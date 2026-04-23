Показ РЕ:ПАССАЖ SS26: 240-метровый подиум (!), Юлия Матвиенко, Янис Чамалиди, Шорена Джинали, Кира Турчак и Анастасия Климова

В «Пассаже» отгремел RE:PASSAGE SS26 — показ, который на 50 минут превратил галерею от Невского проспекта до Итальянской улицы в самый длинный подиум города. По 240-метровому маршруту прошли 150 моделей — Илья Дель, Галина Голованова, Кристина Хачатрян — в тотал-луках восьми петербургских брендов-резидентов: JM Studio, IANIS CHAMALIDY, Free Age, Stas Lopatkin, Lizura, 22 nuances, Modername и «Кирпичи». Во front row собрались Татьяна Архипова, Мария Фурсова, Наталья Метелица, Мария Грудина и Полина Сидихина, а за нужный градус вечера отвечали ÇAVA Disco, которые взяли на себя и музыкальный сет, и настроение всего шоу.
«Пассаж» — это про искусство. Именно поэтому мы начали наше мероприятие в Театре имени Комиссаржевской, который благодаря художественному руководителю Виктору Михайловичу Минкову преобразился до неузнаваемости и вновь стал значительной величиной на театральной сцене Петербурга. «Пассаж» — это про любовь к традициям, к наследию, к нашим гостям, к нашей трансформации, к нашим дизайнерам. «Пассаж» — это про любовь дизайнеров к своему продукту, к своему бренду и, конечно, к своим клиентам.
РЕ:ПАССАЖ сегодня рассказывает о локальном фэшн как о самостоятельной системе, где работают родные имена, коды и язык. Свои коллекции весны-лета 2026 года показали JM Studio, IANIS CHAMALIDY, Free Age, Stas Lopatkin, Lizura, 22 nuances, Modername и «Кирпичи» — те бренды, которые сегодня формируют лицо петербургской моды. В числе главных выходов — birdcore-платья с павлинами и пингвинами у Stas Lopatkin, летний трикотаж Free Age, ультрафеминные жакеты и полупрозрачные юбки JM Studio, монохромный номад-кутюр IANIS CHAMALIDY с гранд-шляпами, этношик «Кирпичей», точные плиссировки Lizura и statement-дрессинг 22 nuances и Modername. Подробнее о луках с показа читайте в репортаже редактора моды Полины Шевцовой.
Постановку собрал легенда режиссуры модных показов Сергей Луковский — благодаря ему шоу воспринималось как цельное театральное высказывание. В этом и заключается идея РЕ:ПАССАЖ: проект, стартовавший в 2025 году в Российском этнографическом музее, стал частью стратегии перезапуска «Пассажа» как пространства, где собирается и развивается именно своя, петербургская мода. Его задача — собрать под одной крышей лучшие местные премиальные бренды, показать силу локальной модной сцены и закрепить за пространством статус своего аналога европейского универмага класса люкс.
РЕ:ПАССАЖ встраивает моду в культурный контекст Петербурга через его собственные коды: театр, историческую галерею, городскую архитектуру и, главное, местных дизайнеров, которые делают эту сцену узнаваемой. Здесь мода становится частью петербургской идентичности, а «Пассаж» возвращает себе роль места, где коммерция и искусство существуют в одной экосистеме. И именно поэтому шоу работает как высказывание о городе, где все свое: от подиума до людей в первом ряду.
Весь вечер музыку ставили Cava Disco — за самыми нарядными вечеринками Петербурга стоят именно они. За микс-саунд отвечали Валера Дятлов, Александра Столярова, Валера Мелман и Текстура.
Партнер РЕ:ПАССАЖ «Бистротека» – новый гастрономический проект Дарьи Кузьмичевой (Cherchez la tarte, Catch 22) открывшийся на месте Cherchez Bistrot. «Бистротека» уже работает в техническом режиме и совсем скоро откроется официально.
