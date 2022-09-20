Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников на рынке торговой недвижимости, до конца октября компания H&M, которая также управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока. В Центральной России сворачивать бизнес ритейлер будет постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов.

Ранее стало известно, что H&M оплатил арендные платежи на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице в Москве. Как утверждает источник издания, в некоторых локациях столицы ритейлер продлевает договоры аренды до конца года.

По мнению директора департамента торговой недвижимости Accent Capital Светланы Кузьминой, после ухода H&M собственникам торговых центров в Сибири и на Дальнем Востоке будет непросто найти замену. «Региональная специфика еще больше усложнит задачу, поскольку для того, чтобы зайти на новый для себя локальный рынок, потенциальным арендаторам придется развивать там собственную логистику, что достаточно затратно», — считает она. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает: освободившиеся площади могут занять местные бренды, которым будет проще наладить логистику и поставки товара, однако весь процесс займет от полугода до года.

По данным руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, сегодня на магазины H&M в регионах претендуют в основном российские бренды Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela), Lime, «Снежная королева», а также сеть «Золотое яблоко». Подтвердили информацию эксперта только в Melon Fashion Group, отметив, что следят за состоянием рынка и рассматривают различные варианты развития.

Напомним, ранее СМИ назвали дату окончательного закрытия магазинов H&M в России — по данным Mash, это произойдет 30 ноября. Однако позже официальные представители компании эту информацию опровергли.