Топ-10 винтажных магазинов и секонд-хендов Петербурга, в которых точно нужно побывать

Где можно найти туфли времен Греты Гарбо, архивного Helmut Lang, кутюр от Thierry Mugler и кастомизированный классический тренч no name? «Собака.ru» отрывает от сердца гид по таким разным, но одинаково стоящим винтажным магазинам и секондам, в которе стоит заглянуть как петербуржцу, так и туристу.
«Путилов Лофт», ул. Рузовская 10-12, 1 этаж
Винтажный салон-магазин OFF появился в Петербурге еще до того, как все все инфлюенсеры, стилисты и трендсеттеры поняли, что винтаж — это дико круто. OFF создали номинанты премии «Собака.ru» Best Dressed Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева в далеком 2003 году. С тех пор кладовые владельцев магазина не только не опустели, а не перестают пополняться новыми и без преувеличения музейными экспонатами! В OFF можно найти китайские блузы, баварские юбки и японские кимоно, так сказать, от производителя. Новичкам в винтаже помогут сориентироваться сами Алексей и Екатерина, ведь инстаграм их магазина — сплошной мудборд, который подскажет, как и с чем носить бархатные пиджаки и туфли времен Греты Гарбо.
Komistorre01
Если вы — охотник за Old Céline, то инстаграм-магазин Komistorre01 должен быть у вас в закладках. Обувь, платья, свитера, верхняя одежда авторства прежнего креативного директора бренда Фиби Файло здесь в избытке. Настоящую сокровищницу для адептов минимализма создала художница Оксана Пономарева, которая называет аккаунт Komistorre01 — «мой концепт-стор». Не поспоришь — в него идут с четким визуальным запросом, а именно за лаконичным стилем «как в украинском Воге», который воплощает сама Оксана. Кроме Old Céline в интсаграм-магазине десяток других люксовых брендов: Ann Demeulemeester, Louis Vuitton, Hermes, Balenciaga и прошлые коллекции Bottega Veneta.
Переулок Антоненко, 5, вторая парадная
Тот случай, когда концепция винтажного магазина не уступает его ассортименту. Зайдите в инстаграм OldBaby и убедитесь сами! В аккаунте своего детища создательница магазина Анна Вас транслирует собственные ценности и идеи, при этом не забывая о мощном визуале, который маркетологи точно назвали бы продающим. Глядя на Анну в розовой шубе невозможно не захотеть приобрести такую же и немедленно. Или любую другую вещь: от комбинезона из 90-ых до кителя с нашивками из пайеток.
ул. Рубинштейна, 36
Уютный магазин с архивами Helmut Lang и вещами из 90-х. Создала обитель качественного и редкого винтажа Алина Димитрова, которая не только показывает, но и подробно рассказывает о вещах: их составе, внешнем виде, деталях, происхождении и бэкграунде. В инстаграме секонда вообще часто проходит ликбез по истории моды с архивными кадрами показов. Тут точно знают (и расскажут вам!) из какой коллекции и эпохи какого креативного директора пиджак Jil Sander, по каким приметам можно определить дизайн Miu Miu и каким годом датировано винтажное французское платье.
FLEUR
Самый петербургский из всех петербургских винтажных магазинов пока работает только онлайн. Однако локацию FLEUR без труда определит любой житель России — ассортимент магазина такой же разный, как и стиль петербуржцев. Тут можно найти и романтичные платья-комбинации с цветочным принтом, и богемные блузы в викторианской стиле с воротником-стойком и рукавами-фонариками, и классические песочные тренчи, и объемные грубые кожаные куртки.
Культурное пространство NoMER, Владимирский пр., 1/47
В начале мая в доме К. П. Палкина на Невском, 47 открылся второй «Пиф-Паф Supershop» и если вы там еще не были — зря. Один из главных городских комиссионных магазинов с вещами люксовых брендов от фэшиониста Петербурга хорош не только интерьером, в котором объединены историческая отделка, детали декора 19 века, отреставрированная винтажная мебель и живые растения. Лоты «Пиф-Паф Supershop», среди которых одежда и аксессуары Raf Simons, Dior и Celine, представляют особую модную и не менее культурную ценность.
Крестовский остров, Динамо пр., 2Б
В 2017 году коллекционерка эксклюзивного винтажа и номинантка премии Best Dressed в Петербурге Лидия Метельская открыла свой бутик Meowshka Vintage, объединивший в настоящее комьюнити всех, кто увлечен кутюрной модой. У Лидии можно найти редкие экземпляры, которые раньше было реально заполучить только на частных аукционах. Это кутюр с двадцатилетней историей от YSL, Ungaro, Nina Ricci, Emanuel Ungaro, Thierry Mugler, а также раритеты, найденные лично хозяйкой Meowshka Vintage в Европе и Америке.
V vintage store
Заглянуть в инстаграм-аккаунт V vintage store следует не только любителям винтажной одежды, но и охотникам за винтажными интерьерными вещицами. Например, чайным фарфоровым сервизом, подносом с блошиного рынка в Стамбуле, изящным блюдцем из Бухареста. Ну, и без винтажного Christian Dior, Hermes, Dries Van Noten тоже никуда. Ответственная за редкие находки — Варвара Яковлева — дочь Виктории Шеляговой, которая, к слову, тоже носит лоты из секонда Вари.
More is More
Искусствовед Анна Кольцова начала собирать свою коллекцию селективного винтажа с украшений, со временем пополнив сокровищницу премиальной одеждой и аксессуарами для дома. А если уж обратиться к самому началу истории, редкие вещи полюбились Анне еще в 13-летнем возрасте, когда она купила в Токио винтажные фотоаппарат, джинсы и жестяную коробочку от конфет. Сейчас More is More объединяет разные украшения: от сережек до заколок для волос, одежду, сумки и интерьерный декор, например, вазы и бутылки. К ним точно стоит приглядеться, как и к платью Dolce & Gabbana и сумке Fendi.
ул. Ломоносова, 10
Секонд-хенд с созвучным названием идеально подойдет тем, кто не гоняется за брендами, но гоняется за классными вещами. В магазине собраны стоящие no name находки вроде барского пальто из дубленной овчины, леопардовой шубы, бархатного пиджака или пиджака, кастомизированного в технике тай-дай. Но лукавить не будем, охотникам за брендами тоже найдется, чем поживиться: шарфом Coach, пальто Valentino, рубашкой Yves Saint Laurent. Бонусом — фотогеничный и атмосферный интерьер с ковром на полу.
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