Как прошел показ IANIS CHAMALIDY в галерее «Пассажа»: номад-кутюр, дарк-авангард и серьги-бабочки

Важнейшее фэшн-событие апреля — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы превратилась в самый большой в Петербурге подиум эвер (240 метров!), на котором 50 минут (!) дефилировали 150 моделей в остромодных тотал-луках восьми брендов-резидентов пространства.
Гранд-финале шоу — монохромный номад-кутюр Ianis Chamaldy от патриарха петербургского фэшн-авангарда Яниса Чамалиди: увидели декоструктивистские юбки, сложносочиненные гетры и гротескные головные уборы (оммаж псевдорыбацким шляпам Кристобаля Баленсиага!).
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
Шоу открыла муза Яниса Чамалиди — фэшн-режиссер Галина Голованова-Дворянкина
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
Хайлайт шоу — гротескные шляпы: наблюдаем оммаж свадебному образу 1967 года Кристобаля Баленсиага (головной убор вдохновлен рыбацкими шляпами, которые дизайнер видел в детстве, проведенном в Гетарии)
В грядущем осеннем сезоне готовимся носить мрачные пиджаки-саркофаги в дуэте с черными кепи и деконструктивистскими гетрами. Альтернатива — ажурные рубашки и готические макси-пальто, которые смело миксуем с широкополыми шляпами (мастхэв!) и могучими сумками-баулами.
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
Все внимание на ажурные юбки с лазерным кроем, создающим эффект 3D-кружева: Янис Чамалиди советует их носить поверх брюк и леггинсов
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
Газетный гальяновский принт — важнейший фэшн-паттерн 2026 года
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
Помимо вневременного черного монохрома, делаем фэшн-ставку на остромодные газетные принты и пинстрайп-полоску. Не отказываемся от гранжа — смело носим псевдопожившие трикотажные джемперы и брюки с акцентными вырезами. А еще помним про важность аксессуаров — от ниспадающих до колен цепей (готический шик!) до акцентных серег-бабочек (факт: бабочки — не только модный тотем 2026 года, заверенныq Давидом Кома в Blumarine, но и важнейший фэшн-символ модного дома IANIS CHAMALIDY).
Янис Чамалиди
Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY
Новая коллекция Sacrum Lux — часть фэшн-серии модного дома IANIS CHAMALIDY. Начало саги — коллекция Solis Finis (весна–лето 2025), которая провозгласила конец старому, конец безвкусице. Затем последовала Verum Invenire — рассказ об истории лирического героя IANIS CHAMALIDY, познавшего истину. После нее была Lumen Tenebris, описывавшая свет во тьме, к которому стремится наш герой.
Новейшая коллекция получила название Sacrum Lux — божественный свет внутри человека. Так говорит наш герой, вышедший из тоннеля и осознавший, что истинный свет — это его внутренний мир. Еще в коллекции мы подчеркиваем важный тренд на восточный силуэт, связанный с философией ваби-саби: ничто не вечно, ничто не завершено, ничто не может быть совершенным — под этим лозунгом была создана Sacrum Lux.
Силуэты напоминают образ футуристического странника. Главным бестселлером стали юбки с лазерным кроем, создающим эффект 3D-кружева: их надевали поверх брюк и леггинсов. Среди аксессуаров отмечу гетры из плотного атласа, созданного корейским производством, с которым мы сейчас сотрудничаем. Да, мы работаем не только со Швейцарией, Италией и Францией, но и с Кореей, где для нас специально создают уникальные плотные атласы и жаккарды.
Важной частью образов Sacrum Lux стали головные уборы и ювелирные украшения — особенно элегантно смотрелась серьга «Бабочка», выполненная по нашему собственному дизайну. При помощи аксессуаров мы манифестируем, что Орден черных бабочек — клиенты и дорогие друзья модного дома IANIS CHAMALIDY — на наших глазах меняет этот мир к лучшему.
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
Хайлайт шоу — гротескные шляпы: наблюдаем оммаж свадебному образу 1967 года Кристобаля Баленсиага (головной убор вдохновлен рыбацкими шляпами, которые дизайнер видел в детстве, проведенном в Гетарии)
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
«Sacrum Lux» IANIS CHAMALIDY
ФАКТ! Важнейшее продолжение фэшн-саги IANIS CHAMALDY (и петербургский фэшн-ответ ретроспективе Рика Оуэнса Temple of Love во дворце Гальера!) — выставка-блокбастер «Нон-Финито» номад-кутюрье Яниса Чамалиди, которая прямо сейчас гремит в музее совриска «Эрарта» (до 28 июня!). В экспозиции — greatest hits модного дома Ianis Chamalidy, от парадных жакетов и масок коломбина из коллекции к 300-летию Петербурга до готических убрусов из «Русской коллекции» 2016 года и амарнских головных уборов (есть в фэшн-фондах Вики Салават!).
Комментарии (0)