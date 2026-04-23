Показ РЕ:ПАССАЖ SS26: 240-метровый подиум (!), Юлия Матвиенко, Янис Чамалиди, Шорена Джинали, Кира Турчак и Анастасия Климова

В «Пассаже» отгремел RE:PASSAGE SS26 — показ, который на 50 минут превратил галерею от Невского проспекта до Итальянской улицы в самый длинный подиум города. По 240-метровому маршруту прошли 150 моделей — Илья Дель, Галина Голованова, Кристина Хачатрян — в тотал-луках восьми петербургских брендов-резидентов: JM Studio, IANIS CHAMALIDY, Free Age, Stas Lopatkin, Lizura, 22 nuances, Modername и «Кирпичи». Во front row собрались Татьяна Архипова, Мария Фурсова, Наталья Метелица, Мария Грудина и Полина Сидихина, а за нужный градус вечера отвечали ÇAVA Disco, которые взяли на себя и музыкальный сет, и настроение всего шоу.

Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Юлия Матвиенко
Доминика Климова, Анастасия Климова
Юлия Пашковская, Татьяна Архипова, Екатерина Галанова, Дмитрий Левин

Шорена Джинали
Янис Чамалиди
Кира Турчак
Илья Дель
Елена Плахтий
Мария Грудина
Полина Шевцова
Дмитрий Абрамов

Генеральный директор УК инвестфонда Jensen Group

«Пассаж» — это про искусство. Именно поэтому мы начали наше мероприятие в Театре имени Комиссаржевской, который благодаря художественному руководителю Виктору Михайловичу Минкову преобразился до неузнаваемости и вновь стал значительной величиной на театральной сцене Петербурга. «Пассаж» — это про любовь к традициям, к наследию, к нашим гостям, к нашей трансформации, к нашим дизайнерам. «Пассаж» — это про любовь дизайнеров к своему продукту, к своему бренду и, конечно, к своим клиентам.

Галина Голованова-Дворянкина
Сергей Луковский
Мария Фурсова
Татьяна Затравина
Марина Гисич
Сергей и Галина Макаровы

Полина Сидихина
Кирилл Раневский
Кристина Сасонко
Стас Лопаткин
Татьяна Неклюдова
София Беляева

 РЕ:ПАССАЖ сегодня рассказывает о локальном фэшн как о самостоятельной системе, где работают родные имена, коды и язык. Свои коллекции весны-лета 2026 года показали JM Studio, IANIS CHAMALIDY, Free Age, Stas Lopatkin, Lizura, 22 nuances, Modername и «Кирпичи» — те бренды, которые сегодня формируют лицо петербургской моды. В числе главных выходов — birdcore-платья с павлинами и пингвинами у Stas Lopatkin, летний трикотаж Free Age, ультрафеминные жакеты и полупрозрачные юбки JM Studio, монохромный номад-кутюр IANIS CHAMALIDY с гранд-шляпами, этношик «Кирпичей», точные плиссировки Lizura и statement-дрессинг 22 nuances и Modername. Подробнее о луках с показа читайте в репортаже редактора моды Полины Шевцовой.

Надежда Третьякова
Наталья Плеханова, Анастасия Дианова
Галина Линник, Анна Баззаева
Сергей Макаров, Елена Плахтий, Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Ольга Шамаева и Артем Балаев

Татьяна Тангирова
Виктор Минков

Валерий Дятлов
Евгения Игумнова и Владимир Крылов

Илья Дель
Мария Иванова и Мария Смирнова

Галина Положий

Постановку собрал легенда режиссуры модных показов Сергей Луковский — благодаря ему шоу воспринималось как цельное театральное высказывание. В этом и заключается идея РЕ:ПАССАЖ: проект, стартовавший в 2025 году в Российском этнографическом музее, стал частью стратегии перезапуска «Пассажа» как пространства, где собирается и развивается именно своя, петербургская мода. Его задача — собрать под одной крышей лучшие местные премиальные бренды, показать силу локальной модной сцены и закрепить за пространством статус своего аналога европейского универмага класса люкс.

Янис Чамалиди
Сергей Луковский, Татьяна Затравина
Кристина Хачатрян
Эльмира Тулебаева, Сергей Луковский, Юлия Матвиенко
Антон Нечипоренко
Александра Федо
Александра Столярова, Валерий Дятлов
Анастасия Петрук
Кристина Массон, Тима Шоки
Александра Столярова и Евгения Элькина

Дмитрий и Наталья Грозные

Алексей Гребенщиков, Надежда Третьякова

РЕ:ПАССАЖ встраивает моду в культурный контекст Петербурга через его собственные коды: театр, историческую галерею, городскую архитектуру и, главное, местных дизайнеров, которые делают эту сцену узнаваемой. Здесь мода становится частью петербургской идентичности, а «Пассаж» возвращает себе роль места, где коммерция и искусство существуют в одной экосистеме. И именно поэтому шоу работает как высказывание о городе, где все свое: от подиума до людей в первом ряду.

София Беляева, Александра Столярова

Ольга Маки
Анастасия Контарович
Елизавета Замарина и Елена Соколовская

София Парфенова
Мария Чеблакова
Анна Иванова

Вероника Носкова
Сергей Луковский, Лора Лизюра
Ирина Граф

Юлия и Евгений Блиновы, Анна Зотова, Дмитрий Абрамов

Весь вечер музыку ставили Cava Disco — за самыми нарядными вечеринками Петербурга стоят именно они. За микс-саунд отвечали Валера Дятлов, Александра Столярова, Валера Мелман и Текстура.

Дмитрий Левин, Татьяна Архипова, Екатерина Галанова

Оксана Томка

Екатерина Колчанова
Богдан Левицкий, Кристина Сасонко

Софья Муравьева

Алина Котосова

Кирилл Шушаков и Полина Колтунова

Александра Рогова

Полина Сидихина
Юлия Любомирова и ее коллекция 22 nuances

Партнер РЕ:ПАССАЖ «Бистротека» – новый гастрономический проект Дарьи Кузьмичевой (Cherchez la tarte, Catch 22) открывшийся на месте Cherchez Bistrot. «Бистротека» уже работает в техническом режиме и совсем скоро откроется официально.

Фото: Анастасия Большакова, Виталий Коликов и Екатерина Оленевская

Кирилл Раневский, Дмитрий Абрамов, София Парфенова Марина Гисич, Татьяна Архипова, Полина Сидихина, Илья Дель, Екатерина Галанова, Янис Чамалиди, Анастасия Климова, Мария Смирнова, Александра Столярова, Надежда Третьякова, Валерий Дятлов, Галина Голованова-Дворянкина, Екатерина Колчанова, Кристина Сасонко , Анастасия Дианова, Галина Линник, Александра Федо, Сергей Макаров, Полина Шевцова, Вероника Носкова, Кристина Массон, Мария Чеблакова, Антон Нечипоренко, Алексей Гребенщиков, Эльмира Тулебаева, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Татьяна Затравина, Дмитрий Грозный, Мария Фурсова, Юлия Матвиенко, Юлия Пашковская, Ольга Маки, Кира Турчак, Артем Балаев, Елена Плахтий, Кристина Хачатрян, Доминика Климова, Татьяна Тангирова, Сергей Луковский, Анастасия Петрук, Татьяна Неклюдова, Шорена Джинали, Наталья Плеханова, Тима Шоки, Анастасия Контарович, Стас Лопаткин

