Топ-10 винтажных магазинов и секонд-хендов Петербурга, в которых точно нужно побывать

«Путилов Лофт», ул. Рузовская 10-12, 1 этаж

Винтажный салон-магазин OFF появился в Петербурге еще до того, как все все инфлюенсеры, стилисты и трендсеттеры поняли, что винтаж — это дико круто. OFF создали номинанты премии «Собака.ru» Best Dressed Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева в далеком 2003 году. С тех пор кладовые владельцев магазина не только не опустели, а не перестают пополняться новыми и без преувеличения музейными экспонатами! В OFF можно найти китайские блузы, баварские юбки и японские кимоно, так сказать, от производителя. Новичкам в винтаже помогут сориентироваться сами Алексей и Екатерина, ведь инстаграм их магазина — сплошной мудборд, который подскажет, как и с чем носить бархатные пиджаки и туфли времен Греты Гарбо.