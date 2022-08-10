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Да будет секс! 55 ну очень сексуальных вещей: от корсетов до мини-юбок

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Ваше тело — ваше дело. И если тело хочется облачать в откровенные наряды — дерзайте. Советуем пять десятков сексуальных вещей, которые можно смело носить не только на летние вечеринки, но и на летние прогулки. Следуем fashion-заветам Меган Фокс и Дуа Липы и сочетаем экстремальные мини с кроп-топами, бра и корсетами.

Noam Galai/Getty Images for MTV/ViacomCBS, Jamie McCarthy/Getty Images for MTV/ ViacomCBS

Меган Фокс в голом платье Mugler на MTV Video Awards

архивы пресс-служб

Платье из коллаборации Jean Paul Gaultier x Лотта Волкова

архивы пресс-служб

Blumarine Pre-Fall 2022

Восприятие откровенных и подчеркнуто сексуальных нарядов в обществе изменилось за последние пару лет. Благодарить за это нужно бодипозитивное движение, а также его активистов и представителей. Скрепы и стереотипы, связанные с женской (да и мужской) сексуальностью ослабели, и демонстрация тела (любого!) стала нормой. Контекст изменился, форма осталась. Интерес к телесным образам, кроме того, связан с селебрити, которые появляются в голых платьях на ковровых дорожках (вспоминаем Меган Фокс, Зои Кравиц и других), недавней коллаборацией Jean Paul Gaultier и Лотты Волковой (в которую вошли платья с принтами, имитирующими голое тело, юбки с вырезами на ягодицах, бра-конусы) и, конечно, с неутихающим трендом на нулевые (с их мини-юбками, низкой посадкой и телесностью). 

Бра, корсеты и топы

архивы пресс-служб

Alexander Mcqueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 182 500 руб.

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 950 руб.

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 212 000 руб.

архивы пресс-служб

Топ Charo Ruiz, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 26 600 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 800 руб.

архивы пресс-служб

Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 11 550 руб.

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Rozie Corsets, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 44 100 руб.

архивы пресс-служб

'Rishi, Чкаловский пр., 15, лит. А, 6 400 руб.

архивы пресс-служб

Self Portrait, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 14 999 руб.

архивы пресс-служб

Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 42 675 руб.

Верный способ оголиться — использовать в образе корсет, бра или топ. Предлагаем попробовать все три варианта. Выбрать что-то нежное или, наоборот, маскулинное — решать вам. Подчеркнут сексуальность шнуровка, вырезы, тонкие лямки, прозрачные ткани и уже упомянутые принты с имитацией тела.

архивы пресс-служб

Mugler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 270 руб.

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post post scriptum, интернет-магазин, 128 €

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Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 700 руб.

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The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а6 12 500 руб.

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.

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404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 16 650 руб.

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Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 950 руб.

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Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 14 420 руб.

архивы пресс-служб

Svoya, интернет-магазин, 6 500 руб.

архивы пресс-служб

Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 900 руб.

архивы пресс-служб

Pietro Brunelli, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 6 999 руб.

Шорты, легинсы и джинсы

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 156 500 руб.

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Dolce & Gabbana. ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 550 руб.

архивы пресс-служб

Mugler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 46 480 руб.

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Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 12 200 руб.

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Svoya, интернет-магазин, 10 000 руб.

архивы пресс-служб

Charo Ruiz, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 20 299 руб.

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.

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Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 29 750 руб.

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Myfo Actitude«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 000 руб.

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Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 599 руб.

архивы пресс-служб

Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 950 руб.

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SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 520 руб.

Когда-то шорты-трусы были неоднозначной вещью, но все изменилось. Их главный прославитель — Энтони Ваккарелло — креативный директор Saint Laurent. Дизайнер знает все о сексульности, поэтому всецело доверяем ему. Кроме микроскопических шорт берем на заметку легинсы с прозрачными вставками, джинсы с разрезами на низкой посадке и обтягивающие комбинезоны.

Платья 

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Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 363 500 руб.

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Knitlubov, интернет магазин, 300 $

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Mugler, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 189 000 руб.

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404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 26 530 руб.

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Платье Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 700 руб. 

архивы пресс-служб

Rasario, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 111 328 руб.

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Gods of fame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 57 600 руб.

архивы пресс-служб

Giuseppe di Morabito, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 54 600 руб.

архивы пресс-служб

Alexander Wang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 109 000 руб.

архивы пресс-служб

Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.

Здесь конечно не обошлось без Mugler. Оголять, но не объективировать женщин начал сам легендарный Тьерри Мюглер, и дело его живет по сей день. Тому доказательства — платья из нашей подборки. С сексуальностью и телесностью успешно работают как и другие модные дома — Balmain, Jacquemus, Alexander Wang, так и локальные марки — 404 NOT FOUND и Knitlubov (вязаное платье, акцентирующее внимание на ягодицах, — наш мастхэв).

Юбки

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 229 500 руб.

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post post scriptum, интернет-магазин, 108 €

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Diesel, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 900 руб.

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Subterranei, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 13 600 руб.

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Gods of fame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 36 000 руб.

архивы пресс-служб

Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 28 600 руб.

архивы пресс-служб

Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 10 500 руб.

архивы пресс-служб

Svoya, интернет-магазин, 8 500 руб.

Разговор о сексуальности невозможен без упоминания мини-юбок. Джинсовые, блестящие, кожаные, латексные, короткие — твои. Опять же, советуем обратить внимание на акцентные детали: молнии во всю длину юбки, завязки, ассиметричные элементы и встроенное выглядывающее белье. 

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