JM Studio: как прошло фэшн-шоу Юлии Матвиенко в галерее «Пассажа»?

Важнейшее фэшн-событие апреля — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы превратилась в самый большой в Петербурге подиум эвер (240 метров!), на котором 50 минут (!) дефилировали 150 моделей в остромодных тотал-луках восьми брендов-резидентов пространства.

Ключевой дивертисмент шоу — показ новой коллекции JM Studio бренда точеных black tie пиджаков Юлии Матвиенко: увидели фирменный ультрафеминный тейлоринг, образцовые олмадни-плащи, бум шифона и кружева. А еще фиксируем: пайетки — это новый мех!