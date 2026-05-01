Как прошло шоу РЕ:Пассаж: Stas Lopatkin, Lizurá, Modername, 22 Nuances, «Кирпичи»

Важнейшее фэшн-событие апреля — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы (при поддержке Театра имени Комиссаржевской!) превратилась в самый большой в Петербурге подиум эвер (240 метров!), на котором 50 минут (!) дефилировали 150 моделей в остромодных тотал-луках восьми брендов-резидентов пространства.
В центре внимания новой коллекции TATA виртуоза ориенталистских отсылок Стаса Лопаткина — балетный шик начала XX века, льняные flowercore-принты (взяты с фарфоровых вах XVIII века!), двубортные пиджаки с вышивкой «Де жуи», ажурные передники (из бахмальского бархата!) и фэшн-авиарий из вышитых птиц (жар-птицы, фламинго, павлины и пингвины!).
Lizurá
В новом сезоне петербургский спец ледикора Лора Лизюра переодевает нас в white tie платья из шелкового поплина, нюдовые полупрозрачные рубашки из органзы и алые сеты для самых нарядных выходов на премьеру «Золотого ключика» в театре им. Комиссаржевской (10 мая!).
Фэшн-галерея Modername
Кружево, перышки и готический стейтмент-дрессинг — главные герои показа фэшн-бутика Modername (знают все про петербургский black tie шик!). Забираем в летний гардероб полупрозрачные кружевные блузы, переливающиеся кроп-жакеты и коктейльные вау-платья.
Бутик-галерея «Кирпичи»
Главный шоу-стоппер вечера — актер Илья Дель (читай: великий князь Мышкин в «Идиоте» режиссера Петра Шерешевского, а теперь — новейший супергерой труппы театра им. Комиссаржевской!), который закрыл шоу фэшн-галереи «Кирпичи» во главе с модельером Мариной Соколовой (собрали этнокалейдоскоп из локальных брендов, неистово переосмысляющих народно-вестименарные коды!). Говорим «да» номадкорным накидкам, графитовым сюртукам и гранжевому рваному денмиу (всегда!).
22 nuances
В новой коллекции «Пластикаж» худрук бренда 22 nuances Юлия Любомирова бросила вызов Iris Van Herpen и выдавала свою версию остромодного гардероба из неочевидных авангардистских материалов — прежде всего, пластика. Примеряем сверхмодные виниловые юбки и галоши, а также корсеты, инкрустированные полимерными вставками.
Дмитрий Абрамов
Генеральный директор инвестфонда Jensen Group
В искусстве, как и в жизни, все возможно при условии, что оно основано на любви», — сказал Марк Шагал, в музее которого нам посчастливилось побывать несколько дней назад. И это имеет прямое отношение к «Пассажу», потому что «Пассаж» — это про искусство. Именно поэтому мы начали наше мероприятие в Театре имени Комиссаржевской, который благодаря художественному руководителю Виктору Михайловича Минкову преобразился до неузнаваемости и вновь стал значительной величиной на театральной сцене Петербурга. «Пассаж» — это про любовь к традициям, к наследию, к нашим гостям, к нашей трансформации, к нашим дизайнерам. «Пассаж» — это про любовь дизайнеров к своему продукту, к своему бренду и, конечно, к своим клиентам.
