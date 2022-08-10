Да будет секс! 55 ну очень сексуальных вещей: от корсетов до мини-юбок

Ваше тело — ваше дело. И если тело хочется облачать в откровенные наряды — дерзайте. Советуем пять десятков сексуальных вещей, которые можно смело носить не только на летние вечеринки, но и на летние прогулки. Следуем fashion-заветам Меган Фокс и Дуа Липы и сочетаем экстремальные мини с кроп-топами, бра и корсетами.
Восприятие откровенных и подчеркнуто сексуальных нарядов в обществе изменилось за последние пару лет. Благодарить за это нужно бодипозитивное движение, а также его активистов и представителей. Скрепы и стереотипы, связанные с женской (да и мужской) сексуальностью ослабели, и демонстрация тела (любого!) стала нормой. Контекст изменился, форма осталась. Интерес к телесным образам, кроме того, связан с селебрити, которые появляются в голых платьях на ковровых дорожках (вспоминаем Меган Фокс, Зои Кравиц и других), недавней коллаборацией Jean Paul Gaultier и Лотты Волковой (в которую вошли платья с принтами, имитирующими голое тело, юбки с вырезами на ягодицах, бра-конусы) и, конечно, с неутихающим трендом на нулевые (с их мини-юбками, низкой посадкой и телесностью).
Бра, корсеты и топы
Alexander Mcqueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 182 500 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 950 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 212 000 руб.
Топ Charo Ruiz, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 26 600 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 800 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 11 550 руб.
Rozie Corsets, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 44 100 руб.
'Rishi, Чкаловский пр., 15, лит. А, 6 400 руб.
Self Portrait, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 14 999 руб.
Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 42 675 руб.
Верный способ оголиться — использовать в образе корсет, бра или топ. Предлагаем попробовать все три варианта. Выбрать что-то нежное или, наоборот, маскулинное — решать вам. Подчеркнут сексуальность шнуровка, вырезы, тонкие лямки, прозрачные ткани и уже упомянутые принты с имитацией тела.
Mugler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 270 руб.
post post scriptum, интернет-магазин, 128 €
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 700 руб.
The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а6 12 500 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.
404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 16 650 руб.
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 950 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 14 420 руб.
Svoya, интернет-магазин, 6 500 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.
Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 900 руб.
Pietro Brunelli, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 6 999 руб.
Шорты, легинсы и джинсы
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 156 500 руб.
Dolce & Gabbana. ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 550 руб.
Mugler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 480 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 12 200 руб.
Svoya, интернет-магазин, 10 000 руб.
Charo Ruiz, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 20 299 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 29 750 руб.
Myfo Actitude«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 000 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 599 руб.
Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 950 руб.
SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 520 руб.
Когда-то шорты-трусы были неоднозначной вещью, но все изменилось. Их главный прославитель — Энтони Ваккарелло — креативный директор Saint Laurent. Дизайнер знает все о сексульности, поэтому всецело доверяем ему. Кроме микроскопических шорт берем на заметку легинсы с прозрачными вставками, джинсы с разрезами на низкой посадке и обтягивающие комбинезоны.
Платья
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 363 500 руб.
Knitlubov, интернет магазин, 300 $
Mugler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 189 000 руб.
404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 26 530 руб.
Платье Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 700 руб.
Rasario, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 111 328 руб.
Gods of fame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 57 600 руб.
Giuseppe di Morabito, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 54 600 руб.
Alexander Wang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 109 000 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.
Здесь конечно не обошлось без Mugler. Оголять, но не объективировать женщин начал сам легендарный Тьерри Мюглер, и дело его живет по сей день. Тому доказательства — платья из нашей подборки. С сексуальностью и телесностью успешно работают как и другие модные дома — Balmain, Jacquemus, Alexander Wang, так и локальные марки — 404 NOT FOUND и Knitlubov (вязаное платье, акцентирующее внимание на ягодицах, — наш мастхэв).
Юбки
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 229 500 руб.
post post scriptum, интернет-магазин, 108 €
Diesel, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 900 руб.
Subterranei, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 13 600 руб.
Gods of fame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 36 000 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 28 600 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.
404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 10 500 руб.
Svoya, интернет-магазин, 8 500 руб.
Разговор о сексуальности невозможен без упоминания мини-юбок. Джинсовые, блестящие, кожаные, латексные, короткие — твои. Опять же, советуем обратить внимание на акцентные детали: молнии во всю длину юбки, завязки, ассиметричные элементы и встроенное выглядывающее белье.
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