мастхэвов. А при поддержке Chanel и Coperni останется с нами еще, как минимум, на год. Рассказываем о главных стайлинг-приемах и показываем лучшие полосатые айтемы на просторах сети. 

Miu Miu SS'24

Miu Miu SS'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Coperni Resort'25

Coperni Resort'25

Christopher John Rogers Pre-Fall'24

Christopher John Rogers Pre-Fall'24

Dries Van Noten SS'24

Dries Van Noten SS'24

Emilia Wickstead SS'24

Emilia Wickstead SS'24

Bode SS'24

Bode SS'24

Для показа Miu Miu SS'24 Прада миксует полосатые поло (кстати, для поиска тех самых сочетаний у итальянки на столе лежит «Словарь цветовых комбинаций» авторства японского художника Сандзо Вада) с плавательными шортами-трусами, папиной ветровкой и вьетнамками (записываем на случай, когда на море непогода). Тогда как Себастьен Мейер и Арно Вайан в Coperni голосуют за преппи и стилизуют поло в духе формы Лиги Плюща с рубашкой, мини-юбкой из костюмной ткани и балетками, а Дрис Ван Нотен поднимает градус нарядности с помощью полупрозрачной юбки с пайтеками и остроносых туфель. Берем пример с Эмилии Викстед — не боимся перестараться с полоской и мэтчим костюм двойку с плащом из той же ткани. На осень и зиму забираем кожаный плащ Christopher John Rogers (ставим Кристоферу Джону Роджерсу твердую пятерку за изучение трудов Вада!) и вязаный костюм Chanel. 

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Фанни Экстранд

Фанни Экстранд

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи

Алекса Чанг

Алекса Чанг

Рита Монтезума

Рита Монтезума

Блогер Фанни Экстранд вспоминает о морских корнях полоски и выгуливает лонгслив на палубе яхты в тандеме с белоснежными бермудами. А инфлюенсер Кьяра Фераньи выбирает кантри и миксует полоску Miu Miu с рваными шортами из денима, потертой кожанкой и казаками. Утепляемся для ветреных прогулок по осеннему Севкабелю — превращаем шорты в джинсы и меняем косуху на кашемировое пальто (по примеру Алексы Чанг). 

Gucci, ДЛТ, 221 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 221 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 175 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 175 000 руб.

Missoni, ДЛТ, 170 500 руб.

Missoni, ДЛТ, 170 500 руб.

Miu Miu, Oskelly, 161 910 руб.

Miu Miu, Oskelly, 161 910 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 151 500 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 151 500 руб.

Marni, ДЛТ, 92 600 руб.

Marni, ДЛТ, 92 600 руб.

Marni, ДЛТ, 84 900 руб.

Marni, ДЛТ, 84 900 руб.

MRZ, ДЛТ, 82 200 руб.

MRZ, ДЛТ, 82 200 руб.

Chanel, TSUM Collect, 64 850 руб.

Chanel, TSUM Collect, 64 850 руб.

Prada, TSUM Collect, 53 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 53 000 руб.

По мотивам показа Miu Miu миксуем трехцветное поло (есть на Oskelly) со спортивными микро-шортами и юбками-баллонами. За образцовым колорблокингом идем в ДЛТ — там найдено произведение пэчворк-искусства от Dolce & Gabbana. Утопаем в уюте с полосатым пушистиком Marni, а за идеальным летним платьем Chanel из тонкого трикотажа выстраиваемся в очередь в TSUM Collect. 

12storeez, 16 000 руб.

12storeez, 16 000 руб.

Ganni, ДЛТ, 15 650 руб.

Ganni, ДЛТ, 15 650 руб.

Red September, 11 250 руб.

Red September, 11 250 руб.

Yallo, 7 990 руб.

Yallo, 7 990 руб.

Рубашка Ushatava, 4 760 руб. Шорты Ushatava, 5 340 руб.

Рубашка Ushatava, 4 760 руб. Шорты Ushatava, 5 340 руб.

Belle you, 3 990 руб.

Belle you, 3 990 руб.

Lime, 3 599 руб.

Lime, 3 599 руб.

Befree, 1 599 руб.

Befree, 1 599 руб.

Отрабатываем трендовый пижамкор с полосатыми двойками Belle you и Ushatava. Приручаем парус в футболке из коллаборации массмаркета Befree и яхтенного клуба «Сила ветра», а для прогулок по Финнскому заливу пригодится костюм-кроше Lime. 

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