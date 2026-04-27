JM Studio: как прошло фэшн-шоу Юлии Матвиенко в галерее «Пассажа»?

Важнейшее фэшн-событие апреля — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы превратилась в самый большой в Петербурге подиум эвер (240 метров!), на котором 50 минут (!) дефилировали 150 моделей в остромодных тотал-луках восьми брендов-резидентов пространства.
Ключевой дивертисмент шоу — показ новой коллекции JM Studio бренда точеных black tie пиджаков Юлии Матвиенко: увидели фирменный ультрафеминный тейлоринг, образцовые олмадни-плащи, бум шифона и кружева. А еще фиксируем: пайетки — это новый мех!
JM Studio РЕ:ПАССАЖ
Важный стайлинг-трюк с показа JM Studio: отказываемся от шпилек в пользу витиеватых босоножек (желательно на плоском ходу!)
Дополняем офискорные брюки полупрозрачной юбкой
Носить пояс из пайеток на манер меховых шарфов
Подвязываем жакеты тонким ремешком (и украшаем колье-чокером!)
Как и в случае с жакетами, надеваем поверх плащей акцентные колье-чокеры
В центре внимания новой фэшн-коллекции JM Studio — биколорная черно-белая палитра (с кобальтовыми и золотыми стейтмент-акцентами!), украсившая струящиеся платья, архитектурные бушлаты и костюмные двойки. Готовимся носить кружевные мидакси-футляры и струящиеся бохо-платья из невесомого шифона, а в условиях нордической фэшн-непогоды (мы все-таки в Петербурге!) следуем примеру иконы олдмани-шика Кэролин Бессет-Кеннеди и надеваем вневременной бежевый плащ.
Юлия Матвиенко
Светская дива Петербурга, основательница бренда JM Studio
Весенняя коллекция JM Studio — оммаж двойственности женской природы, где сила сочетается с хрупкостью, а строгость и маскулинность дополняют женственность через контраст графичных линий и мягких форм.
На мой взгляд, вещи-бестселлеры — жакет-трансформер с полупрозрачной юбкой из кружева, платье-футляр с плавным переливом ткани, напоминающим мне тягучую нефть, и летящие воздушные блузки из струящегося шифона, которые при движении имитируют крылья бабочек.
Помимо воздушных блуз-бабочек и полупрозрачных кружевных платьев, забираем в летний гардероб восхитительные стайлинг-трюки от стилиста шоу JM Studio Эльмиры Тулебаевой: отказываемся от шпилек в пользу витиеватых босоножек (желательно на плоском ходу!), а также подвязываем жакеты тонким ремешком, надеваем поверх плащей акцентные колье-чокеры, дополняем офискорные брюки полупрозрачной юбкой и не расстаемся с солнцезащитными очками (потому что погода в Петербурге меняется с космической скоростью!).
Эльмира Тулебаева
Стилист показа JM Studio РЕ:ПАССАЖ
В этом сезоне мы с Юлией советуем носить пояса из пайеток на манер меховых шарфов. Ну а самые модные материалы — кружево (очень секси, причем при любой степени открытости и чувственности наряда!), а также шифон в разных оттенках — как дань 1970-м и стилю хиппи.
