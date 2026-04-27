JM Studio: как прошло фэшн-шоу Юлии Матвиенко в галерее «Пассажа»?

Важнейшее фэшн-событие апреля — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы превратилась в самый большой в Петербурге подиум эвер (240 метров!), на котором 50 минут (!) дефилировали 150 моделей в остромодных тотал-луках восьми брендов-резидентов пространства.

Ключевой дивертисмент шоу — показ новой коллекции JM Studio бренда точеных black tie пиджаков Юлии Матвиенко: увидели фирменный ультрафеминный тейлоринг, образцовые олмадни-плащи, бум шифона и кружева. А еще фиксируем: пайетки — это новый мех!

Важный стайлинг-трюк с показа JM Studio: отказываемся от шпилек в пользу витиеватых босоножек (желательно на плоском ходу!)
Важный стайлинг-трюк с показа JM Studio: отказываемся от шпилек в пользу витиеватых босоножек (желательно на плоском ходу!)

Дополняем офискорные брюки полупрозрачной юбкой
Дополняем офискорные брюки полупрозрачной юбкой

Носить пояс из пайеток на манер меховых шарфов
Носить пояс из пайеток на манер меховых шарфов

Подвязываем жакеты тонким ремешком (и украшаем колье-чокером!)
Подвязываем жакеты тонким ремешком (и украшаем колье-чокером!)

Как и в случае с жакетами, надеваем поверх плащей акцентные колье-чокеры
Как и в случае с жакетами, надеваем поверх плащей акцентные колье-чокеры

В центре внимания новой фэшн-коллекции JM Studio — биколорная черно-белая палитра (с кобальтовыми и золотыми стейтмент-акцентами!), украсившая струящиеся платья, архитектурные бушлаты и костюмные двойки. Готовимся носить кружевные мидакси-футляры и струящиеся бохо-платья из невесомого шифона, а в условиях нордической фэшн-непогоды (мы все-таки в Петербурге!) следуем примеру иконы олдмани-шика Кэролин Бессет-Кеннеди и надеваем вневременной бежевый плащ. 

Юлия Матвиенко

Светская дива Петербурга, основательница бренда JM Studio

Весенняя коллекция JM Studio — оммаж двойственности женской природы, где сила сочетается с хрупкостью, а строгость и маскулинность дополняют женственность через контраст графичных линий и мягких форм.

На мой взгляд, вещи-бестселлеры — жакет-трансформер с полупрозрачной юбкой из кружева, платье-футляр с плавным переливом ткани, напоминающим мне тягучую нефть, и летящие воздушные блузки из струящегося шифона, которые при движении имитируют крылья бабочек.

JM Studio РЕ:ПАССАЖ
Помимо воздушных блуз-бабочек и полупрозрачных кружевных платьев, забираем в летний гардероб восхитительные стайлинг-трюки от стилиста шоу JM Studio Эльмиры Тулебаевой: отказываемся от шпилек в пользу витиеватых босоножек (желательно на плоском ходу!), а также подвязываем жакеты тонким ремешком, надеваем поверх плащей акцентные колье-чокеры, дополняем офискорные брюки полупрозрачной юбкой и не расстаемся с солнцезащитными очками (потому что погода в Петербурге меняется с космической скоростью!).

Эльмира Тулебаева

Стилист показа JM Studio РЕ:ПАССАЖ

В этом сезоне мы с Юлией советуем носить пояса из пайеток на манер меховых шарфов. Ну а самые модные материалы — кружево (очень секси, причем при любой степени открытости и чувственности наряда!), а также шифон в разных оттенках — как дань 1970-м и стилю хиппи.

