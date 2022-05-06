Jean Paul Gaultier и стилист Лотта Волкова выпустили совместную коллекцию

В эпоху, когда коллаборацией не удивить, Jean Paul Gaultier и Лотта Волкова представили отличный результат совместной работы. Коллаборация стилиста и модного дома объединила культовые визуальные коды бренда, отсылки к его архивам и знаковые стилистические приемы Лотты Волковой. Кампейн коллекции, конечно, тоже стилизовала она сама.