«В московском торговом центре "Каширская плаза" магазин, согласно объявлению, "окончательно закрыт". При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. На Тверской же флагман продолжает работать. Во всех оставшихся точках проходит массовая распродажа товара, ранее выгруженного со складов», – сообщает издание.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников на рынке торговой недвижимости сообщал, что до конца октября компания H&M, которая также управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока. В Центральной России сворачивать бизнес ритейлер будет постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов.

H&M объявил о прекращении работы в России в июле. В отличие от ритейлера LPP шведская компания решила не продавать свой российский бизнес, а полностью покинуть рынок. В августе магазины H&M открылись для финальной распродажи.