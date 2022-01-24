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10 легендарных работ Тьерри Мюглера — модельера, который одел женщин в кожу и латекс, но не объективировал их

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Основатель модного дома Mugler, режиссер, создатель фэшн-показов в формате спектаклей и революционер — это все про французского модельера Тьерри Мюглера. Дизайнер работал с явной феминностью, откровенностью и сексуальностью, культивировал образ роковой женщины, одел ее в кожу и латекс. И все это не через объективацию, а через полную свободу распоряжаться собственным телом. В день, когда стало известно о смерти модельера, вспоминаем работы легендарного Мюглера: от бикини из меха до образов кутюрных коллекций.

ANL/Shutterstock

Меховое бикини Mugler, 1991 год

Neville Marriner/ANL/Shutterstock

Доспехи Mugler, 1995 год

Ken Towner/ANL/Shutterstock

Показ Mugler в Париже, 1989 год

ANL/Shutterstock

Иман на показе Mugler, 1990 год

Steve Wood/Shutterstock

Кутюрная коллекция Mugler 1998 года

Mark Large/Daily Mail/Shutterstock

Модель и муза Тьерри Мюглера Джерри Холл на показе модного дома в 1998 году

Shutterstock

Клаудия Шиффер на показе Mugler в 1995 году

Shutterstock

Показ Mugler в Париже, 1995 год

Cavan Pawson/Evening Standard/Shutterstock

Кутюрная коллекция Mugler, 1999 год

Mark Large/Daily Mail/Shutterstock

Коллекция Mugler осень-зима 2001-2002

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