Как прошел показ Free Age в галерее «Пассажа»: кроше-шик, flowercore-палаццо и образцовый трикотажный white tie

Важнейшее фэшн-событие апреля — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы превратилась в самый большой в Петербурге подиум эвер (240 метров!), на котором 50 минут (!) дефилировали 150 моделей в остромодных тотал-луках восьми брендов-резидентов пространства.
Важный хайлайт шоу — показ петербургского бренда вау-трикотажа Free Age во главе с Татьяной Затравиной: увидели трикотажные white tie костюмы и белые платья (мастхэв для сезона белых ночей!), а также остромодные lazy luxury костюмы, украшенные хитовым flowercore-паттерном.
Мы знаем бренд Free Age как важнейших петербургских спецов по премиальному трикотажу, которые стабильно дважды в год выдают идеальные водолазки из тончайшего кашемира, ажурные макси-юбки и палантины с меховой отделкой. Секрет успеха (и завидной фанбазы в лице примы-балерины театра Эйфмана Марии Абашовой и светской дивы Ирины Огановой!) — экспериментальное производство в цехах «Красного треугольника» с 19-ю сверхсовременными вязальными машинами и фэшн-дисциплина фаундера Татьяны Затравиной.
Татьяна Затравина
Основатель бренда Free Age
Пространство «Пассажа» стало частью показа: архитектура, свет и поток людей создавали живую, многослойную среду. В подготовке шоу мне помогала петербургский стилист Динара Воронцова — вместе мы дорабатывали финальную стилизацию, сохраняя чистоту и точность образов.
В основе новой коллекции «Inner Light» бренда Free Age — вневременные трикотажные силуэты. Наш костюм — универсальная база для города: днем его можно носить с лоферами или минималистичными кедами, а вечером — с открытыми босоножками и украшениями. Платья Free Age также не требуют сложной стилизации: в поездках легко комбинируются с плоской обувью и легкими жакетами. Даже расслабленные пляжные вещи мы создаем так, чтобы их можно было носить как в отпуске, так и в городских условиях — достаточно добавить рубашку, сандалии и тоут.
Технологичность производства — суперсила бренда Free Age. Мы используем авторские жаккарды, различные техники переплетений и люксовое натуральное сырье. Я вижу, что на рынке по-прежнему ограничено предложение одежды такого уровня качества и дизайна — именно соблюдение мировых стандартов отличает люксовый продукт от масс-маркета. Поэтому я уверена, что бренд Free Age движется в правильном направлении.
В новой коллекции «Inner Light» команда бренда сделала ставку на пастельные оттенки — собрала восхитительный колорбук из белоснежного, пудрового, персикового и канареечного цветов, в которых связала фирменные платья из тонкого трикотажа, свободные жакеты и брюки.
