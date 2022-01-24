10 легендарных работ Тьерри Мюглера — модельера, который одел женщин в кожу и латекс, но не объективировал их

Основатель модного дома Mugler, режиссер, создатель фэшн-показов в формате спектаклей и революционер — это все про французского модельера Тьерри Мюглера. Дизайнер работал с явной феминностью, откровенностью и сексуальностью, культивировал образ роковой женщины, одел ее в кожу и латекс. И все это не через объективацию, а через полную свободу распоряжаться собственным телом. В день, когда стало известно о смерти модельера, вспоминаем работы легендарного Мюглера: от бикини из меха до образов кутюрных коллекций.