Jean Paul Gaultier и стилист Лотта Волкова выпустили совместную коллекцию

В эпоху, когда коллаборацией не удивить, Jean Paul Gaultier и Лотта Волкова представили отличный результат совместной работы. Коллаборация стилиста и модного дома объединила культовые визуальные коды бренда, отсылки к его архивам и знаковые стилистические приемы Лотты Волковой. Кампейн коллекции, конечно, тоже стилизовала она сама.
Среди вещей коллаборации Jean Paul Gaultier x Лотта Волкова — платья с принтами, имитирующими голое тело, знаковые для Жан-Поля Готье бра-конусы, легинсы, костюмы с неожиданными вырезами (например, на ягодицах), сексуальные мини-платья, укороченная дубленка с рукавами-фонариками. Особый восторг — туфли на шипах, которые цитируют архивную модель обуви Jean Paul Gaultier 1993 года.
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