СМИ назвали дату окончательного закрытия магазинов H&M в России

«Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30 ноября, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования)», — говорится в письме, которое приводит издание. Также в нем сообщается о начислении компенсации сотрудникам — они получат ее в декабре, когда «полностью будет закрыт магазин». За 30 дней до этого с каждым будет подписано расторжение трудового договора.

По информации издания, объем поставок упал в 3-4 раза. «Директора говорят: с нынешним спросом тренчей, трусов и прочего хватит на 7 недель, пока не продадут вообще все. В маленьких региональных магазинах расклеивают постеры с датой закрытия», — пишет Mash.

H&M объявил о прекращении работы в России в июле. В отличие от ритейлера LPP шведская компания решила не продавать свой российский бизнес, а полностью покинуть рынок. В августе магазины H&M открылись для финальной распродажи. В день открытия H&M в «Галерее» выстроилась очередь, растянувшаяся до Московского вокзала: люди ждали момента, когда можно будет войти в магазин, прямо на улице.