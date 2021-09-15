Голое платье — тренд ковровых дорожек. В таком появилась Зои Кравиц на Met Gala и Меган Фокс на MTV Video Awards

На прошедшем гала-вечере бала Института костюма в Метрополитен-музее не только Зои Кравиц выбрала максимально открытое платье. Образы с разной степенью оголенности продемонстрировали также Аня Рубик, Оливия Родриго (обе, как и Зои, в Saint Laurent), а также Кендалл Дженнер. И если в первых трех нарядах без труда читается сексуальная эстетика креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарело, то платье Дженнер — это оммаж Мэттью Уильямса на образ Одри Хепберн из фильма «Моя прекрасная леди» авторства самого Юбера де Живанши.