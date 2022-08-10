Да будет секс! 55 ну очень сексуальных вещей: от корсетов до мини-юбок

Восприятие откровенных и подчеркнуто сексуальных нарядов в обществе изменилось за последние пару лет. Благодарить за это нужно бодипозитивное движение, а также его активистов и представителей. Скрепы и стереотипы, связанные с женской (да и мужской) сексуальностью ослабели, и демонстрация тела (любого!) стала нормой. Контекст изменился, форма осталась. Интерес к телесным образам, кроме того, связан с селебрити, которые появляются в голых платьях на ковровых дорожках (вспоминаем Меган Фокс, Зои Кравиц и других), недавней коллаборацией Jean Paul Gaultier и Лотты Волковой (в которую вошли платья с принтами, имитирующими голое тело, юбки с вырезами на ягодицах, бра-конусы) и, конечно, с неутихающим трендом на нулевые (с их мини-юбками, низкой посадкой и телесностью).