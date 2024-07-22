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Вещи

Триумфальное возвращение скинни! Как самые спорные джинсы стали самыми горячими?

Весной к нам вернулись капри, а летом — джинсы-скинни, из силуэтных аутсайдеров ставшие самыми горячими брюками  года (не только по версии Димы Билана). Готовимся к осеннему пику популярности облегающего денима и начинаем тренироваться в сочетаниях: с мюлями, кроп-жакетами и рабочими куртками. 

Miu Miu FW'24
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Miu Miu FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Prada FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW'24 Menswear

Diesel Resort 2025
Архивы пресс-служб

Diesel Resort 2025

Dsquared2 FW'24
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Dsquared2 FW'24

032c FW'24
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032c FW'24

KNWLS FW'24
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KNWLS FW'24

Архивы пресс-служб
Diesel Resort 2025
Архивы пресс-служб

Diesel Resort 2025

Придуманные Wrangel в 1960-х годах из смеси полиэстера и хлопка, скинни прижились в гардеробах Мика Джаггера и Джулии Робертс, а также стали модным символом сексуальной революции второй половины XX века — достаточно вспомнить неоднозначную рекламу Calvin Klein с 14-летней Брук Шилдс в джинсах в обтяг. Пик популярности обтягивающих джинсов пришелся на конец 2000-х, когда скинни стали ключевым атрибутом хипстерской эстетики Indie Sleaze (в комбо с тонкими шарфами, байкерскими куртками и марантами).

В эру оверсайз-балахонов Balenciaga мода на скинни пошла на спад, однако с появлением оземпика на подиум все чаще стали возвращаться ультрафеминные силуэты. Первой глобальную тенденцию заметила Миучча Прада в Miu Miu и в сезоне FW'24 предложила носить вместо привычных палаццо (хорошо забытые) узкие джинсы. Монтажная склейка — теперь даже патриархи оверсайза Демна и Гленн Мартенс предлагают снова достать скинни и надеть их вместе с ботфортами (что? да!).

Prada, ДЛТ, 83 000 руб.
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Prada, ДЛТ, 83 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 55 750 руб.
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Saint Laurent, ДЛТ, 55 750 руб.

IRO Paris, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, 39 900 руб.

Paige, Кенгуру, 36 000 руб.
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Paige, Кенгуру, 36 000 руб.

Off-White, Golden Line, 30 700 руб.
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Off-White, Golden Line, 30 700 руб.

Dsquared2, Golden Line, 22 700 руб.
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Dsquared2, Golden Line, 22 700 руб.

Amour, 9 500 руб.
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Amour, 9 500 руб.

BLCV, 9 030 руб.
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BLCV, 9 030 руб.

Re/Done, День и Ночь, 8 382 руб.
Архивы пресс-служб

Re/Done, День и Ночь, 8 382 руб.

Мы не призываем моментально отказываться от любимых клешей и буткатов, однако присмотреться к старым-добрым скинни все же стоит: летом они хороши в сочетании с трендовыми слингбэками, палубными туфлями и вьетнамками на каблуке, а в похолодание запросто выступят в дуэте с кожаными оверсайз-косухами и клетчатыми рубашками. Лучший черный скинни-деним найден у IRO, конвенциональные оттенки синего берем у BLCV (русский Diesel!) и Re/Done (есть у нас дома в Петербурге — в бутике «День и Ночь»), а за самой белоснежной джинсой идем к Saint Laurent в ДЛТ. 

Diesel, KM20, 8 200 руб.
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Diesel, KM20, 8 200 руб.

Charuel, 7 990 руб.
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Charuel, 7 990 руб.

To Be Blossom, 6 990 руб.
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To Be Blossom, 6 990 руб.

Mango, 4 999 руб.
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Mango, 4 999 руб.

Emka, 4 990 руб.
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Emka, 4 990 руб.

Calzedonia, 4 499 руб.
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Calzedonia, 4 499 руб.

Sela, 2 999 руб.
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Sela, 2 999 руб.

Finn Flare, 2 290 руб.
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Finn Flare, 2 290 руб.

Befree, 2 799 руб.
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Befree, 2 799 руб.

Gloria Jeans, 1 919 руб.
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Gloria Jeans, 1 919 руб.

Раздаем авангард в стеганых Diesel, а для трендового офискора носим брюки To Be Blossom в комбинации с тремя голубыми рубашками за раз (либо с клетчатой рубашкой в комбо с белоснежным топом и жакетом). Осваиваем искусство многослойности и сочетаем скинни с мини-юбкой (как у Diesel). Спешим на «Пикник Афиши» (впервые в Петербурге!) в гранжевых Calzedonia — в лучших фестивальных традициях миксуем с платьями-сетками, пестрыми платками-топами и галлюциногенными рубашками (альтернатива кислотным!).

Амбассадор «героинового шика» Кейт Мосс с ноги врывается в эру «оземпикового шика» — в скинни, ботфортах, пушистой шубе и с сумкой Balenciaga City

Амбассадор «героинового шика» Кейт Мосс с ноги врывается в эру «оземпикового шика» — в скинни, ботфортах, пушистой шубе и с сумкой Balenciaga City (новая-старая it-bag)

Стилист Ирина Дубина носит джинсы из секонд-хенда с рубашкой Y/Project и мужской курткой Zara

Стилист Ирина Дубина носит джинсы из секонд-хенда с рубашкой Y/Project и мужской курткой Zara

Фэшн-инфлюэнсер Анук Ив припасла для скинни-лука молочный жакет, акцентное колье, шоколадный багет и остроносые лодочки

Фэшн-инфлюэнсер Анук Ив припасла для скинни-лука молочный жакет, акцентное колье, шоколадный багет и остроносые лодочки

Стайлинг-худрук Miu Miu Лотта Волкова комбинирует скинни-джинсы с пэчворк-топом Hodakova из поживших бра и серым кардиганом, накинутым на плечи

Стайлинг-худрук Miu Miu Лотта Волкова комбинирует скинни-джинсы с пэчворк-топом Hodakova из поживших бра и серым кардиганом, накинутым на плечи

Модель Таня Чурбанова в лукбуке ALL-IN (стилизован Лоттой Волковой) примерила скинни с белым кружевным топом и массивными гранж-сапогами

Модель Таня Чурбанова в лукбуке ALL-IN (стилизован Лоттой Волковой) примерила скинни с белым кружевным топом и массивными гранж-сапогами

Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта носит скинни с трендовым лео-жакетом и гранжевыми клогами в люверсах

Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта носит скинни с трендовым лео-жакетом и гранжевыми клогами в люверсах 

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