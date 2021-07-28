Как Денис Шевченко, чуть не лишившись бизнеса, в 30 лет открыл десятый магазин сети GATE31 (в центре Москвы!) с выручкой в сотни миллионов рублей

Мое детство прошло в военном городке Остров Псковской области, я фактически вырос на рынке: мама занималась там перепродажей одежды. Папа, военный инженер, ремонтировал истребители, а когда вышел на пенсию, стал работать с мамой. Несмотря на это, я не умею продавать — ни товар, ни себя. Учился в сильной гимназии (моя классная руководительница сейчас преподает в школе при Кремле), но был двоечником. Приходилось нанимать репетиторов по всем предметам. Когда мне исполнилось 14, мы переехали в Псков, и я попал в обычную школу, стал получать четверки и пятерки. Там же я поступил в Политехнический институт на направление «Государственное и муниципальное управление» и на юридический факультет в Северо-Западную академию госслужбы при Президенте РФ, но бросил. Почему? Тогда я стал зарабатывать деньги и не мог постоянно ходить на лекции. Прикинув, во сколько мне «обойдется» сессия, понял, что это нерентабельно. Кроме того, я уже не видел ценности в том образовании. В Петербург я переехал из-за музыки: когда мы жили в Острове, туда на лето приезжали дети военных, числившиеся в петербургских училищах — Суворовском, Нахимовском, Можайском, — и они привозили диски с музыкой. Мой двоюродный брат открыл мне Daft Punk, DJ Boomer. Петербург казался супермодным городом. Первые деньги я заработал на продаже брендированной одежды из секонд-хендов в группе во ВКонтакте. В Пскове тяжело было найти что-то классное, но я отъезжал на 50 км от Пскова в Печору, Порхов, Дно: там за счет близости к Прибалтике можно было достать что-то годное вроде Lacoste или Fred Perry. Скупал по 300–400 рублей и продавал за 1000 Спустя пару лет таких заработков в сети я продал группу во ВКонтакте за тысячу долларов, а на вырученные деньги открыл интернет-магазин российских дизайнеров Russian Room. В 2012 году ни у кого из них не было онлайн-канала, и я стал площадкой для вещей Леонида Алексеева, Аси Мальберштейн, 0some2some, Pirosmani. Выручка доходила до 300 тысяч рублей в месяц, с дизайнеров я брал комиссию 30 %. Затем решил открыть офлайновый магазин. Вписываться в аренду, делать ремонт — кому-то это покажется странным, но мне тогда нужен был опыт. Интернет-магазин, просуществовавший три года, я закрыл. И вовремя: начали появляться маркет-плейсы Lamoda, KupiVIP, поглотившие маленьких интернет-игроков.