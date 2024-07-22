Триумфальное возвращение скинни! Как самые спорные джинсы стали самыми горячими?

Весной к нам вернулись капри, а летом — джинсы-скинни, из силуэтных аутсайдеров ставшие самыми горячими брюками года (не только по версии Димы Билана). Готовимся к осеннему пику популярности облегающего денима и начинаем тренироваться в сочетаниях: с мюлями, кроп-жакетами и рабочими куртками.
Придуманные Wrangel в 1960-х годах из смеси полиэстера и хлопка, скинни прижились в гардеробах Мика Джаггера и Джулии Робертс, а также стали модным символом сексуальной революции второй половины XX века — достаточно вспомнить неоднозначную рекламу Calvin Klein с 14-летней Брук Шилдс в джинсах в обтяг. Пик популярности обтягивающих джинсов пришелся на конец 2000-х, когда скинни стали ключевым атрибутом хипстерской эстетики Indie Sleaze (в комбо с тонкими шарфами, байкерскими куртками и марантами).
В эру оверсайз-балахонов Balenciaga мода на скинни пошла на спад, однако с появлением оземпика на подиум все чаще стали возвращаться ультрафеминные силуэты. Первой глобальную тенденцию заметила Миучча Прада в Miu Miu и в сезоне FW'24 предложила носить вместо привычных палаццо (хорошо забытые) узкие джинсы. Монтажная склейка — теперь даже патриархи оверсайза Демна и Гленн Мартенс предлагают снова достать скинни и надеть их вместе с ботфортами (что? да!).
Мы не призываем моментально отказываться от любимых клешей и буткатов, однако присмотреться к старым-добрым скинни все же стоит: летом они хороши в сочетании с трендовыми слингбэками, палубными туфлями и вьетнамками на каблуке, а в похолодание запросто выступят в дуэте с кожаными оверсайз-косухами и клетчатыми рубашками. Лучший черный скинни-деним найден у IRO, конвенциональные оттенки синего берем у BLCV (русский Diesel!) и Re/Done (есть у нас дома в Петербурге — в бутике «День и Ночь»), а за самой белоснежной джинсой идем к Saint Laurent в ДЛТ.
Раздаем авангард в стеганых Diesel, а для трендового офискора носим брюки To Be Blossom в комбинации с тремя голубыми рубашками за раз (либо с клетчатой рубашкой в комбо с белоснежным топом и жакетом). Осваиваем искусство многослойности и сочетаем скинни с мини-юбкой (как у Diesel). Спешим на «Пикник Афиши» (впервые в Петербурге!) в гранжевых Calzedonia — в лучших фестивальных традициях миксуем с платьями-сетками, пестрыми платками-топами и галлюциногенными рубашками (альтернатива кислотным!).
Амбассадор «героинового шика» Кейт Мосс с ноги врывается в эру «оземпикового шика» — в скинни, ботфортах, пушистой шубе и с сумкой Balenciaga City (новая-старая it-bag)
Стилист Ирина Дубина носит джинсы из секонд-хенда с рубашкой Y/Project и мужской курткой Zara
Фэшн-инфлюэнсер Анук Ив припасла для скинни-лука молочный жакет, акцентное колье, шоколадный багет и остроносые лодочки
Стайлинг-худрук Miu Miu Лотта Волкова комбинирует скинни-джинсы с пэчворк-топом Hodakova из поживших бра и серым кардиганом, накинутым на плечи
Модель Таня Чурбанова в лукбуке ALL-IN (стилизован Лоттой Волковой) примерила скинни с белым кружевным топом и массивными гранж-сапогами
Фэшн-инфлюэнсер Лара Виолетта носит скинни с трендовым лео-жакетом и гранжевыми клогами в люверсах
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