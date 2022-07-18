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H&M окончательно уходят из России

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H&M прекращает работу в России. В отличие от ретейлера LPP шведская компания решила не продавать свой российский бизнес, а полностью покинуть рынок. Сообщение об этом появилось на сайте H&M.

Shutterstock

В официальном заявлении H&M поблагодарили своих российских сотрудников и клиентов: «Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать нашу деятельность в России. Мы глубоко опечалены тем, как это решение отразится на наших сотрудниках, и благодарны им за проделанную работу. Также мы хотим сказать спасибо нашим клиентам».

Перед тем, как окончательно покинуть Россию, H&M устроят распродажу оставшихся вещей, обуви и косметики. Распродажа пройдет офлайн, специально для этого магазины бренда откроются на неопределенный срок. Когда — пока неизвестно.

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