Голое платье — тренд ковровых дорожек. В таком появилась Зои Кравиц на Met Gala и Меган Фокс на MTV Video Awards

Фото: Theo Wargo/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images, Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue, Noam Galai/Getty Images for MTV/ViacomCBS, Jamie McCarthy/Getty Images for MTV/ ViacomCBS, John Phillips/Getty Images, Vittorio Zunino Celotto/Getty Images, Vittorio Zunino Celotto/Getty Images