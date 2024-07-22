Триумфальное возвращение скинни! Как самые спорные джинсы стали самыми горячими?

Придуманные Wrangel в 1960-х годах из смеси полиэстера и хлопка, скинни прижились в гардеробах Мика Джаггера и Джулии Робертс, а также стали модным символом сексуальной революции второй половины XX века — достаточно вспомнить неоднозначную рекламу Calvin Klein с 14-летней Брук Шилдс в джинсах в обтяг. Пик популярности обтягивающих джинсов пришелся на конец 2000-х, когда скинни стали ключевым атрибутом хипстерской эстетики Indie Sleaze (в комбо с тонкими шарфами, байкерскими куртками и марантами).

В эру оверсайз-балахонов Balenciaga мода на скинни пошла на спад, однако с появлением оземпика на подиум все чаще стали возвращаться ультрафеминные силуэты. Первой глобальную тенденцию заметила Миучча Прада в Miu Miu и в сезоне FW'24 предложила носить вместо привычных палаццо (хорошо забытые) узкие джинсы. Монтажная склейка — теперь даже патриархи оверсайза Демна и Гленн Мартенс предлагают снова достать скинни и надеть их вместе с ботфортами (что? да!).