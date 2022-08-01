Магазин H&M в Петербурге планируют открыть 3 августа. Рассказываем, где именно

Флагманский магазин шведской сети H&M возобновит работу в Петербурге. Это произойдет 3 августа в ТРК «Галерея». Об этом стало известно из telegram-канала торгового комплекса.
«Магазин будет работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — отмечается в заявлении. Как пишет «Фонтанка», в магазине ведется активная подготовка к открытию, сотрудники наводят порядок.
Ранее сообщалось, что H&M прекращает работу в России. В отличие от ретейлера LPP шведская компания решила не продавать свой российский бизнес, а полностью покинуть рынок. Сообщение об этом появилось на сайте H&M.
Позже стало известно, что H&M планируют открыть магазины для финальной распродажи перед окончательным уходом из России в августе. Магазины будут постепенно открываться и продолжат функционировать, пока не распродадут большую часть запасов.
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