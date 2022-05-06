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Jean Paul Gaultier и стилист Лотта Волкова выпустили совместную коллекцию

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Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт

В эпоху, когда коллаборацией не удивить, Jean Paul Gaultier и Лотта Волкова представили отличный результат совместной работы. Коллаборация стилиста и модного дома объединила культовые визуальные коды бренда, отсылки к его архивам и знаковые стилистические приемы Лотты Волковой. Кампейн коллекции, конечно, тоже стилизовала она сама.

Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт
Джонни Дюфорт

Среди вещей коллаборации Jean Paul Gaultier x Лотта Волкова — платья с принтами, имитирующими голое тело, знаковые для Жан-Поля Готье бра-конусы, легинсы, костюмы с неожиданными вырезами (например, на ягодицах), сексуальные мини-платья, укороченная дубленка с рукавами-фонариками. Особый восторг — туфли на шипах, которые цитируют архивную модель обуви Jean Paul Gaultier 1993 года.

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