Магазин H&M в Петербурге планируют открыть 3 августа. Рассказываем, где именно

«Магазин будет работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — отмечается в заявлении. Как пишет «Фонтанка», в магазине ведется активная подготовка к открытию, сотрудники наводят порядок.

Ранее сообщалось, что H&M прекращает работу в России. В отличие от ретейлера LPP шведская компания решила не продавать свой российский бизнес, а полностью покинуть рынок. Сообщение об этом появилось на сайте H&M.

Позже стало известно, что H&M планируют открыть магазины для финальной распродажи перед окончательным уходом из России в августе. Магазины будут постепенно открываться и продолжат функционировать, пока не распродадут большую часть запасов.