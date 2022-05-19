Магазины брендов Reserved и House откроются в ближайшие выходные. Владелец магазинов продает бизнес китайскому консорциуму

В компани не назвали, кому конкретно продают бизнес. Однако известно, что у нового владельца не будет прав на использование товарных знаков и брендов.

«В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP SA, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании», — говорится в сообщении компании.

Это значит, что новый владелец сможет распродать остатки товаров, а после переименовать магазины в новые бренды и продавать там уже свою продукцию.

Напомним, магазины LPP временно приостановили работу 30 марта. До этой даты в компании «заморозили» доставку товаров в Россию, все инвестиции и планы по развитию, а также прекратила онлайн-продажи всех своих брендов. А в конце апреля в компании заявили о намерении продать все подразделения в стране.