Разноцветная полоска райе, подсмотренная Коко Шанель у моряков еще в 1920-х, вернулась в список летних мастхэвов. А при поддержке Chanel и Coperni останется с нами еще, как минимум, на год. Рассказываем о главных стайлинг-приемах и показываем лучшие полосатые айтемы на просторах сети.
Для показа Miu Miu SS'24 Прада миксует полосатые поло (кстати, для поиска тех самых сочетаний у итальянки на столе лежит «Словарь цветовых комбинаций» авторства японского художника Сандзо Вада) с плавательными шортами-трусами, папиной ветровкой и вьетнамками (записываем на случай, когда на море непогода). Тогда как Себастьен Мейер и Арно Вайан в Coperni голосуют за преппи и стилизуют поло в духе формы Лиги Плюща с рубашкой, мини-юбкой из костюмной ткани и балетками, а Дрис Ван Нотен поднимает градус нарядности с помощью полупрозрачной юбки с пайтеками и остроносых туфель. Берем пример с Эмилии Викстед — не боимся перестараться с полоской и мэтчим костюм двойку с плащом из той же ткани. На осень и зиму забираем кожаный плащ Christopher John Rogers (ставим Кристоферу Джону Роджерсу твердую пятерку за изучение трудов Вада!) и вязаный костюм Chanel.
Блогер Фанни Экстранд вспоминает о морских корнях полоски и выгуливает лонгслив на палубе яхты в тандеме с белоснежными бермудами. А инфлюенсер Кьяра Фераньи выбирает кантри и миксует полоску Miu Miu с рваными шортами из денима, потертой кожанкой и казаками. Утепляемся для ветреных прогулок по осеннему Севкабелю — превращаем шорты в джинсы и меняем косуху на кашемировое пальто (по примеру Алексы Чанг).
По мотивам показа Miu Miu миксуем трехцветное поло (есть на Oskelly) со спортивными микро-шортами и юбками-баллонами. За образцовым колорблокингом идем в ДЛТ — там найдено произведение пэчворк-искусства от Dolce & Gabbana. Утопаем в уюте с полосатым пушистиком Marni, а за идеальным летним платьем Chanel из тонкого трикотажа выстраиваемся в очередь в TSUM Collect.
Отрабатываем трендовый пижамкор с полосатыми двойками Belle you и Ushatava. Приручаем парус в футболке из коллаборации массмаркета Befree и яхтенного клуба «Сила ветра», а для прогулок по Финнскому заливу пригодится костюм-кроше Lime.
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