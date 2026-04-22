Как прошел показ IANIS CHAMALIDY в галерее «Пассажа»: номад-кутюр, дарк-авангард и серьги-бабочки

Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY

Новая коллекция Sacrum Lux — часть фэшн-серии модного дома IANIS CHAMALIDY. Начало саги — коллекция Solis Finis (весна–лето 2025), которая провозгласила конец старому, конец безвкусице. Затем последовала Verum Invenire — рассказ об истории лирического героя IANIS CHAMALIDY, познавшего истину. После нее была Lumen Tenebris, описывавшая свет во тьме, к которому стремится наш герой.

Новейшая коллекция получила название Sacrum Lux — божественный свет внутри человека. Так говорит наш герой, вышедший из тоннеля и осознавший, что истинный свет — это его внутренний мир. Еще в коллекции мы подчеркиваем важный тренд на восточный силуэт, связанный с философией ваби-саби: ничто не вечно, ничто не завершено, ничто не может быть совершенным — под этим лозунгом была создана Sacrum Lux.

Силуэты напоминают образ футуристического странника. Главным бестселлером стали юбки с лазерным кроем, создающим эффект 3D-кружева: их надевали поверх брюк и леггинсов. Среди аксессуаров отмечу гетры из плотного атласа, созданного корейским производством, с которым мы сейчас сотрудничаем. Да, мы работаем не только со Швейцарией, Италией и Францией, но и с Кореей, где для нас специально создают уникальные плотные атласы и жаккарды.

Важной частью образов Sacrum Lux стали головные уборы и ювелирные украшения — особенно элегантно смотрелась серьга «Бабочка», выполненная по нашему собственному дизайну. При помощи аксессуаров мы манифестируем, что Орден черных бабочек — клиенты и дорогие друзья модного дома IANIS CHAMALIDY — на наших глазах меняет этот мир к лучшему.