Как прошел показ Free Age в галерее «Пассажа»: кроше-шик, flowercore-палаццо и образцовый трикотажный white tie

Основатель бренда Free Age

Пространство «Пассажа» стало частью показа: архитектура, свет и поток людей создавали живую, многослойную среду. В подготовке шоу мне помогала петербургский стилист Динара Воронцова — вместе мы дорабатывали финальную стилизацию, сохраняя чистоту и точность образов.

В основе новой коллекции «Inner Light» бренда Free Age — вневременные трикотажные силуэты. Наш костюм — универсальная база для города: днем его можно носить с лоферами или минималистичными кедами, а вечером — с открытыми босоножками и украшениями. Платья Free Age также не требуют сложной стилизации: в поездках легко комбинируются с плоской обувью и легкими жакетами. Даже расслабленные пляжные вещи мы создаем так, чтобы их можно было носить как в отпуске, так и в городских условиях — достаточно добавить рубашку, сандалии и тоут.

Технологичность производства — суперсила бренда Free Age. Мы используем авторские жаккарды, различные техники переплетений и люксовое натуральное сырье. Я вижу, что на рынке по-прежнему ограничено предложение одежды такого уровня качества и дизайна — именно соблюдение мировых стандартов отличает люксовый продукт от масс-маркета. Поэтому я уверена, что бренд Free Age движется в правильном направлении.