H&M окончательно уходят из России

В официальном заявлении H&M поблагодарили своих российских сотрудников и клиентов: «Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать нашу деятельность в России. Мы глубоко опечалены тем, как это решение отразится на наших сотрудниках, и благодарны им за проделанную работу. Также мы хотим сказать спасибо нашим клиентам».

Перед тем, как окончательно покинуть Россию, H&M устроят распродажу оставшихся вещей, обуви и косметики. Распродажа пройдет офлайн, специально для этого магазины бренда откроются на неопределенный срок. Когда — пока неизвестно.