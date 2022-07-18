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UPD: СМИ сообщали о планах H&M запустить финальную распродажу с начала августа. В компании эту информацию не подтверждают

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H&M планируют открыть магазины для финальной распродажи перед окончательным уходом из России. Это произойдет 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Магазины будут постепенно открываться с указанной даты. Они продолжать функционировать, пока не будет распродана большая часть запасов.

UPD: Однако в H&M Россия уточнили The Blueprint, что «точной даты открытия магазинов не было [объявлено]» (обновлено 15:23).

Sorbis / Shutterstock.com

«Все магазины H&M, H&M Home, COS, ARKET, Monki, Other Stories, Weekday будут временно открыты в течение августа. Процесс открытия будет проходить поэтапно. Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что H&M прекращает работу в России. В отличие от ретейлера LPP шведская компания решила не продавать свой российский бизнес, а полностью покинуть рынок. Сообщение об этом появилось на сайте H&M.

В официальном заявлении H&M поблагодарили своих российских сотрудников и клиентов: «Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать нашу деятельность в России. Мы глубоко опечалены тем, как это решение отразится на наших сотрудниках, и благодарны им за проделанную работу. Также мы хотим сказать спасибо нашим клиентам».

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