Магазины брендов Reserved и House откроются в ближайшие выходные. Владелец магазинов продает бизнес китайскому консорциуму

Польский ретейлер LPP, который владеет брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay продает российский бизнес китайскому консорциуму. Его первые магазины откроются в ближайшие выходные.
В компани не назвали, кому конкретно продают бизнес. Однако известно, что у нового владельца не будет прав на использование товарных знаков и брендов.
«В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP SA, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании», — говорится в сообщении компании.
Это значит, что новый владелец сможет распродать остатки товаров, а после переименовать магазины в новые бренды и продавать там уже свою продукцию.
Напомним, магазины LPP временно приостановили работу 30 марта. До этой даты в компании «заморозили» доставку товаров в Россию, все инвестиции и планы по развитию, а также прекратила онлайн-продажи всех своих брендов. А в конце апреля в компании заявили о намерении продать все подразделения в стране.
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