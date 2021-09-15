Голое платье — тренд ковровых дорожек. В таком появилась Зои Кравиц на Met Gala и Меган Фокс на MTV Video Awards

Зои Кравиц и Меган Фокс, конечно, не первые, кто оделся в голое платье (вот такой вот оксюморон) для выхода на красную ковровую дорожку. Однако минувшие Met Gala, MTV Video Awards и Венецианский кинофестиваль показали, что голые платья стали отдельной тенденцией светских событий последнего месяца. Смотрите сами.
На прошедшем гала-вечере бала Института костюма в Метрополитен-музее не только Зои Кравиц выбрала максимально открытое платье. Образы с разной степенью оголенности продемонстрировали также Аня Рубик, Оливия Родриго (обе, как и Зои, в Saint Laurent), а также Кендалл Дженнер. И если в первых трех нарядах без труда читается сексуальная эстетика креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарело, то платье Дженнер — это оммаж Мэттью Уильямса на образ Одри Хепберн из фильма «Моя прекрасная леди» авторства самого Юбера де Живанши.
Победительница в номинации «самая голая», конечно, Меган Фокс. На MTV Video Awards актриса появилась в одновременно голом и мокром платье — кастоме от Mugler. И это тоже был оммаж, точнее, косплей на выход Роуз Макгоуэн 1998-го года. Сиара в своем прозрачном Tom Ford на фоне Меган Фокс смотрелась практически монашкой.
Голые платья были замечены и на Венецианском кинофестивале. Свои вариации на заданную тему показали актриса Саломе Дьюэлс, модель Раффаэлла Модуньо и Елена Кама.
Фото: Theo Wargo/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images, Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue, Noam Galai/Getty Images for MTV/ViacomCBS, Jamie McCarthy/Getty Images for MTV/ ViacomCBS, John Phillips/Getty Images, Vittorio Zunino Celotto/Getty Images, Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.